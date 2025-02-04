https://ria.ru/20250204/lgoty-1732381770.html

Льготы ветеранам боевых действий в 2025: какие положены и как их оформить

Льготы ветеранам боевых действий 2025: какие выплаты положены и как их получить

Льготы ветеранам боевых действий в 2025: какие положены и как их оформить

Льготы для ветеранов боевых действий — это меры социальной защиты, которые включают выплаты, компенсации оплаты ЖКУ и другие преференции. Какие льготы положены... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T16:14:00+03:00

2025-02-04T16:14:00+03:00

2025-02-04T16:14:00+03:00

общество

федеральная налоговая служба (фнс россии)

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Льготы для ветеранов боевых действий — это меры социальной защиты, которые включают выплаты, компенсации оплаты ЖКУ и другие преференции. Какие льготы положены ветеранам боевых действий и участникам СВО в Москве и регионах, как их оформить в 2025 году — в материале РИА Новости.Льготы и выплаты ветеранам боевых действийЛьготы для ветеранов боевых действий — это различные скидки, освобождение от налогов, денежные компенсации и т.д., которые предоставляются для финансовой поддержки граждан, по приказу государства участвовавших в военных конфликтах. Перечень льгот охватывает сферы: ЖКХ, налогообложения, медицины, транспорта, пенсионного обеспечения, образования, трудовых отношений. Льготы действуют для ветеранов боевых действий в Чечне, Афганистане, Сирии, участников СВО, а также членов их семей.Военные пенсионеры имеют преференции:Кому положеныОпределяет состав льгот и категории получателей федеральный закон "О ветеранах". В частности, это:В 2022 году в этот перечень также были включены:“Военнослужащие, призванные по мобилизации и принимавшие участие в специальной военной операции, также смогут получить статус ветерана боевых действий и соответствующие социальные гарантии, кроме того они имеют специальные льготы”, — говорит Михаил Гацко, доцент департамента международного и публичного права Финансового университета при Правительстве России, полковник юстиции запаса.Какие льготы положены ветеранам боевых действийЛьготы для ветеранов боевых действий предусмотрены не только на федеральном уровне, но и на региональном. Субъекты устанавливают свои преференции, поэтому они могут отличаться в зависимости от территории. “Ветераны боевых действий имеют право на льготы по уплате налогов и сборов (НДФЛ, налог на имущество физических лиц, земельный и транспортные налоги), а также пенсионные и жилищные льготы, на получение государственной социальной помощи, компенсацию расходов на оплату жилья и т.д. Узнать обо всех положенных в конкретном случае мерах государственной поддержки можно в территориальном органе социальной защиты или на официальном портале госуслуг”, — отмечает Александр Жалнин, руководитель гражданской практики юридической компании “Гебель и партнеры”. На "Госуслугах" появился раздел, где ветераны СВО могут узнать о мерах поддержки.ФедеральныеДля ветеранов боевых действий на федеральном уровне установлены ежемесячные денежные выплаты и льготы по пенсионному обеспечению, обеспечение жильем и компенсация расходов на аренду и содержание жилья в размере 50%, право на получение бесплатной медицинской помощи, профессиональное обучение за счет работодателя и другие. “В 2025 году, ветераны боевых действий имеют право на ежемесячную выплату в размере 4184 рубля при отказе от набора социальных услуг или 2606,01 рублей с ним”, – комментирует Артем Багдасарян, адвокат, член КА “Диктатура закона”.РегиональныеК региональным льготам относят надбавку к ежемесячной дополнительной денежной выплате, обучение на бюджетной основе в вузах, в Московской области действует освобождение от уплаты транспортного налога и налога на имущество. А в Москве ветераны боевых действий имеют право на бесплатный проезд во всех видах городского пассажирского транспорта, ежемесячную компенсацию платы за стационарный телефон и получают скидку на оплату ЖКУ и вывоз мусора.КоммунальныеВетераны боевых действий имеют право получить компенсацию в 50% за услуги ЖКХ, независимо от того, сколько людей с ними проживает на одной жилплощади. Это касается услуг по управлению жилым домом, взноса за капитальный ремонт, содержания и ремонта общего имущества МКД.ТранспортныеУ ветеранов боевых действий есть льготы на бесплатный проезд на общественном транспорте в большинстве регионов — на федеральном уровне они не установлены. Льготный проезд в поездах пригородного сообщения может быть как бесплатный, так и со сниженной стоимостью.