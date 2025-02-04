https://ria.ru/20250204/koreya-1997217228.html
Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ
Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ - РИА Новости, 04.02.2025
Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ
Южная Корея по итогам прошлого года на четверть нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) - до максимальных объемов с 2021 года, подсчитало... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T04:07:00+03:00
2025-02-04T04:07:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Южная Корея по итогам прошлого года на четверть нарастила импорт российского сжиженного природного газа (СПГ) - до максимальных объемов с 2021 года, подсчитало РИА Новости по данным корейской статслужбы. Суммарно за прошлый год Сеул нарастил покупки СПГ у Москвы на 28% по сравнению с 2023 годом, до 2,1 миллиона тонн или 1,24 миллиарда долларов. Таким образом объемы импорта достигли максимальных значений с 2021 года. Декабрьский импорт в годовом выражении также вырос, но совсем немного - лишь на 0,1%, до 190,1 тысячи тонн (113,9 миллиона долларов). А вот в месячном выражении произошло сокращение на четверть. По итогам года Россия сохранила за собой седьмое место в числе главных продавцов СПГ корейцам. Лидерами стали Австралия (11,4 миллиона тонн), Катар (8,9 миллиона тонн) и Малайзия (6,1 миллиона тонн).
https://ria.ru/20250129/uran-1996182819.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
южная корея, сеул, москва, в мире
Южная Корея, Сеул, Москва, В мире
Сеул на четверть нарастил импорт российского СПГ
Южная Корея в 2024 году на четверть нарастила импорт СПГ из России