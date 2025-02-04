https://ria.ru/20250204/mazut-1997331761.html

В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов - РИА Новости, 04.02.2025

В Анапе обнаружили новые выбросы нефтепродуктов

На 12 участках побережья в районе Анапы обнаружили новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в оперштабе Краснодарского края. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:36:00+03:00

2025-02-04T15:36:00+03:00

2025-02-04T16:04:00+03:00

происшествия

анапа

севастополь

тихорецкий район

крушение двух танкеров в керченском проливе

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КРАСНОДАР, 4 фев — РИА Новости. На 12 участках побережья в районе Анапы обнаружили новые выбросы мазута после крушения танкеров в Керченском проливе, сообщили в оперштабе Краснодарского края. "Четвертого февраля участники ликвидации ЧС продолжают очищать побережье Анапы. <…> На закрепленных за муниципалитетами территориях нефтепродукты на береговой полосе у воды подтвердили команды Успенского, Белореченского, Мостовского, Лабинского, Тимашевского, Павловского, Апшеронского, Абинского, Староминского, Славянского, Тихорецкого районов и Краснодара", — говорится в релизе. Новые выбросы на каждом участке убирают в первую очередь. Пятнадцатого декабря в районе Керченского пролива потерпели крушение два танкера — "Волгонефть-212" с 13 членами экипажа и "Волгонефть-239", на борту которого было 14 моряков. Суда столкнулись с сильным шквалистым ветром и волнением моря до семи баллов. Людей с танкеров эвакуировали, при этом погиб вахтенный матрос "Волгонефти-212".Как сообщили в Минтрансе, в результате ЧП в море попало около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Кроме того, 10 января произошел новый выброс мазута из трещины в корме "Волгонефти-239", остающейся на мели в районе порта Тамань. Основную часть нефтепродуктов собрали за три дня. Больше всего пострадало побережье Краснодарского края, там ввели режим ЧС федерального характера. Мазут также выносит и на берега Крыма — в Севастополе 24 января также объявили режим ЧС федерального уровня.

https://ria.ru/20250126/nefteprodukty-1995524478.html

анапа

севастополь

тихорецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, анапа, севастополь, тихорецкий район, крушение двух танкеров в керченском проливе