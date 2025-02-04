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Эрдоган посетит Сирию перед Рамаданом - РИА Новости, 04.02.2025
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03:58 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/erdogan-1997217041.html
Эрдоган посетит Сирию перед Рамаданом
Эрдоган посетит Сирию перед Рамаданом - РИА Новости, 04.02.2025
Эрдоган посетит Сирию перед Рамаданом
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Сирию перед священным для мусульман месяцем Рамадан, который начинается 1 марта, сообщила турецкая... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T03:58:00+03:00
2025-02-04T03:58:00+03:00
в мире
турция
дамаск (город)
сирия
реджеп тайип эрдоган
ахмед аш-шараа
ибрагим калын
массачусетский технологический институт
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АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Сирию перед священным для мусульман месяцем Рамадан, который начинается 1 марта, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники. Президент переходного сирийского правительства Ахмед аш-Шараа посетит с визитом Турцию уже во вторник, 4 февраля. "Согласно частной информации, полученной нашей газетой, Шара официально пригласит президента Эрдогана в Дамаск. Утверждается, что Эрдоган нанесет ответный визит перед Рамаданом", - пишет газета. В России в 2025 году Рамадан наступит 28 февраля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 1 марта, а последний продлится до вечера 29 марта. Дамаск с визитом уже посещали глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.
https://ria.ru/20250203/bazy-1996951651.html
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турция
дамаск (город)
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в мире, турция, дамаск (город), сирия, реджеп тайип эрдоган, ахмед аш-шараа, ибрагим калын, массачусетский технологический институт
В мире, Турция, Дамаск (город), Сирия, Реджеп Тайип Эрдоган, Ахмед аш-Шараа, Ибрагим Калын, Массачусетский технологический институт
Эрдоган посетит Сирию перед Рамаданом

Эрдоган посетит Сирию перед священным для мусульман месяцем Рамадан

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкПрезидент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган. Архивное фото
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АНКАРА, 4 фев - РИА Новости. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган посетит с визитом Сирию перед священным для мусульман месяцем Рамадан, который начинается 1 марта, сообщила турецкая проправительственная газета Türkiye со ссылкой на источники.
Президент переходного сирийского правительства Ахмед аш-Шараа посетит с визитом Турцию уже во вторник, 4 февраля.
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"Согласно частной информации, полученной нашей газетой, Шара официально пригласит президента Эрдогана в Дамаск. Утверждается, что Эрдоган нанесет ответный визит перед Рамаданом", - пишет газета.
В России в 2025 году Рамадан наступит 28 февраля с заходом солнца. Первый день мусульманского поста придется на 1 марта, а последний продлится до вечера 29 марта.
Дамаск с визитом уже посещали глава Национальной разведывательной организации (MIT) Турции Ибрагим Калын и глава МИД Хакан Фидан.
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В миреТурцияДамаск (город)СирияРеджеп Тайип ЭрдоганАхмед аш-ШарааИбрагим КалынМассачусетский технологический институт
 
 
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