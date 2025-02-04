https://ria.ru/20250204/fsb-1997202408.html
ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции
ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции - РИА Новости, 04.02.2025
ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции
Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как в Ялте 80 лет назад обеспечивалась безопасность... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T00:26:00+03:00
2025-02-04T00:26:00+03:00
2025-02-04T00:26:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как в Ялте 80 лет назад обеспечивалась безопасность участников встречи глав стран антигитлеровской коалиции. Во вторник отмечается 80 лет со дня начала Ялтинской конференции, на которой лидеры трех держав (СССР - Иосиф Сталин, США – Франклин Рузвельт, Великобритании – Уинстон Черчилль) приняли решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. По мнению историков, Ялтинская конференция стала триумфом Советского Союза. Страна, чья армия стояла на подступах к Берлину, могла диктовать свои условия. "Советская сторона в максимально сжатые сроки провела большой объем работ в недавно освобожденном от гитлеровских захватчиков Крыме. Члены делегаций размещались в трех дворцах: в Юсуповском (советская), Ливадийском (американская) и Воронцовском (британская)", - отмечается в сообщении Центра общественных связей ФСБ. Непосредственно за подготовку зданий к проведению конференции, обеспечение необходимых мер безопасности и прочее отвечал заместитель народного комиссара внутренних дел СССР комиссар госбезопасности 2-го ранга Сергей Круглов. Он же лично подписывал пропуска для проезда в "зону особого района". Круглов 21 января 1945-го доложил наркому внутренних дел СССР, генеральному комиссару госбезопасности Лаврентию Берии о ходе подготовки к проведению конференции. В связи с тем, что зимой 1945 года Крым находился в зоне доступности самолетов люфтваффе, кроме укрепления системы противовоздушной обороны были приняты дополнительные меры. В опубликованном сейчас документе, в частности, отмечалось, что в Юсуповском дворце построено специальное бомбо- и газоубежище: "Для защиты убежища от действия взрывной волны здание по периметру на глубину 5 метров обложено бутовым камнем. К 25 января, по заключению специалистов, убежище будет защищать от прямого попадания 500 килограммовой бомбы, а к 10 февраля (время полного созревания цемента) убежище будет рассчитано на защиту от прямого попадания 1000-килограммовой бомбы". Все здания, в которых размещались члены делегаций, были проверены на предмет минирования и наличия на территории взрывоопасных предметов. 25 января 1945-го Круглову доложили о результатах проверки: "следов минирования минами замедленного действия и минами-сюрпризами не обнаружено". Вместе с тем, на проверяемых объектах были обнаружены 43 невзорвавшихся артиллерийских снаряда, 9 гранат, 8 минометных мин, 21 прыгающая мина и один реактивный снаряд – всего 82 взрывоопасных предмета. А 27 января 1945 года Берия доложил в Государственный комитет обороны Сталину о завершении работ по подготовке к проведению конференции: "Подготовлены и соответственно оборудованы три дворцовых здания, расположенных друг от друга на расстоянии от 2-х и 10-ти километров и связанных между собой шоссейной дорогой, которая приведена в должный порядок". "Для обеспечения охраны конференции НКВД СССР на место направлены и приступили к исполнению своих обязанностей четыре полка войск НКВД, в том числе 2 полка специально подготовленных для несения охраны, 50 человек особо отобранных офицеров охраны, 1200 человек оперативных работников, мотоциклетный отряд в 120 человек", - сообщал Берия. Вокруг помещений глав делегаций были установлены "два кольца чекистско-войсковой охраны", а с наступлением темноты будет выставляться дополнительно третье кольцо войсковых дозоров со служебными собаками, отмечал нарком НКВД. "В ходе подготовительных мероприятий проверено 74 человек, из которых арестовано 835 человек", - докладывал Берия. Он также сообщил Сталину, что подготовлен специальный поезд для следования из Москвы в Крым, разработана система его охраны. "Благодаря мерам, предпринятым советскими специальными службами, конференция лидеров СССР, США и Великобритании в Крыму прошла без каких-либо происшествий", - подчеркнули в ФСБ.
https://ria.ru/20250204/fsb-1997200735.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ссср, сша, великобритания, лаврентий берия, иосиф сталин (джугашвили), федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество
СССР, США, Великобритания, Лаврентий Берия, Иосиф Сталин (Джугашвили), Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество
ФСБ раскрыла, как обеспечили безопасность участников Ялтинской конференции
ФСБ опубликовала архивные документы о безопасности на Ялтинской конференции
МОСКВА, 4 фев - РИА Новости. Федеральная служба безопасности России (ФСБ РФ) опубликовала архивные документы, рассказывающие о том, как в Ялте 80 лет назад обеспечивалась безопасность участников встречи глав стран антигитлеровской коалиции.
Во вторник отмечается 80 лет со дня начала Ялтинской конференции, на которой лидеры трех держав (СССР
- Иосиф Сталин
, США
– Франклин Рузвельт
, Великобритании
– Уинстон Черчилль
) приняли решения по ключевым вопросам, касавшимся окончания Второй мировой войны и послевоенного мирного урегулирования. По мнению историков, Ялтинская конференция стала триумфом Советского Союза. Страна, чья армия стояла на подступах к Берлину
, могла диктовать свои условия.
"Советская сторона в максимально сжатые сроки провела большой объем работ в недавно освобожденном от гитлеровских захватчиков Крыме. Члены делегаций размещались в трех дворцах: в Юсуповском (советская), Ливадийском (американская) и Воронцовском (британская)", - отмечается в сообщении Центра общественных связей ФСБ
. Непосредственно за подготовку зданий к проведению конференции, обеспечение необходимых мер безопасности и прочее отвечал заместитель народного комиссара внутренних дел СССР комиссар госбезопасности 2-го ранга Сергей Круглов. Он же лично подписывал пропуска для проезда в "зону особого района".
Круглов 21 января 1945-го доложил наркому внутренних дел СССР, генеральному комиссару госбезопасности Лаврентию Берии
о ходе подготовки к проведению конференции. В связи с тем, что зимой 1945 года Крым находился в зоне доступности самолетов люфтваффе, кроме укрепления системы противовоздушной обороны были приняты дополнительные меры. В опубликованном сейчас документе, в частности, отмечалось, что в Юсуповском дворце построено специальное бомбо- и газоубежище: "Для защиты убежища от действия взрывной волны здание по периметру на глубину 5 метров обложено бутовым камнем. К 25 января, по заключению специалистов, убежище будет защищать от прямого попадания 500 килограммовой бомбы, а к 10 февраля (время полного созревания цемента) убежище будет рассчитано на защиту от прямого попадания 1000-килограммовой бомбы".
Все здания, в которых размещались члены делегаций, были проверены на предмет минирования и наличия на территории взрывоопасных предметов. 25 января 1945-го Круглову доложили о результатах проверки: "следов минирования минами замедленного действия и минами-сюрпризами не обнаружено". Вместе с тем, на проверяемых объектах были обнаружены 43 невзорвавшихся артиллерийских снаряда, 9 гранат, 8 минометных мин, 21 прыгающая мина и один реактивный снаряд – всего 82 взрывоопасных предмета.
А 27 января 1945 года Берия доложил в Государственный комитет обороны Сталину о завершении работ по подготовке к проведению конференции: "Подготовлены и соответственно оборудованы три дворцовых здания, расположенных друг от друга на расстоянии от 2-х и 10-ти километров и связанных между собой шоссейной дорогой, которая приведена в должный порядок". "Для обеспечения охраны конференции НКВД СССР на место направлены и приступили к исполнению своих обязанностей четыре полка войск НКВД, в том числе 2 полка специально подготовленных для несения охраны, 50 человек особо отобранных офицеров охраны, 1200 человек оперативных работников, мотоциклетный отряд в 120 человек", - сообщал Берия.
Вокруг помещений глав делегаций были установлены "два кольца чекистско-войсковой охраны", а с наступлением темноты будет выставляться дополнительно третье кольцо войсковых дозоров со служебными собаками, отмечал нарком НКВД.
"В ходе подготовительных мероприятий проверено 74 человек, из которых арестовано 835 человек", - докладывал Берия. Он также сообщил Сталину, что подготовлен специальный поезд для следования из Москвы
в Крым, разработана система его охраны.
"Благодаря мерам, предпринятым советскими специальными службами, конференция лидеров СССР, США и Великобритании в Крыму прошла без каких-либо происшествий", - подчеркнули в ФСБ.