https://ria.ru/20250204/konyukhov-1997387162.html

Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма

Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма - РИА Новости, 04.02.2025

Конюхов, пересекающий Южную Атлантику на лодке, преодолел пик шторма

Весельная лодка путешественника Федора Конюхова, на которой он в одиночку пересекает Южную Атлантику, перевернулась во время шторма больше 20 раз, сообщается в... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T20:00:00+03:00

2025-02-04T20:00:00+03:00

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БУЭНОС-АЙРЕС, 4 фев - РИА Новости. Весельная лодка путешественника Федора Конюхова, на которой он в одиночку пересекает Южную Атлантику, перевернулась во время шторма больше 20 раз, сообщается в Telegram-канале его штаба. "Публикуем сообщения, которые Федор Конюхов присылал сегодня в виде СМС через спутниковый терминал... "Я жив, лодка выдержала. Волны большие. Они разрушительные. Я еще не могу выйти на палубу и посмотреть какие разрушения на лодке", - говорится в сообщении. "За эти сутки где-то 15 раз перевернулся через борт и восемь раз через нос... Когда лодка лежит перевернутая, несколько секунд до прихода другой волны - это страшно", - добавил Конюхов. Вместе с тем он отметил, что океан начал успокаиваться. "Пик шторма миновал. Ждем от Федора Конюхова подробную информацию о повреждениях и поломках. После этого будем принимать решение о дальнейшей судьбе проекта", - отмечает штаб путешественника. Конюхов начал экспедицию из Южной Америки в направлении Австралии 5 декабря 2024 года. Нынешнее путешествие - второй этап кругосветного маршрута в Южном океане. С декабря 2018 по май 2019 года Конюхов на весельной лодке "Акрос" совершил первый в истории переход в южном Тихом океане по маршруту Новая Зеландия - мыс Горн. Как отмечал ранее его сын и начальник экспедиционного штаба Оскар Конюхов, впервые в истории человечества весельная лодка будет находиться в этих широтах - от мыса Горн по Южной Атлантике и через Южный Индийский океан в сторону Австралии еще никто не ходил.

https://ria.ru/20240924/konyukhov-1974357220.html

https://ria.ru/20240710/muzey-1958837673.html

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в мире, россия, федор конюхов, атлантический океан, австралия, южная америка