https://ria.ru/20250204/aktau-1997241620.html

В Казахстане рассказали, когда закончится расследование катастрофы в Актау

В Казахстане рассказали, когда закончится расследование катастрофы в Актау - РИА Новости, 04.02.2025

В Казахстане рассказали, когда закончится расследование катастрофы в Актау

Результаты расследования авиакатастрофы самолета компании AZAL под Актау будут опубликованы в ближайшие дни, сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана... РИА Новости, 04.02.2025

2025-02-04T09:50:00+03:00

2025-02-04T09:50:00+03:00

2025-02-04T10:55:00+03:00

крушение рейса баку — грозный

казахстан

актау

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АСТАНА, 4 фев – РИА Новости. Результаты расследования авиакатастрофы самолета компании AZAL под Актау будут опубликованы в ближайшие дни, сообщил на брифинге министр транспорта Казахстана Марат Карабаев."Мы ожидаем, что предварительный отчет будет опубликован в ближайшие дни на нашем официальном сайте", - сказал Карабаев, отвечая на вопрос журналиста о возможной дате публикации предварительных причин крушения самолета.Кроме того, он напомнил, что для расследования привлечены специалисты из Азербайджана, России, Бразилии как страны-производителя потерпевшего крушение самолета, а также представители от международной организации гражданской авиации (ИКАО). "Все эти специалисты вместе работают, (расследование) находится на завершающем этапе", - заключил Карабаев.Летевший из Баку в Грозный самолет Embraer 190 компании Azerbaijan Airlines (AZAL) потерпел крушение утром 25 декабря 2024 года недалеко от города Актау на западе Казахстана. На борту, по данным авиакомпании, находились 62 пассажира и пять членов экипажа. По данным казахстанского МЧС, выжили 29 человек. По информации посольства РФ, в их числе девять россиян. Всего на борту, согласно спискам, находились 16 российских граждан.

https://ria.ru/20250127/samolet-1995799742.html

казахстан

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крушение рейса баку — грозный, казахстан, актау, происшествия