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В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 04.02.2025
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10:11 04.02.2025
https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html
В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау
В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 04.02.2025
В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау
Расследование авиакатастрофы в Актау при участии специалистов России, Бразилии и Азербайджана находится на завершающем этапе, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 04.02.2025
2025-02-04T10:11:00+03:00
2025-02-04T10:11:00+03:00
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международная организация гражданской авиации
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АСТАНА, 4 фев – РИА Новости. Расследование авиакатастрофы в Актау при участии специалистов России, Бразилии и Азербайджана находится на завершающем этапе, сообщил журналистам министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. "Вы хорошо знаете, мы об этом и говорили до этого, что привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, от Российской Федерации, Бразилии как страны-производителя (потерпевшего крушение самолета - ред.)… а также от ИКАО. Все эти специалисты вместе работают, (расследование – ред.) находится на завершающем этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие дни на нашем сайте будет официально опубликован предварительный отчет", - сказал Карабаев.
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в мире, бразилия, актау, россия, международная организация гражданской авиации, крушение рейса баку — грозный
В мире, Бразилия, Актау, Россия, Международная организация гражданской авиации, Крушение рейса Баку — Грозный
В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау

Карабаев: расследование авиакатастрофы в Актау находится на завершающем этапе

© Фото : МЧС Республики КазахстанМесто крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау - РИА Новости, 1920, 04.02.2025
© Фото : МЧС Республики Казахстан
Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в Актау
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АСТАНА, 4 фев – РИА Новости. Расследование авиакатастрофы в Актау при участии специалистов России, Бразилии и Азербайджана находится на завершающем этапе, сообщил журналистам министр транспорта Казахстана Марат Карабаев.
"Вы хорошо знаете, мы об этом и говорили до этого, что привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, от Российской Федерации, Бразилии как страны-производителя (потерпевшего крушение самолета - ред.)… а также от ИКАО. Все эти специалисты вместе работают, (расследование – ред.) находится на завершающем этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие дни на нашем сайте будет официально опубликован предварительный отчет", - сказал Карабаев.
Крушение пассажирского самолета в Казахстане
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8
© Sputnik

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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3 из 8
© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан | Перейти в медиабанк

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
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4 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8
© AP Photo / Azamat Sarsenbayev

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

Место крушения самолёта Azerbaijan Airlines в казахстанском Актау

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8
© Sputnik Казахстан

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

Обстановка у здания областной больницы в Актау, куда поступают пострадавшие в крушении самолета

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8

Катастрофа произошла в трех километрах от аэропорта Актау.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
1 из 8

Самолет Embraer 190 летел из Баку в Грозный, но после столкновения с птицами командир решил уходить на запасной аэродром.

© Sputnik
2 из 8

В качестве места посадки экипаж выбрал казахстанский Актау, крушение произошло около 09:30 мск.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
3 из 8

На борту, по предварительной информации, находились 62 пассажира и пять членов экипажа.

© РИА Новости / МЧС Республики Казахстан
Перейти в медиабанк
4 из 8

Выжили около 30 человек, данные уточняются.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
5 из 8

Причинами крушения могли стать отказ системы управления, одновременный отказ двух двигателей или нехватка топлива, рассказал РИА Новости эксперт в авиационной отрасли после просмотра видео с падением воздушного судна.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
6 из 8

МЧС Казахстана открыло горячие линии: узнать информацию можно по телефонам 8-7172-55-96-21 и 8-7292-31-90-91.

© AP Photo / Azamat Sarsenbayev
7 из 8

Президент Азербайджана Алиев после крушения решил вернуться в Баку с неформального саммита СНГ, который проходит в Ленинградской области.

© Sputnik Казахстан
8 из 8
 
В миреБразилияАктауРоссияМеждународная организация гражданской авиацииКрушение рейса Баку — Грозный
 
 
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