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В Чувашии школьник пытался задушить одноклассника - РИА Новости, 04.02.2025
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17:39 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/chuvashiya-1997362047.html
В Чувашии школьник пытался задушить одноклассника
В Чувашии школьник пытался задушить одноклассника - РИА Новости, 04.02.2025
В Чувашии школьник пытался задушить одноклассника
Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о попытке удушения ученика одной из школ в Новочебоксарске в Чувашии его... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T17:39:00+03:00
2025-02-04T17:39:00+03:00
происшествия
россия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
александр бастрыкин
следственный комитет россии (ск рф)
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о попытке удушения ученика одной из школ в Новочебоксарске в Чувашии его одноклассником, сообщается в Telegram-канале СКР. В Информационный центр СК России обратилась жительница Новочебоксарска по факту нападения на ее 11-летнего племянника в январе в одной из школ города. "Одноклассник схватил мальчика со спины и накинул ему на шею веревку, после чего стал душить. Малолетний потерял сознание. Летального исхода удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Отмечается, что в образовательном учреждении регулярно происходят конфликты и драки между учениками, однако руководство школы указанные факты скрывает, какие-либо меры не предпринимаются", - говорится в сообщении. Региональным следственным управлением СК РФ по поступившему обращению начата процессуальная проверка. "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Чувашской республике доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркивается в сообщении.
https://ria.ru/20250204/ekaterinburg-1997274622.html
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россия
новочебоксарск
чувашская республика (чувашия)
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происшествия, россия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Россия, Новочебоксарск, Чувашская Республика (Чувашия), Александр Бастрыкин, Следственный комитет России (СК РФ)
В Чувашии школьник пытался задушить одноклассника

Бастрыкин затребовал доклад об инциденте с попыткой удушения школьника в Чувашии

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета России
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о попытке удушения ученика одной из школ в Новочебоксарске в Чувашии его одноклассником, сообщается в Telegram-канале СКР.
В Информационный центр СК России обратилась жительница Новочебоксарска по факту нападения на ее 11-летнего племянника в январе в одной из школ города.
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"Одноклассник схватил мальчика со спины и накинул ему на шею веревку, после чего стал душить. Малолетний потерял сознание. Летального исхода удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Отмечается, что в образовательном учреждении регулярно происходят конфликты и драки между учениками, однако руководство школы указанные факты скрывает, какие-либо меры не предпринимаются", - говорится в сообщении.
Региональным следственным управлением СК РФ по поступившему обращению начата процессуальная проверка.
"Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Чувашской республике доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркивается в сообщении.
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ПроисшествияРоссияНовочебоксарскЧувашская Республика (Чувашия)Александр БастрыкинСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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