https://ria.ru/20250204/genotsid-1997326827.html

Суд признал преступления нацистов в Калмыкии геноцидом народов СССР

Суд признал преступления нацистов в Калмыкии геноцидом народов СССР - РИА Новости, 04.02.2025

Суд признал преступления нацистов в Калмыкии геноцидом народов СССР

Верховный суд Калмыкии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны на территории республики, РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T15:16:00+03:00

2025-02-04T15:16:00+03:00

2025-02-04T15:26:00+03:00

80-летие победы в великой отечественной войне

происшествия

следственный комитет россии (ск рф)

вторая мировая война (1939-1945)

великая отечественная война (1941-1945)

80-летие победы в великой отечественной войне

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 4 фев - РИА Новости. Верховный суд Калмыкии признал геноцидом народов СССР преступления немецко-фашистских захватчиков во время Великой Отечественной войны на территории республики, сообщает СК РФ.В конце 2024 года прокуратура направила в Верховный суд Калмыкии заявление о признании геноцидом преступлений нацистов на территории Калмыцкой Автономной Советской Социалистической Республики (в настоящее время - Республика Калмыкия) в годы Великой Отечественной войны. В январе суд приступил к слушанию дела, были допрошены свидетели, исследованы секретные доказательства преступлений нацистов."Доказательства, собранные Следственным комитетом Российской Федерации, наряду с другими материалами признаны судом достаточными для установления факта геноцида народов СССР со стороны немецко-фашистских захватчиков в период Великой Отечественной войны на территории современной Республики Калмыкия", - говорится в сообщении.В ходе проведения поисковых мероприятий, изучения архивных материалов и заключений экспертов, допросов потерпевших и свидетелей следователям удалось в полном объеме воссоздать картину совершения гитлеровцами жестоких преступлений против мира и безопасности человечества, отмечает следствие.Установлено, что в период Великой Отечественной войны немцы обстреливали и бомбили населенные пункты Калмыцкой АССР. Они намеренно поджигали посевы и препятствовали сбору урожая, стремясь оставить местных жителей и фронт без продовольствия.За время оккупации части территории Калмыцкой АССР немецко-фашистские захватчики разрушили тысячи зданий и сооружений, разграбили сельхозпредприятия, уничтожили культурные, научные и лечебные учреждения. Наиболее значительный ущерб был нанесен столице республики – городу Элисте. Оккупанты поджигали объекты гражданской инфраструктуры, преследуя цель нанести невосполнимый урон промышленности региона, истощить его ресурсы.

https://ria.ru/20241209/natsionalisty-1988203030.html

https://ria.ru/20250127/germanija-1995774840.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, следственный комитет россии (ск рф), вторая мировая война (1939-1945), великая отечественная война (1941-1945), 80-летие победы в великой отечественной войне