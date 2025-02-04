Матвиенко рассказала о позиции России относительно международного права
Матвиенко: Россия выступает за дальнейшее укрепление международного права
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Валентина Матвиенко. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Россия выступает за дальнейшее укрепление международного права, уважение суверенитета других стран, мира можно достичь только через многосторонний диалог, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
"Россия как правопреемница СССР продолжает последовательно выступать за укрепление международного права, уважение суверенитета государств и многосторонний диалог. Мы убеждены, что только через сотрудничество и учёт интересов всех сторон можно достичь устойчивого мира", - написала она в своем блоге на сайте СФ.
Кроме того, политик заявила, что устойчивая система международного права, созданная на базе Ялтинской конференции, оказалась разрушена, а сделали это прежде всего США. При этом, по её словам, повторение ялтинской системы в нынешних реалиях невозможно.
"Мир кардинально изменился. Возникли новые центры политической, экономической, военной силы, новые международные организации, объединения, выражающие устремления, подходы, интересы десятков государств из самых разных регионов мира. Сегодня это БРИКС, ШОС, ОДКБ, ЕАЭС и многие другие. Мировое большинство в корне не приемлет, отвергает любые претензии на глобальную гегемонию. Для всех, и, думаю, даже для англосаксов, должно быть очевидно: решение острых проблем, с которыми сталкивается человечество, может быть найдено только совместными усилиями всего международного сообщества. Но они никак не хотят признать очевидное", - резюмировала парламентарий.