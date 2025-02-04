https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997276852.html

Украинские националисты готовились сорвать Ялтинскую конференцию

Украинские националисты готовились сорвать Ялтинскую конференцию - РИА Новости, 04.02.2025

Украинские националисты готовились сорвать Ялтинскую конференцию

Немецкие спецслужбы готовились сорвать Ялтинскую конференцию в начале 1945-го, но сотрудники "Смерша" пресекли операции нацисткой резидентуры в Крыму накануне... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T12:58:00+03:00

2025-02-04T12:58:00+03:00

2025-02-04T15:56:00+03:00

россия

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80-летие победы в великой отечественной войне

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Немецкие спецслужбы готовились сорвать Ялтинскую конференцию в начале 1945-го, но сотрудники "Смерша" пресекли операции нацисткой резидентуры в Крыму накануне встречи союзников, следует из документов ФСБ, предоставленных РИА Новости.В распоряжении РИА Новости оказались ранее неопубликованные документы, представленные УФСБ России по Южному военному округу, о работе советской контрразведки накануне Ялтинской конференции. Согласно докладной записке контрразведывательного отдела Смерша Приморской армии на имя Виктора Абакумова, спецслужбы выявили несколько агентов рейха."За этот период разыскано и арестовано три агента противника, в том числе: агент немецкой военно-морской разведки НБО — Буадзе Шота Шаликович; агент румынского разведоргана Центр "Н" при второй секции румынского Генерального штаба — Тарноградский Зилья Борисович; агент СД — Никитенко Георгий Васильевич", — отмечено в документе.Еще трех шпионов выявили за пределами полуострова. Также Смерш установил, что в Крыму скрывался некто "Алеша" — бывший работник разведшколы НБО. В Евпатории был опознан сотрудник немецкого разведоргана "Цеппелин" под псевдонимом Николай."Кроме того, в поселке Симеизе, в доме отдыха Харьковского военного округа, разоблачен и арестован работавший шофером агент СД — Сюрмаченко Александр Семенович", — сообщал Смерш.Советские спецслужбы готовились к высадке агентов-парашютистов. Планы Берлина связали с заинтересованностью немецкой разведки погодой в Крыму. Для нейтрализации вражеских групп выделили стрелковый батальон, а вдоль дорог, ведущих к югу полуострова, выставили посты заграждения. Систематически проводились прочески местности. Искали и изымали незаконное оружие.В записке говорится и о проведении контрразведывательных мер в войсках."Учитывая, что среди лиц, мобилизованных с Западной Украины и Белоруссии, были отмечены националистические оуновские (ОУН-УПА*. — Прим. ред.) проявления, все они, в количестве 83 человек, из подразделения были изъяты и направлены в город Керчь, где были обеспечены агентурной разработкой и надлежащей негласной охраной", — докладывала контрразведка Приморской армии.Ялтинская конференция глав стран антигитлеровской коалиции прошла в Крыму, в Ливадии (Ялта) с 4 по 11 февраля 1945 года. Решения "большой тройки" способствовали мобилизации сил антигитлеровской коалиции для окончательного разгрома нацистской Германии и милитаристской Японии.* Запрещенная в России экстремистская организация

https://ria.ru/20250204/konferentsiya-1997155957.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украинская повстанческая армия, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне