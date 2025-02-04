https://ria.ru/20250204/kompleks-1997244775.html

В Минтрансе рассказали об экологичности транспорта

В Минтрансе рассказали об экологичности транспорта - РИА Новости, 04.02.2025

В Минтрансе рассказали об экологичности транспорта

Транспортный комплекс в России с каждым годом стремится стать все более экологичным: компании активно переходят на электронный документооборот, что позволяет... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:04:00+03:00

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экономика

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МОСКВА, 4 фев – РИА Новости. Транспортный комплекс в России с каждым годом стремится стать все более экологичным: компании активно переходят на электронный документооборот, что позволяет спасти тысячи деревьев, а также используют альтернативные виды топлива, снижая количество выбросов в атмосферу, рассказали РИА Новости в Минтрансе РФ и транспортных компаниях страны. "В целях устойчивого развития транспортного комплекса реализуется комплекс мер, предусматривающий, в том числе, мероприятия по ускоренному переходу на использование транспорта и техники, работающих на альтернативных источниках энергии (природный газ, гибридный и электротранспорт). Речь идет о приоритетном использовании электротранспорта и транспортных средств на альтернативных видах топлива, а также развитии соответствующей инфраструктуры, в первую очередь на объектах Единой опорной сети. Также это приоритетное использование внеуличного и городского электрического транспорта", - рассказали в Минтрансе РФ. По данным ведомства, экологичнее в России становятся все виды транспорта. Кроме того, разрабатывается новый современный транспорт, который становится значительно "зеленее". ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЙ ТРАНСПОРТ Железнодорожный транспорт является одним из самых экологичных видов. Холдинг "Российские железные дороги" рассказал РИА Новости, что активно реализует принципы низкоуглеродного развития. Компания сохраняет лидирующие позиции среди других крупнейших инфраструктурных предприятий на территории России. Так, экологический след от деятельности железнодорожного транспорта составляет менее 1% от общего негативного воздействия на окружающую среду. "РЖД работают по всем девяти основным направлениям природоохранной деятельности, определенным в экологической стратегии компании до 2030 года. С 2022 по 2024 годы построено и модернизировано 13 очистных сооружений, ликвидировано 17 объектов накопленного (до образования РЖД) экологического вреда, введены в эксплуатацию две установки для выработки тепловой энергии, работающие на старогодних деревянных шпалах, перевели на газ и электроэнергию с мазута и угля 48 котельных", – пояснили в холдинге. Кроме того, РЖД вовлекают во вторичный оборот и направляют на обезвреживание порядка 85% от общего объема отходов компании. В Минтрансе отметили, что проект высокоскоростной железнодорожной магистрали между Москвой и Санкт-Петербургом также позволит сократить выбросы парниковых газов. "Продолжается развитие в Московской агломерации пригородно-городского железнодорожного сообщения с девятью близлежащими регионами Центрального федерального округа (МЦД и МЦК). Завершение проекта в 2030 году позволит увеличить частоту движения поездов и перевозить энергоэффективным железнодорожным транспортом более 72 миллионов пассажиров в год", - рассказали в Минтрансе. ВОДНЫЙ ТРАНСПОРТ В России уже введены в эксплуатацию первые двухтопливные автомобильно-железнодорожные паромы - "Маршал Рокоссовский" и "Генерал Черняховский". Они могут работать как на низкосернистом дизельном топливе, так и на сжиженном природном газе. "Растет спрос на пассажирские суда на электродвигателях. На речных маршрутах увеличивается популярность использования электросудов, которые с 2023 года эксплуатируются на реке Москве, Енисее и Волге, а с 2024 года на Каме", - добавили в Минтрансе. Одной из верфей, которая производит электросуда в России, является Emperium. Согласно данным компании, спрос на экологически чистые виды транспорта, включая электросуда, демонстрирует устойчивый рост. Этот тренд объясняется сочетанием экономических, экологических и социальных факторов, а также соответствует глобальному движению к декарбонизации транспортной отрасли. "Да, спрос на электросуда демонстрирует устойчивый рост, что связано с их высокой экологической эффективностью и низкими операционными затратами. Так, низкая стоимость зарядки позволяет существенно экономить относительно дизеля для двигателей внутреннего сгорания... Помимо этого, электрические суда становятся все более популярными среди населения из за отсутствия выхлопных газов и тишины хода", - отметили в компании. Одна из крупнейших российских круизных компаний "ВодоходЪ" за последние годы инициировала несколько проектов по развитию в стране речного флота на электрической тяге и начала внедрять в регионах новую систему комфортных пассажирских перевозок без вреда для окружающей среды. В 2023-2024 годах малый флот компании увеличился на 25 новых судов на электродвижении, рассказали РИА Новости в компании. АВТОМОБИЛЬНЫЙ ТРАНСПОРТ В России активно пытаются популяризировать использование электромобилей. Так, с 2023 года проводится эксперимент по бесплатному проезду электротранспорта по всем платным федеральным дорогам, включая концессионные участки, отметили в Минтрансе. Отечественные автопроизводители активно участвуют в экологической повестке в России. Так, Горьковский автомобильный завод уже с 2013 года начал производство автомобилей "Газель" на газовом топливе, а выпуск первого российского коммерческого электромобиля "Газель e-NN" начался в 2021 году. "Развитие модельного ряда высокоэкологичной техники продолжается: в 2024 году предприятие выпустило первую партию низкопольных компактных электробусов "Газель e-City", эти машины уже работают на маршрутах в Сочи и Южно-Сахалинске", - добавили в пресс-службе завода. В госкорпорации "Ростех" также отметили, что одним из активных направлений, которое ведет компания, является электротранспорт. Прежде всего, это электробусы. Кроме того, "АвтоВАЗ" испытывает электрическую версию своей флагманской модели Lada Aura. АВИАЦИЯ Московский аэропорт "Домодедово" также активно участвует в повестке "озеленения" транспортной инфраструктуры. В 2024 году аэропорт реализовал программу энергосбережения в пассажирском терминале. В результате снижение затрат только на электроэнергию составит до 30% по итогам года. "В аэропорту "Домодедово" с 2019 года внедрено электронное цифровое подписание юридически значимых документов. Предприятия минимизировали использование бумажных носителей. В результате экономия бумаги составляет свыше 60 тонн ежегодно", - отметили в авиагавани. Авиакомпания S7 ведет активную работу в сфере реализации экологических проектов, сокращения энергопотребления, переработки и утилизации отходов. Так, снижение углеродного следа осуществляется через внедрение различных технологий и процессов для оптимизации потребления топлива и повышения эффективности эксплуатации воздушных судов. За последние несколько лет компания снизила удельный объем выбросов более чем на 30%. "В 2023 году S7 сделала значительный шаг в области экологии и устойчивого развития, став первой в России и Восточной Европе авиакомпанией, которая сертифицировала свою систему управления охраной окружающей среды по авиационному стандарту IATA Environmental Assessment. В 2024 году новосибирский офис S7 Airlines стал первым "зеленым" офисом в стране, сертифицированным аккредитованным органом по сертификации Роскачества по стандарту "Зеленый офис", разработанному ППК РЭО. Сертификат внесен в информационную систему Росаккредитации", - заключили в авиакомпании.

https://ria.ru/20241124/rossiya-1985371360.html

https://ria.ru/20241125/transport-1985271117.html

https://ria.ru/20250204/mintrans-1997209219.html

https://ria.ru/20241120/mishustin-1984882929.html

https://ria.ru/20241023/innovatsii-1979368705.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, ржд, s7 airlines, домодедово (аэропорт), lada vesta