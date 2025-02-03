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"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 03.02.2025
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01:00 03.02.2025 (обновлено: 02:20 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vybory-1996938616.html
"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому
"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому - РИА Новости, 03.02.2025
"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому
Недавние слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T01:00:00+03:00
2025-02-03T02:20:00+03:00
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александр дубинский
верховная рада украины
такер карлсон
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Недавние слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине делают главу киевского режима фактически нелегитимным. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене."Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет — это не только конец публичного имиджа Зеленского", — написал он.По словам депутата, Зеленский лишился любых политических преференций и теперь его можно считать "обычным гражданином" на международной арене, и европейские политики должны перестать вести с ним какие-либо дела на официальном уровне.Накануне агентство Reuters сообщило, что команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.Ранее американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором.Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
https://ria.ru/20250202/tramp-1996879837.html
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в мире, украина, сша, россия, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, такер карлсон
В мире, Украина, США, Россия, Владимир Зеленский, Александр Дубинский, Верховная Рада Украины, Такер Карлсон
"Это конец": в Раде вынесли приговор Зеленскому

Дубинский: после слов Карлсона и Келлога Зеленский стал обычным гражданином

© Getty Images / Jean CatuffeВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Jean Catuffe
Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Недавние слова американского журналиста Такера Карлсона о диктатуре Владимира Зеленского и заявления спецпосланника президента США по Украине Кита Келлога о необходимости проведения выборов на Украине делают главу киевского режима фактически нелегитимным. Такое мнение в своем Telegram-канале выразил депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся в СИЗО по подозрению в госизмене.
«
"Заявление Такера о диктаторе Зеленском и Келлога о том, что выборы должны пройти вне зависимости от того, будет перемирие или нет — это не только конец публичного имиджа Зеленского", — написал он.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп быстро наведет порядок в Европе, заявил Путин
Вчера, 12:24
По словам депутата, Зеленский лишился любых политических преференций и теперь его можно считать "обычным гражданином" на международной арене, и европейские политики должны перестать вести с ним какие-либо дела на официальном уровне.
Накануне агентство Reuters сообщило, что команда президента США Дональда Трампа обсуждает способы убедить Киев провести президентские выборы в рамках перемирия с Россией.
Президент США Дональд Трамп во время выступления в Белом доме - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
"Вам не убежать": к Трампу обратились с жутким предупреждением по Украине
Вчера, 06:59
Ранее американский журналист Такер Карлсон во время беседы с британским журналистом Пирсом Морганом назвал Владимира Зеленского диктатором.
Срок полномочий Зеленского истек 20 мая прошлого года. Выборы президента на Украине в 2024-м отменили, сославшись на военное положение и всеобщую мобилизацию. Зеленский заявлял, что выборы сейчас "несвоевременны".
Как указывал президент России Владимир Путин, по предварительной оценке, единственной легитимной властью на Украине теперь остались парламент и спикер Рады. По его словам, если бы в соседней стране хотели легитимно избрать президента, тогда надо было бы отменять закон о военном положении: его действие не означает пролонгацию результатов прошедших выборов, так как "об этом в конституции ничего нет".
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Келлог рассказал, как Трамп намерен добиться мира на Украине
1 февраля, 02:45
 
В миреУкраинаСШАРоссияВладимир ЗеленскийАлександр ДубинскийВерховная Рада УкраиныТакер Карлсон
 
 
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