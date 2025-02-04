"На нем – метка судьбы". Предсказание монаха Авеля о будущем России
© Depositphotos.com / Nomadsoul1Монах
© Depositphotos.com / Nomadsoul1
Монах
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Еще при жизни его называли прозорливцем. Монаху Авелю было дано свыше провидеть судьбу страны на столетия вперед. В частности, он предрек появление некоего лидера. В его имени – "спасение и счастье для России". В наши дни стало очевидно, о ком именно говорил старец.
Неприятная правда
Достоверно неизвестно, когда родился Василий Васильев (будущий старец Авель). По общепринятой версии, произошло это в середине XVIII столетия в одной из деревень Тульской губернии.
В юношестве он пережил тяжелую болезнь. И в благодарность за исцеление дал обет – непременно уйти в монастырь. Так и поступил: получил откупную у барина, тайно покинул отчий дом и отправился на Валаам. Но уже через год покинул обитель и отправился в странствие.
После десяти лет скитаний Авель подвизался в Николо-Бабаевском монастыре Костромской губернии. Там и проявился его необычный дар. Однако кто-то из братии донес о "потаенной книжечке", куда инок по ночам записывает свои "дьявольские откровения".
Рукопись конфисковали. А затем дело и вовсе дошло до Петербурга. И неудивительно – ведь одна из записей касалась государыни императрицы. Екатерина II, свидетельствовал Авель, "царствовать будет 40 лет".
Дело было в 1795-м. За оскорбление ее величества чернецу грозила смертная казнь. Но Екатерина пожалела его – заключила в каземат Шлиссельбургской крепости. Не прошло и года как императрица скончалась, процарствовав почти 35 лет. Авель оказался близок к истине.
Монах умудрился навлечь гнев и сына покойной государыни. Существует легенда, что Павел I лично беседовал со старцем. Тот, в частности, без обиняков сказал царю: "Коротко будет царствие твое… На груди своей греешь змею, коей задушен будешь". Императора это разозлило, и он сослал провидца в один из дальних монастырей.
А вскоре скончался от рук заговорщиков. Те задушили Павла в его же спальне. Царству его было всего 4 года, 4 месяца и 4 дня.
"Будут бичевать землю русскую"
По преданию Авель записал в потаенный дневник судьбу всех последующих русских правителей (не только монархов). С этими рукописями якобы ознакомился Николай II в день восшествия на престол.
© РИА Новости | Перейти в медиабанкДемонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
Демонстрация рабочих и солдат Петрограда. 25 октября (7 ноября) 1917 года
Вероятно, тогда царь и представить не мог, что одно из пророчеств касалось его напрямую.
"На венок терновый сменит он венец царский, предан будет народом своим, как некогда Сын Божий. Искупитель будет, искупит собой народ свой – бескровной жертве подобно", – писал старец.
Следом говорилось о "великой войне" – когда по воздуху люди, как птицы, летать будут и под водою, как рыбы, плавать. И "серою зловонною род людской истреблен будет. "Наступит воистину казнь египетская", заключал старец.
Некоторые исследователи обоснованно усматривают в этих строках указание на Первую мировую войну. Как и на Октябрьскую революцию.
"Будут скорпионом бичевать землю русскую, грабить Святыни ее, закрывать Церкви Божии, казнить лучших людей русских", – предвещал Авель.
Памятник князю Владимиру на Боровицкой площади
В некоторых трактовках даже указывается, кто скрывался под видом скорпиона. Лев Троцкий – он родился 26 октября (7 ноября), когда Солнце находилось в знаке Скорпиона.
Ясным стало и то, о каком "новом Батые" писал столетия назад монах Авель. "Восстав на Западе, он поднимет руку на землю русскую. Но проснется Русь, и не выдержит, падет Батый".
Очевидно, что речь шла о лидере нацистской Германии Адольфе Гитлере. Монах удивительным образом даже угадал "фирменный жест" фюрера – вскинутую в приветствии руку.
О том можно лишь гадать
Немало грядущих бед предрекал России Авель. Но после всех бедствий "рассеются тучи" и "оправится Русь". А приведет ее к "заре новой жизни" таинственный правитель. Его имя "трикратно суждено в истории российской".
По разным подсчетам выходит, что монах говорил именно о Владимире.
"Двое уже были, – указывает Авель, – одному богатыри служили, второй будет рожден в один день, а чествовать его будут в другой. На третьем – метка судьбы. В нем спасение и счастье державы".
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкПамятник В. И. Ленину у павильона No1 "Центральный" на ВДНХ в Москве
Памятник В. И. Ленину у павильона No1 "Центральный" на ВДНХ в Москве
При таком раскладе получается, что первый – это князь Владимир Креститель. Его имя неоднократно упоминается в русских былинах и сказках.
Второй, разумеется, Владимир Ленин. Он родился 10 апреля, но после календарной реформы большевиков день рождения вождя сдвинулся на 22 число.
Третий же Владимир принесет миру "новое учение". И после этого на "Русской земле" воцариться мир и согласие. Одни склонны считать, что речь идет о Владимире Путине. Аргумент – то, как нынешний российский лидер противостоит либеральным ценностям Запада и стремится вести страну особым, самобытным путем.
Впрочем, противники этой точки зрения возражают: президент лишь готовит Россию к "третьему Владимиру". А все потому, что Авель оставил одну подсказку. Она-то и смущает толкователей.
"И восстанет в изгнании Князь Великий, стоящий за сынов народа своего. Сей будет избранник Божий, и на главе его благословение. Он будет един и всем понятен, его учует самое сердце русское… и он сам подтвердит свое призвание", – говорил старец.
Пока об этом можно лишь гадать. Так или иначе правитель, который приведет Россию к благоденствию, еще не готов явить себя.
© РИА Новости / Михаил Климентьев | Перейти в медиабанкПрезидент России Владимир Путин говорит по телефону
Президент России Владимир Путин говорит по телефону