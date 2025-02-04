https://ria.ru/20250204/metka-1997354813.html

"На нем – метка судьбы". Предсказание монаха Авеля о будущем России

"На нем – метка судьбы". Предсказание монаха Авеля о будущем России - РИА Новости, 04.02.2025

"На нем – метка судьбы". Предсказание монаха Авеля о будущем России

Еще при жизни его называли прозорливцем. Монаху Авелю было дано свыше провидеть судьбу страны на столетия вперед. В частности, он предрек появление некоего... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:13:00+03:00

2025-02-04T17:13:00+03:00

2025-02-04T17:13:00+03:00

россия

валаам

санкт-петербург

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Еще при жизни его называли прозорливцем. Монаху Авелю было дано свыше провидеть судьбу страны на столетия вперед. В частности, он предрек появление некоего лидера. В его имени – "спасение и счастье для России". В наши дни стало очевидно, о ком именно говорил старец.Неприятная правдаДостоверно неизвестно, когда родился Василий Васильев (будущий старец Авель). По общепринятой версии, произошло это в середине XVIII столетия в одной из деревень Тульской губернии.В юношестве он пережил тяжелую болезнь. И в благодарность за исцеление дал обет – непременно уйти в монастырь. Так и поступил: получил откупную у барина, тайно покинул отчий дом и отправился на Валаам. Но уже через год покинул обитель и отправился в странствие.После десяти лет скитаний Авель подвизался в Николо-Бабаевском монастыре Костромской губернии. Там и проявился его необычный дар. Однако кто-то из братии донес о "потаенной книжечке", куда инок по ночам записывает свои "дьявольские откровения".Рукопись конфисковали. А затем дело и вовсе дошло до Петербурга. И неудивительно – ведь одна из записей касалась государыни императрицы. Екатерина II, свидетельствовал Авель, "царствовать будет 40 лет".Дело было в 1795-м. За оскорбление ее величества чернецу грозила смертная казнь. Но Екатерина пожалела его – заключила в каземат Шлиссельбургской крепости. Не прошло и года как императрица скончалась, процарствовав почти 35 лет. Авель оказался близок к истине.Монах умудрился навлечь гнев и сына покойной государыни. Существует легенда, что Павел I лично беседовал со старцем. Тот, в частности, без обиняков сказал царю: "Коротко будет царствие твое… На груди своей греешь змею, коей задушен будешь". Императора это разозлило, и он сослал провидца в один из дальних монастырей.А вскоре скончался от рук заговорщиков. Те задушили Павла в его же спальне. Царству его было всего 4 года, 4 месяца и 4 дня."Будут бичевать землю русскую"По преданию Авель записал в потаенный дневник судьбу всех последующих русских правителей (не только монархов). С этими рукописями якобы ознакомился Николай II в день восшествия на престол.Вероятно, тогда царь и представить не мог, что одно из пророчеств касалось его напрямую."На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой – бескровной жертве подобно", – писал старец.Следом говорилось о "великой войне" – когда по воздуху люди, как птицы, летать будут и под водою, как рыбы, плавать. И "серою зловонною род людской истреблен будет. "Наступит воистину казнь египетская", заключал старец.Некоторые исследователи обоснованно усматривают в этих строках указание на Первую мировую войну. Как и на Октябрьскую революцию."Будут скорпионом бичевать землю русскую, грабить Святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших людей русских", – предвещал Авель.В некоторых трактовках даже указывается, кто скрывался под видом скорпиона. Лев Троцкий – он родился 26 октября (7 ноября), когда Солнце находилось в знаке Скорпиона.Ясным стало и то, о каком "новом Батые" писал столетия назад монах Авель. "Восстав на Западе, он поднимет руку на землю русскую. Но проснется Русь, и не выдержит, падет Батый".Очевидно, что речь шла о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. Монах удивительным образом даже угадал "фирменный жест" фюрера – вскинутую в приветствии руку.О том можно лишь гадатьНемало грядущих бед предрекал России Авель. Но после всех бедствий "рассеются тучи" и "оправится Русь". А приведет ее к "заре новой жизни" таинственный правитель. Его имя "трикратно суждено в истории российской".По разным подсчетам выходит, что монах говорил именно о Владимире."Двое уже были, – указывает Авель, – одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой. На третьем – метка судьбы. В нем спасение и счастье державы".При таком раскладе получается, что первый – это князь Владимир Креститель. Его имя неоднократно упоминается в русских былинах и сказках.Второй, разумеется, Владимир Ленин. Он родился 10 апреля, но после календарной реформы большевиков день рождения вождя сдвинулся на 22 число.Третий же Владимир принесет миру "новое учение". И после этого на "Русской земле" воцариться мир и согласие. Одни склонны считать, что речь идет о Владимире Путине. Аргумент – то, как нынешний российский лидер противостоит либеральным ценностям Запада и стремится вести страну особым, самобытным путем.Впрочем, противники этой точки зрения возражают: президент лишь готовит Россию к "третьему Владимиру". А все потому, что Авель оставил одну подсказку. Она-то и смущает толкователей."И восстанет в изгнании Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское… и он сам подтвердит свое призвание", – говорил старец.Пока об этом можно лишь гадать. Так или иначе правитель, который приведет Россию к благоденствию, еще не готов явить себя.

россия

валаам

санкт-петербург

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

россия, валаам, санкт-петербург