https://ria.ru/20250204/mintrans-1997209219.html
Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом
Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 04.02.2025
Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом
ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, сообщили РИА Новости в Минтрансе. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T01:36:00+03:00
2025-02-04T01:36:00+03:00
2025-02-04T01:49:00+03:00
москва
санкт-петербург
россия
экономика
всм
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569603790_0:59:1211:740_1920x0_80_0_0_6d5cfebad7ae9e59300d3b169ef2d7bf.jpg
МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, сообщили РИА Новости в Минтрансе."В части железнодорожного транспорта реализуется проект развития высокоскоростного железнодорожного сообщения по маршруту Москва — Санкт-Петербург. ВСМ не только увеличит транспортную мобильность населения, но и сократит выбросы парниковых газов", — рассказали агентству. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, расстояние между которыми получится преодолевать за 2 часа 15 минут. Полный запуск дороги должен произойти 1 апреля 2028 года.Ожидается, что пассажиропоток между двумя городами вырастет к 2030 году до 23 миллионов человек в год.
https://ria.ru/20240903/vsm-1970126375.html
москва
санкт-петербург
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/04/05/1569603790_73:0:1138:799_1920x0_80_0_0_74dd3193aa3319da5ea3f7fcd8c2662e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, санкт-петербург, россия, экономика, всм
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Экономика, ВСМ
Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом
Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов