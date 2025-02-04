https://ria.ru/20250204/juar-1997258851.html

СМИ: в ЮАР произошел раскол из-за слов Маска о "расистских законах"

СМИ: в ЮАР произошел раскол из-за слов Маска о "расистских законах" - РИА Новости, 04.02.2025

СМИ: в ЮАР произошел раскол из-за слов Маска о "расистских законах"

В правящей коалиции ЮАР возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска на фоне... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T11:06:00+03:00

2025-02-04T11:06:00+03:00

2025-02-04T11:06:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В правящей коалиции ЮАР возник раскол по вопросу запуска спутниковой системы связи Starlink компании SpaceX американского предпринимателя Илона Маска на фоне его слов о "расистских законах" страны, сообщает газета Financial Times. В январе Рамафоса подписал законопроект, согласно которому правительство может при определенных обстоятельствах предложить "нулевую компенсацию" за земельное имущество, которое оно решит экспроприировать в общественных интересах. После этого Маск задал ему вопрос, почему в его стране действуют "расистские законы" о земельной собственности. "Правящая коалиция разделена по поводу того, предоставить ли американской компании... исключение из правил о расширении возможностей темнокожих после апартеида", - говорится в сообщении издания. Газета напоминает, что иностранные инвесторы в телекоммуникационный сектор ЮАР должны предоставить 30% в проекте предприятиям, принадлежащим темнокожим, чтобы получить разрешения на деятельность в стране. Как отмечает источник, одна из партий правящей коалиции ЮАР, "Африканский национальный конгресс" (АНК), разделена из-за вопроса Starlink, в особенности после недавних слов Маска. В декабре 2024 года агентство Блумберг передавало, что президент ЮАР Рамафоса и Маск обсуждают, как власти могут изменить правила, чтобы глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink могла легально работать в ЮАР. Глобальная спутниковая сеть системы связи Starlink компании SpaceX 30 апреля прекратила свою работу на территории ЮАР. Сеть Starlink не смогла получить необходимую лицензию Независимого управления связи ЮАР, которое требует, чтобы 30% компании, подающей заявку на лицензирование, принадлежало представителям социальных групп, исторически подвергавшимся дискриминации, в том числе во времена апартеида. Starlink - спутниковая сеть, предназначенная для предоставления широкополосного доступа в интернет в любой точке планеты.

https://ria.ru/20240829/starlink-1969336706.html

https://ria.ru/20250203/juar-1997146297.html

https://ria.ru/20250129/mask-1996206749.html

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