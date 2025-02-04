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Эксперт рассказала, какие месторождения на Украине интересуют США - РИА Новости, 04.02.2025
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13:47 04.02.2025 (обновлено: 15:19 04.02.2025)
https://ria.ru/20250204/ekspert-1997305609.html
Эксперт рассказала, какие месторождения на Украине интересуют США
Эксперт рассказала, какие месторождения на Украине интересуют США - РИА Новости, 04.02.2025
Эксперт рассказала, какие месторождения на Украине интересуют США
Украинские месторождения лития и титана, активно применяющиеся в ядерной энергетике и авиастроении, могут представлять значительный интерес для американской... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T13:47:00+03:00
2025-02-04T15:19:00+03:00
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинские месторождения лития и титана, активно применяющиеся в ядерной энергетике и авиастроении, могут представлять значительный интерес для американской промышленности, заявила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова. Она напомнила, что в октябре прошлого года Владимир Зеленский провел встречу с представителями Республиканской партии США и тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом. На ней глава киевского режима представил так называемый план победы, включающий пункт о совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала."Речь шла в первую очередь о месторождениях таких редкоземельных металлов, как литий и титан, которые активно используются в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиа- и ракетостроении. Также на Украине есть такие металлы, как скандий, ванадий и бериллий, которые представляют значительный интерес для американской промышленности", — пояснила эксперт. По словам Давыдовой, Трамп — бизнесмен, поэтому ему крайне важно получить гарантии под "долларовый дождь, который льется на Украину с начала СВО". Кроме того, один из пунктов его предвыборной программы заключался в наполнении бюджета США, а не в его расходовании, указала она. "Совместная разработка редкоземельных металлов может принести значительные прибыли американским инвесторам", — резюмировала специалист. Накануне глава Белого дома заявил, что рассчитывает заключить с Украиной сделку: она должна гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Зеленского, где говорится о предоставлении доступа американскому бизнесу к месторождениям полезных ископаемых, включая графит, титан и литий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html
https://ria.ru/20250204/germanija-1997301215.html
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украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, мария захарова, нато, экономика, рэу имени г. в. плеханова, дмитрий песков
Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Мария Захарова, НАТО, Экономика, РЭУ имени Г. В. Плеханова, Дмитрий Песков
Эксперт рассказала, какие месторождения на Украине интересуют США

Доцент Давыдова: украинские литий и титан представляют большой интерес для США

© AP Photo / Mariam ZuhaibФлаги Украины и США в Вашингтоне
Флаги Украины и США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© AP Photo / Mariam Zuhaib
Флаги Украины и США в Вашингтоне. Архивное фото
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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинские месторождения лития и титана, активно применяющиеся в ядерной энергетике и авиастроении, могут представлять значительный интерес для американской промышленности, заявила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова.
Она напомнила, что в октябре прошлого года Владимир Зеленский провел встречу с представителями Республиканской партии США и тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом. На ней глава киевского режима представил так называемый план победы, включающий пункт о совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала.
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"Речь шла в первую очередь о месторождениях таких редкоземельных металлов, как литий и титан, которые активно используются в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиа- и ракетостроении. Также на Украине есть такие металлы, как скандий, ванадий и бериллий, которые представляют значительный интерес для американской промышленности", — пояснила эксперт.
По словам Давыдовой, Трамп — бизнесмен, поэтому ему крайне важно получить гарантии под "долларовый дождь, который льется на Украину с начала СВО". Кроме того, один из пунктов его предвыборной программы заключался в наполнении бюджета США, а не в его расходовании, указала она.
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"Совместная разработка редкоземельных металлов может принести значительные прибыли американским инвесторам", — резюмировала специалист.
Накануне глава Белого дома заявил, что рассчитывает заключить с Украиной сделку: она должна гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США.
Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Зеленского, где говорится о предоставлении доступа американскому бизнесу к месторождениям полезных ископаемых, включая графит, титан и литий.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.
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УкраинаСШАРоссияДональд ТрампВладимир ЗеленскийМария ЗахароваНАТОЭкономикаРЭУ имени Г. В. ПлехановаДмитрий Песков
 
 
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