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Как конференции "Большой тройки" изменили мир
Как конференции "Большой тройки" изменили мир - РИА Новости, 04.02.2025
Как конференции "Большой тройки" изменили мир
Ровно 80 лет назад руководитель СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились в Ялте, чтобы... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T08:00:00+03:00
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вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
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Ровно 80 лет назад руководитель СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились в Ялте, чтобы обсудить планы по окончательному разгрому Гитлера, а также послевоенное устройство мира. За годы войны лидеры стран собирались трижды. О ключевых решениях "Большой тройки" — в инфографике РИА Новости.
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ссср, сша, великобритания, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)
СССР, США, Великобритания, Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне