https://ria.ru/20250204/ekspert-1997305609.html

Эксперт рассказала, какие месторождения на Украине интересуют США

Эксперт рассказала, какие месторождения на Украине интересуют США - РИА Новости, 04.02.2025

Эксперт рассказала, какие месторождения на Украине интересуют США

Украинские месторождения лития и титана, активно применяющиеся в ядерной энергетике и авиастроении, могут представлять значительный интерес для американской... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T13:47:00+03:00

2025-02-04T13:47:00+03:00

2025-02-04T15:19:00+03:00

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МОСКВА, 4 фев — РИА Новости. Украинские месторождения лития и титана, активно применяющиеся в ядерной энергетике и авиастроении, могут представлять значительный интерес для американской промышленности, заявила РИА Новости доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Г. В. Плеханова Юлия Давыдова. Она напомнила, что в октябре прошлого года Владимир Зеленский провел встречу с представителями Республиканской партии США и тогда еще кандидатом в президенты Дональдом Трампом. На ней глава киевского режима представил так называемый план победы, включающий пункт о совместном инвестировании и использовании украинского экономического потенциала."Речь шла в первую очередь о месторождениях таких редкоземельных металлов, как литий и титан, которые активно используются в ядерной энергетике, радиоэлектронике, авиа- и ракетостроении. Также на Украине есть такие металлы, как скандий, ванадий и бериллий, которые представляют значительный интерес для американской промышленности", — пояснила эксперт. По словам Давыдовой, Трамп — бизнесмен, поэтому ему крайне важно получить гарантии под "долларовый дождь, который льется на Украину с начала СВО". Кроме того, один из пунктов его предвыборной программы заключался в наполнении бюджета США, а не в его расходовании, указала она. "Совместная разработка редкоземельных металлов может принести значительные прибыли американским инвесторам", — резюмировала специалист. Накануне глава Белого дома заявил, что рассчитывает заключить с Украиной сделку: она должна гарантировать поставки редкоземельных металлов в обмен на финансовую и военную помощь от США. Как писала газета Financial Times, в Киеве признают, что это совпадает с одним из пунктов "плана победы" Зеленского, где говорится о предоставлении доступа американскому бизнесу к месторождениям полезных ископаемых, включая графит, титан и литий. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что планы Трампа по украинским редкоземельным металлам представляют собой коммерческое предложение. При этом лучше всего со стороны Вашингтона было бы вообще не помогать Киеву и тем самым способствовать завершению конфликта, добавил он.

https://ria.ru/20250203/metall-1996969749.html

https://ria.ru/20250204/germanija-1997301215.html

https://ria.ru/20250204/sholts-1997234542.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

украина, сша, россия, дональд трамп, владимир зеленский, мария захарова, нато, экономика, рэу имени г. в. плеханова, дмитрий песков