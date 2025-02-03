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"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому

"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 03.02.2025

"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому

Недавние слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T01:00:00+03:00

2025-02-03T01:00:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Недавние слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине делают главу киевского режима фактически нелегитимным. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет — это не только конец публичного имиджа Зеленского", — написал он.По словам депутата, Зеленский лишился любых политических преференций и теперь его можно считать "обычным гражданином" на международной арене, и европейские политики должны перестать вести с ним какие-либо дела на официальном уровне.Накануне агентство Reuters сообщило, что команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.Ранее американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".

https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html

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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, такер карлсон