https://ria.ru/20250204/geroy-1997372837.html

Кириенко рассказал о росте доли Героев России в программе "Время героев"

Кириенко рассказал о росте доли Героев России в программе "Время героев" - РИА Новости, 04.02.2025

Кириенко рассказал о росте доли Героев России в программе "Время героев"

Доля Героев России, подавших заявки на дополнительный набор программы "Время героев", выросла на 53,5% относительно первой волны набора, доля кавалеров четырех... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T18:34:00+03:00

2025-02-04T18:34:00+03:00

2025-02-04T19:13:00+03:00

общество

россия

еврейская автономная область

сергей кириенко

алексей комиссаров

владимир путин

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Доля Героев России, подавших заявки на дополнительный набор программы "Время героев", выросла на 53,5% относительно первой волны набора, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко. В Telegram-канале "Время героев" сообщили, что во вторник состоялось заседание общественного совета программы "Время героев", на котором обсудили ход регистрации участников дополнительного отбора программы, а также итоги обучения на втором модуле. "Сегодня мы видим, что люди с опытом и наградами убедились в том, что программа реально работает, и стали активно подавать заявки на участие. Доля Героев России относительно подавших заявки в первой волне регистрации выросла на 53,5 % и составила 51 человек, доля кавалеров четырех орденов Мужества выросла в 18 раз, трех орденов Мужества - в девять раз, двух орденов Мужества - в 47 раз. Выбор среди достойнейших будет непростой. Ответственность высока", - сказал Кириенко, слова которого передаются в Telegram-канале программы. Ректор РАНХиГС Алексей Комиссаров на заседании отметил, что участники программы изучают социальную политику, основы экономического развития территорий и территориальное планирование. Им предстоит посетить Ямало-Ненецкий автономный округ, а также пройти стажировки на Урале и в Еврейской автономной области. "Общее число заявок на отбор в программу составило более 65,5 тысяч. Общественный совет также утвердил порядок прохождения тестов участниками СВО, которые находятся на передовой и не могут прибыть в пункты оценки на тестирование", - отмечается в сообщении. Президент РФ Владимир Путин при оглашении послания Федеральному собранию объявил о старте новой кадровой программы для ветеранов и участников специальной военной операции под названием "Время героев". Как указал глава государства, ее участниками должны стать люди, показавшие свои лучшие качества. Цель программы - подготовка высококвалифицированных руководителей из числа действующих и бывших военнослужащих для последующей работы в органах государственной и муниципальной власти, а также в крупных компаниях.

https://ria.ru/20241114/geroi-1983777414.html

https://ria.ru/20250203/minprirody-1997044605.html

https://ria.ru/20241003/geroi-1976124256.html

россия

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общество, россия, еврейская автономная область, сергей кириенко, алексей комиссаров, владимир путин