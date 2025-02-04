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Как конференции "Большой тройки" изменили мир - РИА Новости, 04.02.2025
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80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
08:00 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/konferentsii-1997145572.html
Как конференции "Большой тройки" изменили мир
Как конференции "Большой тройки" изменили мир - РИА Новости, 04.02.2025
Как конференции "Большой тройки" изменили мир
Ровно 80 лет назад руководитель СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились в Ялте, чтобы... РИА Новости, 04.02.2025
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сша
великобритания
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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Ровно 80 лет назад руководитель СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились в Ялте, чтобы обсудить планы по окончательному разгрому Гитлера, а также послевоенное устройство мира. За годы войны лидеры стран собирались трижды. О ключевых решениях "Большой тройки" — в инфографике РИА Новости.
ссср
сша
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ссср, сша, великобритания, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
СССР, США, Великобритания, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне

Как конференции "Большой тройки" изменили мир

© ИнфографикаКонференции "Большой тройки"
Конференции Большой тройки
© Инфографика
Конференции "Большой тройки"
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Ровно 80 лет назад руководитель СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились в Ялте, чтобы обсудить планы по окончательному разгрому Гитлера, а также послевоенное устройство мира. За годы войны лидеры стран собирались трижды. О ключевых решениях "Большой тройки" — в инфографике РИА Новости.
© ИнфографикаКонференции "Большой тройки"
Конференции Большой тройки_1
© Инфографика
Конференции "Большой тройки"
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеСССРСШАВеликобританияВторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)
 
 
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