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СМИ: лидеры ЕС дали понять, что не уступят Трампу Гренландию - РИА Новости, 04.02.2025
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11:46 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/grenlandija-1997269971.html
СМИ: лидеры ЕС дали понять, что не уступят Трампу Гренландию
СМИ: лидеры ЕС дали понять, что не уступят Трампу Гренландию - РИА Новости, 04.02.2025
СМИ: лидеры ЕС дали понять, что не уступят Трампу Гренландию
Европейские лидеры на неформальном саммите, изначально посвященном обороне, обсудили возможное введение США пошлин на импортные европейские товары и притязания... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T11:46:00+03:00
2025-02-04T11:46:00+03:00
в мире
цены на нефть
гренландия
сша
брюссель
дональд трамп
антониу кошта
марк рютте
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на неформальном саммите, изначально посвященном обороне, обсудили возможное введение США пошлин на импортные европейские товары и притязания американского президента Дональда Трампа на Гренландию, дав понять, что не уступят ему остров, сообщает издание Politico. Третьего января европейские лидеры собрались на неформальный саммит в Брюсселе по приглашению главы Евросовета Антониу Кошты, чтобы обсудить, как обеспечить финансирование амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за украинского конфликта и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа. "Встреча европейских лидеров в понедельник, посвященная укреплению обороны..., в итоге оказалась в основном посвящена Америке... Лидеры ЕС дали понять, что не уступят требованию Трампа захватить Гренландию", - говорится в публикации издания. Согласно Politico, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил разрешить НАТО обеспечить безопасность Гренландии посредством возможного размещения там войск альянса, отметив, что такие арктические государства, как Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада и даже сами США, должны будут работать с НАТО. Как отмечает издание, это связано со словами государственного секретаря США Марко Рубио, заявившего о необходимости контроля Штатами Гренландии якобы из-за возможных попыток Китая захватить эту территорию. При этом европейские лидеры также обсудили реакцию на возможное введение Трампом импортных пошлин на товары из ЕС. "Если против нас будут направлены несправедливые или необоснованные действия, Европейский союз будет жестко реагировать", - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. В связи с этим премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что ЕС должен "сделать всё, чтобы избежать совершенно ненужной и глупой торговой войны". Как пишет издание, ни вопрос возможного присоединения Гренландии к США, ни угрозы Трампа ввести пошлины на европейские товары не входили изначально в повестку неформального заседания глав ЕС. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону. Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией. В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри. Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
https://ria.ru/20250127/grenlandiya-1995774492.html
https://ria.ru/20250113/grenlandiya-1993437875.html
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гренландия
сша
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в мире, цены на нефть, гренландия, сша, брюссель, дональд трамп, антониу кошта, марк рютте, евросоюз, нато, politico, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, Цены на нефть, Гренландия, США, Брюссель, Дональд Трамп, Антониу Кошта, Марк Рютте, Евросоюз, НАТО, Politico, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
СМИ: лидеры ЕС дали понять, что не уступят Трампу Гренландию

Politico: лидеры ЕС дали понять, что не уступят Трампу Гренландию

© РИА Новости / Илья Тимин | Перейти в медиабанкОстров Гренландия
Остров Гренландия - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Илья Тимин
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Остров Гренландия. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Европейские лидеры на неформальном саммите, изначально посвященном обороне, обсудили возможное введение США пошлин на импортные европейские товары и притязания американского президента Дональда Трампа на Гренландию, дав понять, что не уступят ему остров, сообщает издание Politico.
Третьего января европейские лидеры собрались на неформальный саммит в Брюсселе по приглашению главы Евросовета Антониу Кошты, чтобы обсудить, как обеспечить финансирование амбиций по усилению обороноспособности на фоне опасений из-за украинского конфликта и давления со стороны администрации президента США Дональда Трампа.
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"Встреча европейских лидеров в понедельник, посвященная укреплению обороны..., в итоге оказалась в основном посвящена Америке... Лидеры ЕС дали понять, что не уступят требованию Трампа захватить Гренландию", - говорится в публикации издания.
Согласно Politico, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте предложил разрешить НАТО обеспечить безопасность Гренландии посредством возможного размещения там войск альянса, отметив, что такие арктические государства, как Исландия, Норвегия, Финляндия, Швеция, Канада и даже сами США, должны будут работать с НАТО. Как отмечает издание, это связано со словами государственного секретаря США Марко Рубио, заявившего о необходимости контроля Штатами Гренландии якобы из-за возможных попыток Китая захватить эту территорию.
При этом европейские лидеры также обсудили реакцию на возможное введение Трампом импортных пошлин на товары из ЕС.
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"Если против нас будут направлены несправедливые или необоснованные действия, Европейский союз будет жестко реагировать", - сказала председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
В связи с этим премьер-министр Польши Дональд Туск отметил, что ЕС должен "сделать всё, чтобы избежать совершенно ненужной и глупой торговой войны".
Как пишет издание, ни вопрос возможного присоединения Гренландии к США, ни угрозы Трампа ввести пошлины на европейские товары не входили изначально в повестку неформального заседания глав ЕС.
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Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.
Трамп 7 января, еще до вступления в должность главы государства, заявил, что Гренландия должна стать частью Соединенных Штатов, и подчеркнул ее стратегическую важность для национальной безопасности и защиты "свободного мира", в том числе от Китая и России. Премьер Гренландии Муте Эгеде заявил, что остров не продается и никогда не будет продаваться, при этом Трамп отказался дать обещание не применять военную силу для установления контроля над Гренландией.
В конце 2024 года Трамп назвал "абсолютной необходимостью" для США владеть Гренландией, так он прокомментировал свое решение назначить новым американским послом в Дании экс-посла США в Швеции и предпринимателя Кена Хауэри.
Гренландия до 1953 года была колонией Дании. Она остается частью королевства, но в 2009 году получила автономию с возможностью самоуправления и самостоятельного выбора внутренней политики. В 2019 году в СМИ появилась серия публикаций о том, что Трамп рассматривает возможность покупки Гренландии.
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В миреЦены на нефтьГренландияСШАБрюссельДональд ТрампАнтониу КоштаМарк РюттеЕвросоюзНАТОPoliticoВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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