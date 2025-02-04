https://ria.ru/20250204/chuvashiya-1997362047.html

В Чувашии школьник пытался задушить одноклассника

В Чувашии школьник пытался задушить одноклассника - РИА Новости, 04.02.2025

В Чувашии школьник пытался задушить одноклассника

Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о попытке удушения ученика одной из школ в Новочебоксарске в Чувашии его... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T17:39:00+03:00

2025-02-04T17:39:00+03:00

2025-02-04T17:39:00+03:00

происшествия

россия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

александр бастрыкин

следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 4 фев – РИА Новости. Председатель СК России поручил доложить о результатах проверки по обращению о попытке удушения ученика одной из школ в Новочебоксарске в Чувашии его одноклассником, сообщается в Telegram-канале СКР. В Информационный центр СК России обратилась жительница Новочебоксарска по факту нападения на ее 11-летнего племянника в январе в одной из школ города. "Одноклассник схватил мальчика со спины и накинул ему на шею веревку, после чего стал душить. Малолетний потерял сознание. Летального исхода удалось избежать благодаря своевременно оказанной медицинской помощи. Отмечается, что в образовательном учреждении регулярно происходят конфликты и драки между учениками, однако руководство школы указанные факты скрывает, какие-либо меры не предпринимаются", - говорится в сообщении. Региональным следственным управлением СК РФ по поступившему обращению начата процессуальная проверка. "Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СУ СК России по Чувашской республике доложить о промежуточных результатах процессуальной проверки и принятом по итогам решении. Исполнение поручения, а также ход процессуальной проверки поставлены на контроль в центральном аппарате ведомства", - подчеркивается в сообщении.

https://ria.ru/20250204/ekaterinburg-1997274622.html

https://ria.ru/20250130/koloniya-1996419688.html

россия

новочебоксарск

чувашская республика (чувашия)

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происшествия, россия, новочебоксарск, чувашская республика (чувашия), александр бастрыкин, следственный комитет россии (ск рф)