Суд признал преступления нацистов в Калмыкии геноцидом народов СССР
Преступления нацистов в Калмыкии в годы Великой Отечественной признали геноцидом
Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото
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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд Калмыкии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны на территории республики, сообщает СК РФ.
В конце 2024 года прокуратура направила в Верховный суд Калмыкии заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время - Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны. В январе суд приступил к слушанию дела, были допрошены свидетели, исследованы секретные доказательства преступлений нацистов.
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"Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, наряду с другими материалами признаны судом достаточными для установления факта геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории современной Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.
В ходе проведения поисковых мероприятий, изучения архивных материалов и заключений экспертов, допросов потерпевших и свидетелей следователям удалось в полном объеме воссоздать картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и безопасности человечества, отмечает следствие.
Установлено, что в период Великой Отечественной войны немцы обстреливали и бомбили населенные пункты Калмыцкой АССР. Они намеренно поджигали посевы и препятствовали сбору урожая, стремясь оставить местных жителей и фронт без продовольствия.
За время оккупации части территории Калмыцкой АССР немецко-фашистские захватчики разрушили тысячи зданий и сооружений, разграбили сельхозпредприятия, уничтожили культурные, научные и лечебные учреждения. Наиболее значительный ущерб был нанесен столице республики – городу Элисте. Оккупанты поджигали объекты гражданской инфраструктуры, преследуя цель нанести невосполнимый урон промышленности региона, истощить его ресурсы.
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