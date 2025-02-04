https://ria.ru/20250204/mintrans-1997209219.html

Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом

Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 04.02.2025

Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом

ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, сообщили РИА Новости в Минтрансе. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T01:36:00+03:00

2025-02-04T01:36:00+03:00

2025-02-04T01:49:00+03:00

москва

санкт-петербург

россия

экономика

всм

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569603790_0:59:1211:740_1920x0_80_0_0_6d5cfebad7ae9e59300d3b169ef2d7bf.jpg

МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, сообщили РИА Новости в Минтрансе."В части железнодорожного транспорта реализуется проект развития высокоскоростного железнодорожного сообщения по маршруту Москва — Санкт-Петербург. ВСМ не только увеличит транспортную мобильность населения, но и сократит выбросы парниковых газов", — рассказали агентству. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, расстояние между которыми получится преодолевать за 2 часа 15 минут. Полный запуск дороги должен произойти 1 апреля 2028 года.Ожидается, что пассажиропоток между двумя городами вырастет к 2030 году до 23 миллионов человек в год.

https://ria.ru/20240903/vsm-1970126375.html

москва

санкт-петербург

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

москва, санкт-петербург, россия, экономика, всм