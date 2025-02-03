https://ria.ru/20250203/vsu-1997021024.html

ВСУ заявили о катастрофической нехватке военных под Красноармейском

ВСУ заявили о катастрофической нехватке военных под Красноармейском - РИА Новости, 03.02.2025

ВСУ заявили о катастрофической нехватке военных под Красноармейском

ВСУ под Красноармейском в Донбассе испытывают катастрофическую нехватку военных, а новые подразделения не справляются с боевыми заданиями, новобранцы покидают... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T12:27:00+03:00

2025-02-03T12:27:00+03:00

2025-02-03T12:27:00+03:00

специальная военная операция на украине

красноармейск

донецкая народная республика

донбасс

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ под Красноармейском в Донбассе испытывают катастрофическую нехватку военных, а новые подразделения не справляются с боевыми заданиями, новобранцы покидают позиции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинского офицера. "Линия фронта постоянно удлиняется (из-за новобранцев - ред.), потому что они оставляют позиции, они их не удерживают... Мы делаем за них почти всю работу", - приводит агентство слова офицера ВСУ. По его словам, украинские новобранцы абсолютно не подготовлены к современным военным действиям. Украинские солдаты под Красноармейском называют катастрофической нехватку военных на этом направлении. Командиры ВСУ также указывают на то, что новые подразделения не могут справиться с боевыми заданиями. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.

https://ria.ru/20250202/pokrovsk-1981175698.html

красноармейск

донецкая народная республика

донбасс

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красноармейск, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины