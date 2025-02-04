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Ученика из Чувашии, которого душил одноклассник, перевели в другую школу
Ученика из Чувашии, которого душил одноклассник, перевели в другую школу - РИА Новости, 04.02.2025
Ученика из Чувашии, которого душил одноклассник, перевели в другую школу
Ребенок, пострадавший при конфликте с одноклассником в Новочебоксарске в Чувашии, переведен в другую школу, виновник поставлен на учёт, сообщили в министерстве... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T21:19:00+03:00
2025-02-04T21:19:00+03:00
2025-02-04T21:19:00+03:00
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происшествия
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Ребенок, пострадавший при конфликте с одноклассником в Новочебоксарске в Чувашии, переведен в другую школу, виновник поставлен на учёт, сообщили в министерстве образования Чувашии. Ранее Следственный комитет России сообщал, что в Информационный центр СКР обратилась жительница Новочебоксарска, которая сообщила, что одноклассник напал на ее 11-летнего племянника в школе, накинул ему на шею веревку и стал душить. Мальчик потерял сознание, летального исхода удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Женщина также рассказала , что в школе регулярно происходят конфликты и драки между учениками, однако руководство школы это скрывает и не предпринимает никаких мер. По данным минобразования Чувашии, инцидент произошел в школе №5 в конце января. Ведомство направило в школу комиссию для выяснения всех обстоятельств, было проведено внутреннее расследование. "На данный момент по заявлению матери пострадавший ребенок переведен в другую школу. Другой участник инцидента поставлен на внутришкольный учет. С родителями проведена профилактическая беседа", - сообщили в ведомстве. Также педагоги-психологи Центра образования провели консультацию педагогических работников школы по вопросам сопровождения несовершеннолетних в острых кризисных ситуациях. Ранее сообщалось, что региональное следственное управление СК РФ и прокуратура Чувашии проводят проверки после инцидента в школе.
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россия, чувашская республика (чувашия), новочебоксарск, следственный комитет россии (ск рф), происшествия
Россия, Чувашская Республика (Чувашия), Новочебоксарск, Следственный комитет России (СК РФ), Происшествия
Ученика из Чувашии, которого душил одноклассник, перевели в другую школу
Минобразования Чувашии: ученика, душившего сверстника, перевели в другую школу