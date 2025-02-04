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Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 04.02.2025
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01:36 04.02.2025 (обновлено: 01:49 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/mintrans-1997209219.html
Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом
Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом - РИА Новости, 04.02.2025
Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом
ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, сообщили РИА Новости в Минтрансе. РИА Новости, 04.02.2025
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, сообщили РИА Новости в Минтрансе."В части железнодорожного транспорта реализуется проект развития высокоскоростного железнодорожного сообщения по маршруту Москва — Санкт-Петербург. ВСМ не только увеличит транспортную мобильность населения, но и сократит выбросы парниковых газов", — рассказали агентству. Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, расстояние между которыми получится преодолевать за 2 часа 15 минут. Полный запуск дороги должен произойти 1 апреля 2028 года.Ожидается, что пассажиропоток между двумя городами вырастет к 2030 году до 23 миллионов человек в год.
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москва, санкт-петербург, россия, экономика, всм
Москва, Санкт-Петербург, Россия, Экономика, ВСМ
Минтранс рассказал о положительном эффекте ВСМ между Москвой и Петербургом

Минтранс: ВСМ между Москвой и Петербургом сократит выбросы парниковых газов

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкПоезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве
Поезд Сапсан на Ленинградском вокзале в Москве - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Поезд "Сапсан" на Ленинградском вокзале в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев РИА Новости. ВСМ между Москвой и Санкт-Петербургом позволит сократить выбросы парниковых газов, сообщили РИА Новости в Минтрансе.
«
"В части железнодорожного транспорта реализуется проект развития высокоскоростного железнодорожного сообщения по маршруту Москва — Санкт-Петербург. ВСМ не только увеличит транспортную мобильность населения, но и сократит выбросы парниковых газов", — рассказали агентству.
Высокоскоростной считается специализированная электрифицированная двухпутная железнодорожная линия для поездов со скоростями от 200 до 400 километров в час. Пока в России таких нет. Пилотным проектом станет ВСМ между Москвой и Петербургом, расстояние между которыми получится преодолевать за 2 часа 15 минут. Полный запуск дороги должен произойти 1 апреля 2028 года.
Ожидается, что пассажиропоток между двумя городами вырастет к 2030 году до 23 миллионов человек в год.
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