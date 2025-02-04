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Торговая война в мире будет нарастать, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.02.2025
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14:59 04.02.2025 (обновлено: 15:34 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/erdogan-1997322517.html
Торговая война в мире будет нарастать, заявил Эрдоган
Торговая война в мире будет нарастать, заявил Эрдоган - РИА Новости, 04.02.2025
Торговая война в мире будет нарастать, заявил Эрдоган
Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. РИА Новости, 04.02.2025
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган. "Сегодня международная система переживает болезненный период. Геополитическая борьба идет уже не так, как раньше. Мы следим за последними дебатами. Борьба в торговой войне будет нарастать. В таком болезненном контексте Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги. Мы пересматриваем нашу дорожную карту в области экономики и торговли и согласовываем наши среднесрочные и долгосрочные цели", - заявил турецкий лидер, выступая на заседании по продвижению национальной стратегии занятости. Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
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турция, сша, канада, дональд трамп, реджеп тайип эрдоган, экономика
Турция, США, Канада, Дональд Трамп, Реджеп Тайип Эрдоган, Экономика
Торговая война в мире будет нарастать, заявил Эрдоган

Эрдоган: Турция просчитывает риски из-за нарастания борьбы в торговой войне

© Getty Images / Anadolu/Turkish Presidency/Murat KulaПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании по продвижению национальной стратегии занятости в Анкаре. 4 февраля 2025
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании по продвижению национальной стратегии занятости в Анкаре. 4 февраля 2025 - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Getty Images / Anadolu/Turkish Presidency/Murat Kula
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган во время выступления на заседании по продвижению национальной стратегии занятости в Анкаре. 4 февраля 2025
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АНКАРА, 4 фев – РИА Новости. Торговая война в мире будет нарастать, Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
«
"Сегодня международная система переживает болезненный период. Геополитическая борьба идет уже не так, как раньше. Мы следим за последними дебатами. Борьба в торговой войне будет нарастать. В таком болезненном контексте Турция просчитывает риски и предпринимает соответствующие шаги. Мы пересматриваем нашу дорожную карту в области экономики и торговли и согласовываем наши среднесрочные и долгосрочные цели", - заявил турецкий лидер, выступая на заседании по продвижению национальной стратегии занятости.
Ранее президент США Дональд Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Тарифы в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов - на них ставка составит 10%. На товары из КНР вводятся тарифы в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта в США. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%, однако в понедельник Трамп объявил об их временной приостановке на месяц для проведения переговоров с властями страны.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.12.2024
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ТурцияСШАКанадаДональд ТрампРеджеп Тайип ЭрдоганЭкономика
 
 
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