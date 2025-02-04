https://ria.ru/20250204/fsb-1997202408.html

ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции

ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции - РИА Новости, 04.02.2025

ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции

Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как в Ялте 80 лет назад обеспечивалась безопасность... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T00:26:00+03:00

2025-02-04T00:26:00+03:00

2025-02-04T00:26:00+03:00

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сша

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лаврентий берия

иосиф сталин (джугашвили)

федеральная служба безопасности рф (фсб россии)

общество

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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как в Ялте 80 лет назад обеспечивалась безопасность участников встречи глав стран антигитлеровской коалиции. Во вторник отмечается 80 лет со дня начала Ялтинской конференции, на которой лидеры трех держав (СССР - Иосиф Сталин, США – Франклин Рузвельт, Великобритании – Уинстон Черчилль) приняли решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. По мнению историков, Ялтинская конференция стала триумфом Советского Союза. Страна, чья армия стояла на подступах к Берлину, могла диктовать свои условия. "Советская сторона в максимально сжатые сроки провела большой объем работ в недавно освобожденном от гитлеровских захватчиков Крыме. Члены делегаций размещались в трех дворцах: в Юсуповском (советская), Ливадийском (американская) и Воронцовском (британская)", - отмечается в сообщении Центра общественных связей ФСБ. Непосредственно за подготовку зданий к проведению конференции, обеспечение необходимых мер безопасности и прочее отвечал заместитель народного комиссара внутренних дел СССР комиссар госбезопасности 2-го ранга Сергей Круглов. Он же лично подписывал пропуска для проезда в "зону особого района". Круглов 21 января 1945-го доложил наркому внутренних дел СССР, генеральному комиссару госбезопасности Лаврентию Берии о ходе подготовки к проведению конференции. В связи с тем, что зимой 1945 года Крым находился в зоне доступности самолетов люфтваффе, кроме укрепления системы противовоздушной обороны были приняты дополнительные меры. В опубликованном сейчас документе, в частности, отмечалось, что в Юсуповском дворце построено специальное бомбо- и газоубежище: "Для защиты убежища от действия взрывной волны здание по периметру на глубину 5 метров обложено бутовым камнем. К 25 января, по заключению специалистов, убежище будет защищать от прямого попадания 500 килограммовой бомбы, а к 10 февраля (время полного созревания цемента) убежище будет рассчитано на защиту от прямого попадания 1000-килограммовой бомбы". Все здания, в которых размещались члены делегаций, были проверены на предмет минирования и наличия на территории взрывоопасных предметов. 25 января 1945-го Круглову доложили о результатах проверки: "следов минирования минами замедленного действия и минами-сюрпризами не обнаружено". Вместе с тем, на проверяемых объектах были обнаружены 43 невзорвавшихся артиллерийских снаряда, 9 гранат, 8 минометных мин, 21 прыгающая мина и один реактивный снаряд – всего 82 взрывоопасных предмета. А 27 января 1945 года Берия доложил в Государственный комитет обороны Сталину о завершении работ по подготовке к проведению конференции: "Подготовлены и соответственно оборудованы три дворцовых здания, расположенных друг от друга на расстоянии от 2-х и 10-ти километров и связанных между собой шоссейной дорогой, которая приведена в должный порядок". "Для обеспечения охраны конференции НКВД СССР на место направлены и приступили к исполнению своих обязанностей четыре полка войск НКВД, в том числе 2 полка специально подготовленных для несения охраны, 50 человек особо отобранных офицеров охраны, 1200 человек оперативных работников, мотоциклетный отряд в 120 человек", - сообщал Берия. Вокруг помещений глав делегаций были установлены "два кольца чекистско-войсковой охраны", а с наступлением темноты будет выставляться дополнительно третье кольцо войсковых дозоров со служебными собаками, отмечал нарком НКВД. "В ходе подготовительных мероприятий проверено 74 человек, из которых арестовано 835 человек", - докладывал Берия. Он также сообщил Сталину, что подготовлен специальный поезд для следования из Москвы в Крым, разработана система его охраны. "Благодаря мерам, предпринятым советскими специальными службами, конференция лидеров СССР, США и Великобритании в Крыму прошла без каких-либо происшествий", - подчеркнули в ФСБ.

https://ria.ru/20250204/fsb-1997200735.html

https://ria.ru/20250204/putin-1997200433.html

https://ria.ru/20240901/voyna-1969393711.html

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Дарья Буймова

ссср, сша, великобритания, лаврентий берия, иосиф сталин (джугашвили), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество