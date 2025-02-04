Косачев призвал ассоциировать Запад с теми, кто пытался убить россиян
Косачев: Запад для России должен ассоциироваться с теми, кто пытался нас убить
Константин Косачев. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Любая геополитическая модель мира, кроме однополярной, вызывает отторжение у Западной Европы, а Запад для России должен ассоциироваться с теми, кто многократно пытался убить граждан РФ, заявил вице-спикер Совфеда Константин Косачев в своем Telegram-канале.
"Как показывает опыт, любая геополитическая модель мира, кроме однополярной, вызывает отторжение у Западной Европы. Само собой, диктатура предполагается только европейская или американская... Запад для России должен ассоциироваться в первую очередь с теми, кто многократно пытался нас убить, и только потом с красивыми фотографиями и гастрономическим туризмом. И для изменения такого восприятия потребуется "смена вех" не только в США, но в странах-лидерах Евросоюза. Лимитрофы подтянутся мигом", - написал он.
Косачев, комментируя годовщину Ялтинской конференции, отметил, что причиной холодной войны в середине прошлого столетия и СВО в 2022 году является то самое "отторжение" Западной Европой любой геополитической модели мира, кроме однополярной. Он отметил, что "меняются только годы и названия очередных соглашений, а сомнительные "партнеры" в виде ЕС и НАТО остаются", уточнив, что "последняя наглядная иллюстрация" была в Стамбуле весной 2022 года.
"Хочется верить, что мирные переговоры и мир не за горами, но нам важно не забыть о случившемся. России свойственно всепрощение, но в этот раз это уже даже не красные линии, нужен новый термин. Поставка Украине оружия для атак против мирного населения, теракты, удары американских ракет по нашей территории. Уход с рынка фармацевтических компаний, целью которого стали люди с серьезными заболеваниями, и отказ от обслуживания наших самолетов – тоже убийство российских граждан, только "пассивное". Вроде на спусковой крючок в явном виде никто не нажимает, но очевидно же, что отсутствие профильного ухода в разы повышает риски. Вполне в духе ЕС, не зря недавно с той стороны прозвучали чудовищные призывы повторить блокаду Ленинграда", - добавил он.
Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта), с 4 по 11 февраля 1945 года. Решения Ялтинской конференции способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии. На ней были заложены основы послевоенного миропорядка, просуществовавшего почти всю вторую половину XX века, а некоторые его элементы, такие как ООН, существуют и поныне. Однако многие договоренности между тремя державами, достигнутые в Ливадии, и развивавшие их решения Берлинской (Потсдамской) конференции 1945 года не были полностью претворены в жизнь в результате начавшейся с весны 1946 года холодной войны.
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