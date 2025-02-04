https://ria.ru/20250204/evrokomissiya-1997206632.html

ЕК закроет глаза на финансовые нарушения, если речь идет об обороне

ЕК закроет глаза на финансовые нарушения, если речь идет об обороне - РИА Новости, 04.02.2025

ЕК закроет глаза на финансовые нарушения, если речь идет об обороне

Еврокомиссия будет закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если речь идет о тратах на оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T01:06:00+03:00

2025-02-04T01:06:00+03:00

2025-02-04T01:27:00+03:00

еврокомиссия

в мире

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евросоюз

европейский инвестиционный банк

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БРЮССЕЛЬ, 4 фев - РИА Новости. Еврокомиссия будет закрывать глаза на нарушения финансовой дисциплины странами, если речь идет о тратах на оборону, заявила глава ЕК Урсула фон дер Ляйен."В экстраординарные времена возможно принимать чрезвычайные меры… Мы в Еврокомиссии будем гораздо более гибко относиться к вопросам выполнения пакта стабильности и роста в вопросах инвестиций в оборону, у государств будет гораздо больше бюджетного пространства для наращивания затрат на оборону", - сказала она по итогам неформального саммита ЕС, посвященного обороне.Она пояснила, что дополнительные расходы на оборону должны финансироваться именно из национальных бюджетов стран членов Евросоюза. Другой опцией финансирования растущих расходов на оружие она назвала финансирование из частных банков, а также Европейского инвестиционного банка.Глава Еврокомиссии также обещала использовать имеющиеся у нее инструменты, чтобы способствовать наращиванию расходов на оборону странами Евросоюза.

https://ria.ru/20250204/evrosoyuz-1997204253.html

https://ria.ru/20250203/polsha-1997043113.html

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

еврокомиссия, в мире, урсула фон дер ляйен, евросоюз, европейский инвестиционный банк