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ВСУ заявили о катастрофической нехватке военных под Красноармейском
ВСУ заявили о катастрофической нехватке военных под Красноармейском - РИА Новости, 03.02.2025
ВСУ заявили о катастрофической нехватке военных под Красноармейском
ВСУ под Красноармейском в Донбассе испытывают катастрофическую нехватку военных, а новые подразделения не справляются с боевыми заданиями, новобранцы покидают... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:27:00+03:00
2025-02-03T12:27:00+03:00
2025-02-03T12:27:00+03:00
специальная военная операция на украине
красноармейск
донецкая народная республика
донбасс
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. ВСУ под Красноармейском в Донбассе испытывают катастрофическую нехватку военных, а новые подразделения не справляются с боевыми заданиями, новобранцы покидают позиции, передает агентство Ассошиэйтед Пресс со ссылкой на украинского офицера. "Линия фронта постоянно удлиняется (из-за новобранцев - ред.), потому что они оставляют позиции, они их не удерживают... Мы делаем за них почти всю работу", - приводит агентство слова офицера ВСУ. По его словам, украинские новобранцы абсолютно не подготовлены к современным военным действиям. Украинские солдаты под Красноармейском называют катастрофической нехватку военных на этом направлении. Командиры ВСУ также указывают на то, что новые подразделения не могут справиться с боевыми заданиями. Красноармейск - районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города превышало 61 тысячу человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР - Краматорском и Славянском.
https://ria.ru/20250202/pokrovsk-1981175698.html
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красноармейск, донецкая народная республика, донбасс, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Красноармейск, Донецкая Народная Республика, Донбасс, Вооруженные силы Украины
ВСУ заявили о катастрофической нехватке военных под Красноармейском
Associated Press: военные ВСУ в Донбассе жалуются на сбегающих новобранцев