Также им предоставляется один раз в год бесплатный проезд до места лечения и обратно.НалоговыеВетераны боевых действий имеют налоговые льготы на транспорт, имущество и землю."Ветераны освобождаются от уплаты налога на имущество: квартиру, гараж, машиноместо, дом и другие помещения, указанные в Налоговом кодексе РФ, — рассказал РИА Новости юрист Александр Иванов. — Главное условие, чтобы объект не использовался для коммерческой деятельности, оформить льготу можно только на одно помещение. Если у ветерана есть в использовании земельный участок, то при взыскании земельного налога налоговая база уменьшается на 600 кв. м. Также многие регионы освобождают ветеранов боевых действий от уплаты транспортного налога, им положен налоговый вычет в размер 500 рублей на другие доходы, кроме ежемесячных выплат".“Ветераны освобождены от уплаты налога на дом, квартиру, гараж. При этом важно, чтобы имущество не использовалось в предпринимательской деятельности, а его кадастровая стоимость не превышала 300 миллионов рублей, — дополняет Александр Жалнин. — Ветераны боевых действий не платят земельный налог с 6 соток. Если площадь участка больше, то налог рассчитывается, исходя из превышения. Вдобавок к этому, в Москве налоговая база по земельным участкам, принадлежащим ветеранам боевых действий, дополнительно уменьшается на 1 миллион рублей. Кроме этого, ветераны, обращающиеся в суд за защитой своих прав, установленных законодательством о ветеранах, освобождены от уплаты государственной пошлины, если цена иска не превышает 1 миллиона рублей”.Информацию о льготах по налогам можно посмотреть на сайте Налоговой службы.Жилищные"Ветераны боевых действий могут получить единовременную выплату на строительство или покупку жилья, если они нуждаются в улучшении жилищных условий, — пояснил юрист Александр Иванов. — Для этого они должны были встать на учет до 1 января 2005 года. При этом размер финансовой поддержки определяет регион, в котором живет ветеран. Сертификат, выданный на жилье, действует в течение 6 месяцев. Если человек им не воспользовался, то его аннулируют".ЗемельныеНа федеральном уровне право ветеранов боевых действий на получение земельных участков в собственность не установлено. Однако власти некоторых регионов ввели такую меру соцподдержки. Например, в Волгоградской области есть закон "О предоставлении земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, в собственность граждан бесплатно". Он касается ветеранов Великой Отечественной войны.“Аналогичные меры поддержки есть и в Московской области. Для ветеранов боевых действий, постоянно проживающих в Москве, по их желанию земельный участок также может быть предоставлен, но на территории Подмосковья (на основании межправительственного соглашения Москвы и Московской области)”, — отмечает юрист Европейской юридической службы Ильдар Макешов.ОбразовательныеИнвалиды боевых действий имеют право на профессиональную переподготовку. При этом не будут учитывать ни основания увольнения, ни общую продолжительность службы.Прочие льготы“Ветераны боевых действий, имеют право обслуживаться в медицинских организациях, к которым они были прикреплены до выхода на пенсию, кроме того им положено получать медицинскую помощь в государственных учреждениях вне очереди”, – добавляет Артем Багдасарян.Ветераны, в случае необходимости могут бесплатно получить протезы и протезно-ортопедические изделия. Если ветеран приобрел протез за свой счет, ему положена компенсация его стоимости.Ветераны боевых действий имеют право пройти обучение за счет работодателя, если оно нужно для выполнения работы.Как оформитьДля оформления льгот ветерану боевых действий нужно соответствующее удостоверение, а также ряд документов, которые варьируются в зависимости от вида преференции.Куда обращатьсяВыбор ведомства зависит от льготы, которую нужно оформить. Например, для получения единой денежной выплаты следует обращаться в СФР с заявлением, паспортом и удостоверением ветерана боевых действий. С налоговыми преференциями обращаются в ФНС с паспортом, удостоверением льготника, справкой 2-НДФЛ, документами на имущество и другими в зависимости от жизненной ситуации и семейного статуса.