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В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 04.02.2025
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15:36 04.02.2025 (обновлено: 16:04 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/mazut-1997331761.html
В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 04.02.2025
В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов
На 12 участках побережья в районе Анапы обнаружили новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:36:00+03:00
2025-02-04T16:04:00+03:00
происшествия
анапа
севастополь
тихорецкий район
крушение двух танкеров в керченском проливе
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КРАСНОДАР, 4 фев — РИА Новости. На 12 участках побережья в районе Анапы обнаружили новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в оперштабе Краснодарского края. "Четвертого февраля участники ликвидации ЧС продолжают очищать побережье Анапы. &lt;…&gt; На закрепленных за муниципалитетами территориях нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара", — говорится в релизе. Новые выбросы на каждом участке убирают в первую очередь. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Кроме того, 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе 24 января также объявили режим ЧС федерального уровня.
https://ria.ru/20250126/nefteprodukty-1995524478.html
анапа
севастополь
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происшествия, анапа, севастополь, тихорецкий район, крушение двух танкеров в керченском проливе
Происшествия, Анапа, Севастополь, Тихорецкий район, Крушение двух танкеров в Керченском проливе
В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

В Анапе обнаружили повторные выбросы нефтепродуктов на 12 участках побережья

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкСотрудники МЧС убирают мазут после столкновения танкеров в Керченском проливе
Сотрудники МЧС убирают мазут после столкновения танкеров в Керченском проливе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Сотрудники МЧС убирают мазут после столкновения танкеров в Керченском проливе
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КРАСНОДАР, 4 фев — РИА Новости. На 12 участках побережья в районе Анапы обнаружили новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в оперштабе Краснодарского края.
"Четвертого февраля участники ликвидации ЧС продолжают очищать побережье Анапы. <…> На закрепленных за муниципалитетами территориях нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара", — говорится в релизе.
Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы - РИА Новости, 1920, 26.01.2025
Эксперты назвали эффективные способы ликвидации разливов нефтепродуктов
26 января, 10:19
Новые выбросы на каждом участке убирают в первую очередь.
Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".
Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Кроме того, 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня.
Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе 24 января также объявили режим ЧС федерального уровня.
Как ликвидируют разлив мазута в Краснодарском крае
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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2 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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3 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

Волонтеры отмывают от мазута птицу, пострадавшую от разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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4 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

Ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9
© РИА Новости / Алексей Майшев | Перейти в медиабанк

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

Волонтеры собирают мазут на берегу Анапы

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9

По информации экстренных служб, танкеры перевозили около 9,2 тысячи тонн мазута. Источник РИА Новости сообщил, что, по предварительным оценкам, в море попало около 3,7 тысячи тонн нефтепродуктов.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
1 из 9

Сейчас в уборке мазута в Краснодарском крае участвуют более десяти тысяч человек.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
2 из 9

Основные усилия спасателей направлены на два участка: Благовещенская — Витязево и Витязево — Центральный пляж Анапы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
3 из 9

От мазута пострадали более 900 птиц и множество морских животных, в том числе дельфины.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
4 из 9

На фото: ликвидация последствий разлива нефтепродуктов у берегов Анапы

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
5 из 9

Мазут планируется убрать до 1 февраля, максимум до 1 марта, сообщил губернатор региона Вениамин Кондратьев.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
6 из 9

При этом часть мешков с загрязненным мазутом песком, собранным в Анапе и Темрюкском районе, может быть повреждена из-за непогоды.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
7 из 9

Наряду со спасателями в ликвидации загрязнений участвуют и волонтеры.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
8 из 9

Кроме того, в Краснодарский край направили свою помощь и другие регионы.

© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
9 из 9
 
ПроисшествияАнапаСевастопольТихорецкий районКрушение двух танкеров в Керченском проливе
 
 
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