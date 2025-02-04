https://ria.ru/20250204/chuvashiya-1997393151.html

В Чувашии начали проверку после инцидента с попыткой удушения школьника

В Чувашии начали проверку после инцидента с попыткой удушения школьника - РИА Новости, 04.02.2025

В Чувашии начали проверку после инцидента с попыткой удушения школьника

Прокуратура Чувашии проводит проверку после инцидента с попыткой удушения ученика одной из школ в Новочебоксарске его одноклассником, сообщает пресс-служба... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T21:08:00+03:00

2025-02-04T21:08:00+03:00

2025-02-04T21:08:00+03:00

россия

происшествия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Прокуратура Чувашии проводит проверку после инцидента с попыткой удушения ученика одной из школ в Новочебоксарске его одноклассником, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее Следственный комитет России сообщал, что в Информационный центр СКР обратилась жительница Новочебоксарска, которая сообщила, что одноклассник напал на ее 11-летнего племянника в школе, накинул ему на шею веревку и стал душить. Мальчик потерял сознание, летального исхода удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Женщина также рассказала , что в школе регулярно происходят конфликты и драки между учениками, однако руководство школы это скрывает и не предпринимает никаких мер. "Прокуратура Новочебоксарска проводит проверку... Предварительно установлено, что днем 23 января во время перемены между двумя учащимися 4-го класса школы возник конфликт и последующая драка, которая была остановлена преподавателем. После оказания медицинской помощи школьники были отпущены домой", - сообщает прокуратура Чувашии. В ведомстве отметили, что о случившемся сотрудники школы сообщили родителям учеников, после чего один из них обратился в полицию. Правоохранительными органами была организована проверка. "В настоящее время устанавливается, были ли в школе в последнее время иные подобные факты применения насилия. В случае установления таковых будет дана оценка действиям сотрудников образовательного учреждения по профилактике конфликтов и недопущению их впредь", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997310777.html

https://ria.ru/20250204/shkolnik-1997317376.html

россия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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россия, происшествия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия)