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ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США, заявила глава ЕК - РИА Новости, 04.02.2025
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02:21 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997211037.html
ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США, заявила глава ЕК
ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США, заявила глава ЕК - РИА Новости, 04.02.2025
ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:21:00+03:00
2025-02-04T02:21:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость. "Во-первых, я могу сказать, что мы готовы, это очень важно. Другой важный элемент заключается в прагматизме, быстром реагировании, проведении дискуссий и переговоров при необходимости", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе. Кроме того, по ее словам, лидеры европейских стран подчеркнули важность провести работу внутри союза для усиления конкурентоспособности, производительности. "Давайте сосредоточимся на этом. Это даст нам достаточно сил", - подчеркнула фон дер Ляйен. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.
https://ria.ru/20250204/kanada-1997204461.html
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в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США, заявила глава ЕК

Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС готов к возможному вводу пошлин со стороны США

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость.
"Во-первых, я могу сказать, что мы готовы, это очень важно. Другой важный элемент заключается в прагматизме, быстром реагировании, проведении дискуссий и переговоров при необходимости", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе.
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Кроме того, по ее словам, лидеры европейских стран подчеркнули важность провести работу внутри союза для усиления конкурентоспособности, производительности. "Давайте сосредоточимся на этом. Это даст нам достаточно сил", - подчеркнула фон дер Ляйен.
Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.
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В миреСШАБрюссельВашингтон (штат)Урсула фон дер ЛяйенДональд ТрампЕврокомиссияЕвросоюзВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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