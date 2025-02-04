Рейтинг@Mail.ru
Суд признал преступления нацистов в Калмыкии геноцидом народов СССР - РИА Новости, 04.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
80-летие Победы в Великой Отечественной войне - РИА Новости, 1920, 16.01.2025
80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
15:16 04.02.2025 (обновлено: 15:26 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/genotsid-1997326827.html
Суд признал преступления нацистов в Калмыкии геноцидом народов СССР
Суд признал преступления нацистов в Калмыкии геноцидом народов СССР - РИА Новости, 04.02.2025
Суд признал преступления нацистов в Калмыкии геноцидом народов СССР
Верховный суд Калмыкии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны на территории республики, РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T15:16:00+03:00
2025-02-04T15:26:00+03:00
80-летие победы в великой отечественной войне
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
вторая мировая война (1939-1945)
великая отечественная война (1941-1945)
80-летие победы в великой отечественной войне
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_0:140:3072:1868_1920x0_80_0_0_f7b61d1cefe3fa0fde80cc2b44bc93ee.jpg
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд Калмыкии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны на территории республики, сообщает СК РФ.В конце 2024 года прокуратура направила в Верховный суд Калмыкии заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время - Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны. В январе суд приступил к слушанию дела, были допрошены свидетели, исследованы секретные доказательства преступлений нацистов."Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, наряду с другими материалами признаны судом достаточными для установления факта геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории современной Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.В ходе проведения поисковых мероприятий, изучения архивных материалов и заключений экспертов, допросов потерпевших и свидетелей следователям удалось в полном объеме воссоздать картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и безопасности человечества, отмечает следствие.Установлено, что в период Великой Отечественной войны немцы обстреливали и бомбили населенные пункты Калмыцкой АССР. Они намеренно поджигали посевы и препятствовали сбору урожая, стремясь оставить местных жителей и фронт без продовольствия.За время оккупации части территории Калмыцкой АССР немецко-фашистские захватчики разрушили тысячи зданий и сооружений, разграбили сельхозпредприятия, уничтожили культурные, научные и лечебные учреждения. Наиболее значительный ущерб был нанесен столице республики – городу Элисте. Оккупанты поджигали объекты гражданской инфраструктуры, преследуя цель нанести невосполнимый урон промышленности региона, истощить его ресурсы.
https://ria.ru/20241209/natsionalisty-1988203030.html
https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145704_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_727ec22cb3c2043c19b013a21934d24b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне
80-летие Победы в Великой Отечественной войне, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Вторая мировая война (1939-1945), Великая Отечественная война (1941-1945), 80-летие Победы в Великой Отечественной войне
Суд признал преступления нацистов в Калмыкии геноцидом народов СССР

Преступления нацистов в Калмыкии в годы Великой Отечественной признали геноцидом

© РИА Новости / Антон Денисов | Перейти в медиабанкСтатуя богини правосудия Фемиды
Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд Калмыкии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны на территории республики, сообщает СК РФ.
В конце 2024 года прокуратура направила в Верховный суд Калмыкии заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время - Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны. В январе суд приступил к слушанию дела, были допрошены свидетели, исследованы секретные доказательства преступлений нацистов.
Участники марша националистов, приуроченного к 109-й годовщине со дня рождения Степана Бандеры, во Львове - РИА Новости, 1920, 09.12.2024
Эксперт пояснил, зачем бандеровцы помогали нацистам в геноциде
9 декабря 2024, 16:31
"Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, наряду с другими материалами признаны судом достаточными для установления факта геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории современной Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.
В ходе проведения поисковых мероприятий, изучения архивных материалов и заключений экспертов, допросов потерпевших и свидетелей следователям удалось в полном объеме воссоздать картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и безопасности человечества, отмечает следствие.
Установлено, что в период Великой Отечественной войны немцы обстреливали и бомбили населенные пункты Калмыцкой АССР. Они намеренно поджигали посевы и препятствовали сбору урожая, стремясь оставить местных жителей и фронт без продовольствия.
За время оккупации части территории Калмыцкой АССР немецко-фашистские захватчики разрушили тысячи зданий и сооружений, разграбили сельхозпредприятия, уничтожили культурные, научные и лечебные учреждения. Наиболее значительный ущерб был нанесен столице республики – городу Элисте. Оккупанты поджигали объекты гражданской инфраструктуры, преследуя цель нанести невосполнимый урон промышленности региона, истощить его ресурсы.
После налета вражеской авиации на улицах блокадного Ленинграда - РИА Новости, 1920, 27.01.2025
В Германии призвали признать блокаду Ленинграда актом геноцида
27 января, 18:18
 
80-летие Победы в Великой Отечественной войнеПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Вторая мировая война (1939-1945)Великая Отечественная война (1941-1945)80-летие Победы в Великой Отечественной войне
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала