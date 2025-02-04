Кириенко рассказал о росте доли Героев России в программе "Время героев"
В отборе на программу "Время героев" число Героев России выросло на 53,5%
Сергей Кириенко. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Доля Героев России, подавших заявки на дополнительный набор программы "Время героев", выросла на 53,5% относительно первой волны набора, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.
В Telegram-канале "Время героев" сообщили, что во вторник состоялось заседание общественного совета программы "Время героев", на котором обсудили ход регистрации участников дополнительного отбора программы, а также итоги обучения на втором модуле.
Программа "Время героев" откроет дополнительный набор участников
14 ноября 2024, 16:42
"Сегодня мы видим, что люди с опытом и наградами убедились в том, что программа реально работает, и стали активно подавать заявки на участие. Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5 % и составила 51 человек, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества - в девять раз, двух орденов Мужества - в 47 раз. Выбор среди достойнейших будет непростой. Ответственность высока", - сказал Кириенко, слова которого передаются в Telegram-канале программы.
Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на заседании отметил, что участники программы изучают социальную политику, основы экономического развития территорий и территориальное планирование. Им предстоит посетить Ямало-Ненецкий автономный округ, а также пройти стажировки на Урале и в Еврейской автономной области.
"Общее число заявок на отбор в программу составило более 65,5 тысяч. Общественный совет также утвердил порядок прохождения тестов участниками СВО, которые находятся на передовой и не могут прибыть в пункты оценки на тестирование", - отмечается в сообщении.
Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества.
Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.
Песков прокомментировал назначения участников "Время героев" на должности
3 октября 2024, 12:24