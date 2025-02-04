https://ria.ru/20250204/konferentsii-1997145572.html

Как конференции "Большой тройки" изменили мир

Как конференции "Большой тройки" изменили мир - РИА Новости, 04.02.2025

Как конференции "Большой тройки" изменили мир

Ровно 80 лет назад руководитель СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились в Ялте, чтобы... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T08:00:00+03:00

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ссср

сша

великобритания

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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Ровно 80 лет назад руководитель СССР Иосиф Сталин, президент США Франклин Рузвельт и премьер-министр Великобритании Уинстон Черчилль встретились в Ялте, чтобы обсудить планы по окончательному разгрому Гитлера, а также послевоенное устройство мира. За годы войны лидеры стран собирались трижды. О ключевых решениях "Большой тройки" — в инфографике РИА Новости.

ссср

сша

великобритания

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2025

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ссср, сша, великобритания, вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945)