ДокументыСписок документов зависит от оформления конкретной льготы. Например, чтобы получить протезно-ортопедическое изделие, необходимы:Для получения налоговых льгот могут понадобиться:Удостоверение ветерана боевых действийДля оформления всех льгот потребуется удостоверение участника боевых действий. У каждого документа уникальные серия и номер. В нем отражены ФИО, фото, дата выдачи и печать. Удостоверение выдает ведомство, к которому был приписан ветеран. С 2024 года участникам специальной военной операции присваивают статус ветерана боевых действий вне зависимости от наличия контракта: на основании наградного материала или документов, подтверждающих ранение, травму, контузию, заболевание. Возможно получение и электронного удостоверения. Оно будет действовать наравне с бумажным документом, а владельцу предоставит ряд привилегий: возможность получения соцвыплат, скидок и других льгот.Перечень документов для оформления зависит от ведомства и подразделения, в котором человек проходил службу. Выданный документ регистрируют в книге учета удостоверений ветерана боевых действий.Добровольцы, согласно постановлению правительства от 24 января 2025 года №39, могут получить удостоверение ветерана боевых действий единого образца в беззаявительном порядке.ЗаявлениеНеобходимо заполнить заявление и подготовить пакет документов, подтверждающих право на льготу. Их список будет варьироваться в зависимости от вида преференции.Льготы семьям ветеранов боевых действий"На льготы имеют право члены семей ветеранов — родители, супруг или супруга, если они не вступили в новый брак. А также другие члены семьи погибшего могут получить льготы, если являются нетрудоспособными и жили на иждивении у ветерана", — объяснил Александр Иванов.Льготы вдовам ветеранам боевых действий предоставляются вне зависимости от трудоспособности, получения заработной платы или пенсии. Они могут рассчитывать на:Дети военнослужащих и сотрудников, которые принимали участие в боевых действиях на территориях Афганистана и Сирии, а также дети погибших ветеранов боевых действий имеют право на льготы при поступлении в вуз. Такое право есть и у детей участников СВО. Они имеют приоритетное право на зачисление на бюджетные места в пределах квоты (количество бюджетных мест для льготных категорий ограничено). Они участвуют не в общем конкурсе, а среди абитуриентов с приоритетным правом на зачисление.Льготы и поддержка для участников СВОЗаконодательно закреплено право всех без исключения участников СВО и членов их семей на бесплатную юридическую помощь.“Ветераны боевых действий, а также члены их семьи сохраняют право на обслуживание в военных (ведомственных) медицинских учреждениях. Кроме того, в ряде регионов работают военные госпитали ветеранов войн, оказывающие высокотехнологичную медицинскую помощь ветеранам”, — добавляет Ильдар Макешов.С 1 марта 2024 года ветераны СВО могут принять участие в кадровой программе “Время героев”, цель которой — подготовка квалифицированных руководителей для работы в органах государственной и муниципальной власти, государственных компаниях.Кроме того, для них упрощена процедура регистрации отцовства (если пара не состоит в браке), действует освобождение от уплаты государственной пошлины при получении паспорта гражданина РФ, национальных прав и прав машиниста-тракториста, если эти документы были утрачены. Участникам специальной военной операции не начисляются пени за несвоевременную уплату услуг ЖКХ.Вдовы и вдовцы погибших бойцов, которые не вступили в повторный брак, имеют право на поддержку государства независимо от состава семьи (ранее она полагалась только тем, кто живет одиноко или с детьми на иждивении). Предусмотрена и возможность получения двух пенсий: для детей участников СВО — по инвалидности и по потере кормильца, а для вдов — пенсии по потере кормильца и социальной.ЗаконодательствоИзменения в 2025 годуКомитет Госдумы по безопасности поддержал дополнительный отпуск полицейским-ветеранам боевых действий. Сотрудникам органов внутренних дел из числа ветеранов боевых действий полагается 15 суток отдыха дополнительно.Военным и их близким продлено право на кредитные каникулы по всем потребительским займам до 31 декабря 2025 года, а поручители освобождены от обязанности выплачивать кредиты за участников СВО в случае их гибели или получения I группы инвалидности. Соответствующий закон вступил в силу 25 декабря 2024 года.Компании, которые принимают на работу участников СВО, получают статус социальных предприятий, который дает им право на государственную поддержку. Например, различные гранты, льготные условия при предоставлении помещений и земельных участков.

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общество, федеральная налоговая служба (фнс россии), пенсионный фонд рф, налоги, льготы, ветераны, россия