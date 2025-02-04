https://ria.ru/20250204/aktau-1997247385.html

В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау

В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау - РИА Новости, 04.02.2025

В Казахстане рассказали о расследовании авиакатастрофы в Актау

Расследование авиакатастрофы в Актау при участии специалистов России, Бразилии и Азербайджана находится на завершающем этапе, сообщил журналистам министр... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T10:11:00+03:00

2025-02-04T10:11:00+03:00

2025-02-04T10:11:00+03:00

в мире

бразилия

актау

россия

международная организация гражданской авиации

крушение рейса баку — грозный

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АСТАНА, 4 фев – РИА Новости. Расследование авиакатастрофы в Актау при участии специалистов России, Бразилии и Азербайджана находится на завершающем этапе, сообщил журналистам министр транспорта Казахстана Марат Карабаев. "Вы хорошо знаете, мы об этом и говорили до этого, что привлечены международные специалисты от Азербайджанской Республики, от Российской Федерации, Бразилии как страны-производителя (потерпевшего крушение самолета - ред.)… а также от ИКАО. Все эти специалисты вместе работают, (расследование – ред.) находится на завершающем этапе. Мы ожидаем, что в ближайшие дни на нашем сайте будет официально опубликован предварительный отчет", - сказал Карабаев.

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, бразилия, актау, россия, международная организация гражданской авиации, крушение рейса баку — грозный