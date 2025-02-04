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ЕК закроет глаза на финансовые нарушения, если речь идет об обороне - РИА Новости, 04.02.2025
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01:06 04.02.2025 (обновлено: 01:27 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/evrokomissiya-1997206632.html
ЕК закроет глаза на финансовые нарушения, если речь идет об обороне
ЕК закроет глаза на финансовые нарушения, если речь идет об обороне - РИА Новости, 04.02.2025
ЕК закроет глаза на финансовые нарушения, если речь идет об обороне
Еврокомиссия будет закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если речь идет о тратах на оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T01:06:00+03:00
2025-02-04T01:27:00+03:00
еврокомиссия
в мире
урсула фон дер ляйен
евросоюз
европейский инвестиционный банк
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Еврокомиссия будет закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если речь идет о тратах на оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."В экстраординарные времена возможно принимать чрезвычайные меры… Мы в Еврокомиссии будем гораздо более гибко относиться к вопросам выполнения пакта стабильности и роста в вопросах инвестиций в оборону, у государств будет гораздо больше бюджетного пространства для наращивания затрат на оборону", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне.Она пояснила, что дополнительные расходы на оборону должны финансироваться именно из национальных бюджетов стран членов Евросоюза. Другой опцией финансирования растущих расходов на оружие она назвала финансирование из частных банков, а также Европейского инвестиционного банка.Глава Еврокомиссии также обещала использовать имеющиеся у нее инструменты, чтобы способствовать наращиванию расходов на оборону странами Евросоюза.
https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997204253.html
https://ria.ru/20250203/polsha-1997043113.html
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еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский инвестиционный банк
Еврокомиссия, В мире, Урсула фон дер Ляйен, Евросоюз, Европейский инвестиционный банк
ЕК закроет глаза на финансовые нарушения, если речь идет об обороне

Фон дер Ляйен: ЕК проигнорирует финансовые нарушения, если речь идет об обороне

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Еврокомиссия будет закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если речь идет о тратах на оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.
"В экстраординарные времена возможно принимать чрезвычайные меры… Мы в Еврокомиссии будем гораздо более гибко относиться к вопросам выполнения пакта стабильности и роста в вопросах инвестиций в оборону, у государств будет гораздо больше бюджетного пространства для наращивания затрат на оборону", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
В ЕС назвали приоритеты для совместной работы в области обороны
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Она пояснила, что дополнительные расходы на оборону должны финансироваться именно из национальных бюджетов стран членов Евросоюза. Другой опцией финансирования растущих расходов на оружие она назвала финансирование из частных банков, а также Европейского инвестиционного банка.
Глава Еврокомиссии также обещала использовать имеющиеся у нее инструменты, чтобы способствовать наращиванию расходов на оборону странами Евросоюза.
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