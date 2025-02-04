https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997211037.html
ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США, заявила глава ЕК
ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США, заявила глава ЕК - РИА Новости, 04.02.2025
ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США, заявила глава ЕК
Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T02:21:00+03:00
2025-02-04T02:21:00+03:00
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз подготовился к возможном вводу пошлин на импорт европейских товаров в США, будет проводить прагматичную политику и вести переговоры, если возникнет такая необходимость. "Во-первых, я могу сказать, что мы готовы, это очень важно. Другой важный элемент заключается в прагматизме, быстром реагировании, проведении дискуссий и переговоров при необходимости", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС в Брюсселе. Кроме того, по ее словам, лидеры европейских стран подчеркнули важность провести работу внутри союза для усиления конкурентоспособности, производительности. "Давайте сосредоточимся на этом. Это даст нам достаточно сил", - подчеркнула фон дер Ляйен. Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины на товары из Евросоюза, поскольку Брюссель, как он выразился, ужасно относится к Вашингтону.
https://ria.ru/20250204/kanada-1997204461.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, брюссель, вашингтон (штат), урсула фон дер ляйен, дональд трамп, еврокомиссия, евросоюз, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
В мире, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Урсула фон дер Ляйен, Дональд Трамп, Еврокомиссия, Евросоюз, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
ЕС подготовился к возможным пошлинам со стороны США, заявила глава ЕК
Глава ЕК фон дер Ляйен: ЕС готов к возможному вводу пошлин со стороны США