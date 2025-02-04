https://ria.ru/20250204/erdogan-1997363896.html

Эрдоган встретится с президентом Германии в Анкаре

Эрдоган встретится с президентом Германии в Анкаре - РИА Новости, 04.02.2025

Эрдоган встретится с президентом Германии в Анкаре

Анкара ожидает с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в среду, он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждение... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:44:00+03:00

2025-02-04T17:44:00+03:00

2025-02-04T17:50:00+03:00

в мире

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реджеп тайип эрдоган

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АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Анкара ожидает с визитом президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в среду, он встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом для обсуждение вопросов по сотрудничеству в обороне, сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Фахреттин Алтун."В среду, 5 февраля, в Анкаре состоится встреча президента Реджепа Тайипа Эрдогана с президентом Федеративной Республики Германия Франком-Вальтером Штайнмайером, который посетит Турцию с визитом. В ходе переговоров, которые пройдут в рамках визита, будут обсуждаться турецко-германские отношения во всех их аспектах, особенно сотрудничество в области оборонной промышленности. В этом контексте на повестке дня также будет стоять вопрос о положении турецкой общины в Германии", - сообщил Алтун в соцсети Х.В ходе переговоров также планируется обменяться мнениями об отношениях Турции и ЕС и текущих региональных проблемах."Мы верим, что глубокие и древние двусторонние отношения между Турцией и Германией еще больше укрепятся благодаря этому визиту", - отметил Алтун.

https://ria.ru/20250204/siriya-1997275807.html

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анкара (провинция)

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в мире, турция, анкара (провинция), германия, франк-вальтер штайнмайер, реджеп тайип эрдоган, евросоюз