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В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из соглашения по Газе - РИА Новости, 04.02.2025
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06:31 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/izrail-1997223127.html
В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из соглашения по Газе
В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из соглашения по Газе - РИА Новости, 04.02.2025
В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из соглашения по Газе
В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из трехэтапного соглашения по прекращению огня в секторе Газа после визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T06:31:00+03:00
2025-02-04T06:31:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из трехэтапного соглашения по прекращению огня в секторе Газа после визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, сказал РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме запланирована на 4 февраля. Марзук прибыл в Москву на консультации с руководством МИД России. "Я не думаю, что он отвернется от договоренности. В Израиле есть давление со стороны правых (политиков - ред.), чтобы возобновить войну после первого этапа сделки. Но военные не смогут оправдать возобновление военных действий, если не обменяют военнослужащих, оставив их. Я сомневаюсь, что они так поступят, поэтому Израиль будет вынужден продолжать переговоры", - сказал Марзук. Говоря о том, насколько нынешнее прекращения огня в секторе Газа может стать долгосрочным решением, Марзук отметил, что, по его мнению, "пока американцы не заинтересованы в продолжении войны". "Если пройдут два этапа (сделка Израиля и ХАМАС предусматривает три этапа - ред.), у Израиля будет меньше причин возобновить войну. Все видели, что за весь период войны они только разрушали дома, разрушали инфраструктуру, убивали мирных людей. Они совершили геноцид, они знают это. В Газе нет никаких целей для поражения. Но наши бойцы вели бой с такой же активностью и эффективностью, как и в первый день", - считает Марзук, добавив, что если Израиль "вернется только к убийству мирных, то война продолжится в таком же формате, смысла продолжать нет". Он выразил надежду, что политические договоренности, которые должны обсуждаться в рамках второго этапа сделки "будут достигнуты в ближайшее время" "Но переговоры будут идти между двумя сторонами, одна из сторон может чинить какие-то препятствия, вставлять палки в колеса, чтобы переговоры не шли. Но тогда будут новые сложности, новые жертвы, которые никому не нужны", - заключил он. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек. В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме. С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном. В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава. Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады. Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
https://ria.ru/20250203/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20250202/gaza-1996900245.html
https://ria.ru/20250202/netanjahu-1996913232.html
https://ria.ru/20250204/gaza-1997216712.html
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в мире, израиль, сша, москва, муса абу марзук, биньямин нетаньяху, дональд трамп, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В мире, Израиль, США, Москва, Муса Абу Марзук, Биньямин Нетаньяху, Дональд Трамп, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из соглашения по Газе

Муса Абу Марзук не ждет, что Израиль выйдет из трехэтапного соглашения по Газе

© Фото : Рафаэль ДаминовЗамглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : Рафаэль Даминов
Замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. В ХАМАС не ожидают, что Израиль выйдет из трехэтапного соглашения по прекращению огня в секторе Газа после визита премьер-министра Биньямина Нетаньяху в Вашингтон, сказал РИА Новости замглавы политбюро ХАМАС Муса Абу Марзук.
Встреча президента США Дональда Трампа и премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в Белом доме запланирована на 4 февраля. Марзук прибыл в Москву на консультации с руководством МИД России.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
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Вчера, 19:55
"Я не думаю, что он отвернется от договоренности. В Израиле есть давление со стороны правых (политиков - ред.), чтобы возобновить войну после первого этапа сделки. Но военные не смогут оправдать возобновление военных действий, если не обменяют военнослужащих, оставив их. Я сомневаюсь, что они так поступят, поэтому Израиль будет вынужден продолжать переговоры", - сказал Марзук.
Говоря о том, насколько нынешнее прекращения огня в секторе Газа может стать долгосрочным решением, Марзук отметил, что, по его мнению, "пока американцы не заинтересованы в продолжении войны".
"Если пройдут два этапа (сделка Израиля и ХАМАС предусматривает три этапа - ред.), у Израиля будет меньше причин возобновить войну. Все видели, что за весь период войны они только разрушали дома, разрушали инфраструктуру, убивали мирных людей. Они совершили геноцид, они знают это. В Газе нет никаких целей для поражения. Но наши бойцы вели бой с такой же активностью и эффективностью, как и в первый день", - считает Марзук, добавив, что если Израиль "вернется только к убийству мирных, то война продолжится в таком же формате, смысла продолжать нет".
Дым над местом израильского авиаудара в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Жертвами операции Израиля в секторе Газа стали более 61 тысячи человек
2 февраля, 16:12
Он выразил надежду, что политические договоренности, которые должны обсуждаться в рамках второго этапа сделки "будут достигнуты в ближайшее время"
"Но переговоры будут идти между двумя сторонами, одна из сторон может чинить какие-то препятствия, вставлять палки в колеса, чтобы переговоры не шли. Но тогда будут новые сложности, новые жертвы, которые никому не нужны", - заключил он.
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого боевики палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, с израильской стороны тогда погибли около 1,2 тысячи человек.
Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
Нетаньяху хочет убедить Трампа одобрить планы по войне в Газе, пишет Axios
2 февраля, 18:53
В ответ Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи", включающую удары по гражданским объектам, и объявила о полной блокаде сектора Газа: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств.
Боевые действия за 15 месяцев унесли жизни 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян, перекинулись на Ливан и Йемен, спровоцировали обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
С 19 января в секторе Газа действует режим прекращения огня в рамках достигнутого соглашения между Израилем и палестинским движением ХАМАС об освобождении израильских заложников в обмен на палестинских заключенных из израильских тюрем. За 15 месяцев вооруженной эскалации погибли 46 тысяч палестинцев и порядка полутора тысяч израильтян. Конфликт распространился на Ливан и Йемен, а также спровоцировал обмен ракетными ударами между Израилем и Ираном.
Дым над городом Рафах на юге сектора Газа после израильского удара - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Замглавы политбюро ХАМАС рассказал о реализации сделки о перемирии
03:51
В рамках первого этапа сделки, который предусматривает освобождение 33 израильских заложников и порядка тысячи палестинских заключенных за 42 дня, уже состоялись четыре обмена. С первого дня перемирия возросли поставки гуманитарной помощи в сектор Газа - до 600 грузовиков в сутки, включая 50 с топливом. Среди прочего Израиль позволил жителям сектора Газа вернуться с юга на север анклава.
Гарантами соглашения выступают Катар, Египет и США, которые создали координационный центр в Каире. На 16-й день перемирия Израиль и ХАМАС обязались начать переговоры о втором этапе сделки, который предположительно будет предусматривать освобождение оставшихся заложников, постоянное прекращение огня и полный вывод израильских войск. Гаранты мирного процесса ведут речь и о третьем этапе, который включает обмен останками, восстановление сектора Газа и окончание его блокады.
Это второе перемирие за время конфликта: первое было заключено в ноябре 2023 года и продержалось всего шесть дней.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
Трамп попросил конгресс одобрить новые поставки вооружений Израилю
00:03
 
В миреИзраильСШАМоскваМуса Абу МарзукБиньямин НетаньяхуДональд ТрампХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2024 году
 
 
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