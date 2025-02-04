https://ria.ru/20250204/erdogan-1997322517.html

Торговая война в мире будет нарастать, заявил Эрдоган

Торговая война в мире будет нарастать, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.02.2025

Торговая война в мире будет нарастать, заявил Эрдоган

Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T14:59:00+03:00

2025-02-04T14:59:00+03:00

2025-02-04T15:34:00+03:00

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реджеп тайип эрдоган

экономика

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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Сегодня международная система переживает болезненный период. Геополитическая борьба идет уже не так, как раньше. Мы следим за последними дебатами. Борьба в торговой войне будет нарастать. В таком болезненном контексте Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги. Мы пересматриваем нашу дорожную карту в области экономики и торговли и согласовываем наши среднесрочные и долгосрочные цели", - заявил турецкий лидер, выступая на заседании по продвижению национальной стратегии занятости. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

турция, сша, канада, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, экономика