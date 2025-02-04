Рейтинг@Mail.ru
Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
20:00 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/konyukhov-1997387162.html
Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма
Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма - РИА Новости, 04.02.2025
Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма
Весельная лодка путешественника Федора Конюхова, на которой он в одиночку пересекает Южную Атлантику, перевернулась во время шторма больше 20 раз, сообщается в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T20:00:00+03:00
2025-02-04T20:00:00+03:00
в мире
россия
федор конюхов
атлантический океан
австралия
южная америка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909834275_0:44:1132:681_1920x0_80_0_0_f46d8c45cfbc7026b6d510c41acbed05.jpg
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев - РИА Новости. Весельная лодка путешественника Федора Конюхова, на которой он в одиночку пересекает Южную Атлантику, перевернулась во время шторма больше 20 раз, сообщается в Telegram-канале его штаба. "Публикуем сообщения, которые Федор Конюхов присылал сегодня в виде СМС через спутниковый терминал... "Я жив, лодка выдержала. Волны большие. Они разрушительные. Я еще не могу выйти на палубу и посмотреть какие разрушения на лодке", - говорится в сообщении. "За эти сутки где-то 15 раз перевернулся через борт и восемь раз через нос... Когда лодка лежит перевернутая, несколько секунд до прихода другой волны - это страшно", - добавил Конюхов. Вместе с тем он отметил, что океан начал успокаиваться. "Пик шторма миновал. Ждем от Федора Конюхова подробную информацию о повреждениях и поломках. После этого будем принимать решение о дальнейшей судьбе проекта", - отмечает штаб путешественника. Конюхов начал экспедицию из Южной Америки в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 года Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее его сын и начальник экспедиционного штаба Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах - от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.
https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html
https://ria.ru/20240710/muzey-1958837673.html
россия
атлантический океан
австралия
южная америка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0b/10/1909834275_65:0:1068:752_1920x0_80_0_0_1107f223d79865e6234627e928800ca1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, федор конюхов, атлантический океан, австралия, южная америка
В мире, Россия, Федор Конюхов, Атлантический океан, Австралия, Южная Америка
Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма

Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на весельной лодке, преодолел пик шторма

© Фото : Клуб полярных путешествийФедор Конюхов
Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Клуб полярных путешествий
Федор Конюхов. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев - РИА Новости. Весельная лодка путешественника Федора Конюхова, на которой он в одиночку пересекает Южную Атлантику, перевернулась во время шторма больше 20 раз, сообщается в Telegram-канале его штаба.
"Публикуем сообщения, которые Федор Конюхов присылал сегодня в виде СМС через спутниковый терминал... "Я жив, лодка выдержала. Волны большие. Они разрушительные. Я еще не могу выйти на палубу и посмотреть какие разрушения на лодке", - говорится в сообщении.
Встреча Федора Конюхова с амурским тигром в Приморье - РИА Новости, 1920, 24.09.2024
Конюхов рассказал, что встретил в лесу амурского тигра
24 сентября 2024, 08:01
"За эти сутки где-то 15 раз перевернулся через борт и восемь раз через нос... Когда лодка лежит перевернутая, несколько секунд до прихода другой волны - это страшно", - добавил Конюхов. Вместе с тем он отметил, что океан начал успокаиваться.
"Пик шторма миновал. Ждем от Федора Конюхова подробную информацию о повреждениях и поломках. После этого будем принимать решение о дальнейшей судьбе проекта", - отмечает штаб путешественника.
Конюхов начал экспедицию из Южной Америки в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 года Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее его сын и начальник экспедиционного штаба Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах - от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.
Путешественник Федор Конюхов - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
В Запорожской области появится музей Конюхова
10 июля 2024, 20:16
 
В миреРоссияФедор КонюховАтлантический океанАвстралияЮжная Америка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала