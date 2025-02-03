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Освобождение Польши и дорога на Берлин: итоги Висло-Одерской операции - РИА Новости, 03.02.2025
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08:00 03.02.2025 (обновлено: 10:38 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vov-1996294530.html
Освобождение Польши и дорога на Берлин: итоги Висло-Одерской операции
Освобождение Польши и дорога на Берлин: итоги Висло-Одерской операции - РИА Новости, 03.02.2025
Освобождение Польши и дорога на Берлин: итоги Висло-Одерской операции
Стратегическая наступательная Висло-Одерская операция советских войск закончилась 3 февраля 1945 года разгромом врага и приблизила крах гитлеровской Германии... РИА Новости, 03.02.2025
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Стратегическая наступательная Висло-Одерская операция советских войск закончилась 3 февраля 1945 года разгромом врага и приблизила крах гитлеровской Германии. Архивные кадры — в фотоленте РИА Новости.
польша
германия
ссср
берлин (город)
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фото, фото, великая отечественная война (1941-1945), польша, германия, ссср, берлин (город), варшава, 80-летие победы в великой отечественной войне, освобождение. путь к победе
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Освобождение Польши и дорога на Берлин: итоги Висло-Одерской операции

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Стратегическая наступательная Висло-Одерская операция советских войск закончилась 3 февраля 1945 года разгромом врага и приблизила крах гитлеровской Германии. Архивные кадры — в фотоленте РИА Новости.
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Висло-Одерская наступательная операция проходила с 12 января по 3 февраля 1945 года.

Жители освобожденного Кракова приветствуют бойцов Советской Армии

Висло-Одерская наступательная операция проходила с 12 января по 3 февраля 1945 года.

© РИА Новости
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1 из 12
© РИА Новости / Михаил Кухтарев | Перейти в медиабанк

Планировалось ударами с плацдармов на Висле в сторону Познани и Бреслау рассечь и уничтожить по частям основные силы немецкой группы армий "А".

Советские самолеты-штурмовики Ил-2 175-го гвардейского штурмового авиационного полка (командир звена - летчица Мария Ильинична Толстова) атакуют немецкие позиции

Планировалось ударами с плацдармов на Висле в сторону Познани и Бреслау рассечь и уничтожить по частям основные силы немецкой группы армий "А".

© РИА Новости / Михаил Кухтарев
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© РИА Новости / Б.Фишман | Перейти в медиабанк

Освобождение Польши должно было создать благоприятные условия для наступления на Берлин.

Узники лагеря смерти в первые часы после его освобождения от немецко-фашистских палачей

Освобождение Польши должно было создать благоприятные условия для наступления на Берлин.

© РИА Новости / Б.Фишман
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© РИА Новости / Александр Боровский | Перейти в медиабанк

К началу 1945 года советские войска на востоке и союзники СССР по антигитлеровской коалиции на западе приблизились к границам Германии и заняли выгодное положение для разгрома врага.

Советские части форсируют реку Одер

К началу 1945 года советские войска на востоке и союзники СССР по антигитлеровской коалиции на западе приблизились к границам Германии и заняли выгодное положение для разгрома врага.

© РИА Новости / Александр Боровский
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4 из 12
© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

На фото: польские католические монахини навещают в госпитале советских солдат.

Польские католические монахини навещают в госпитале советских солдат, раненых в ходе Висло-Одерской операции

На фото: польские католические монахини навещают в госпитале советских солдат.

© РИА Новости / Владимир Юдин
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© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Командование советских войск планировало начать наступление на всех направлениях с последующим продвижением вглубь немецкой обороны и взятием столицы Третьего рейха.

Похороны узников фашистского концентрационного лагеря Освенцим, тела которых были обнаружены на территории лагеря после освобождения

Командование советских войск планировало начать наступление на всех направлениях с последующим продвижением вглубь немецкой обороны и взятием столицы Третьего рейха.

© РИА Новости / Владимир Юдин
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Главный удар должны были нанести войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на центральном участке советско-германского фронта.

Советские артиллеристы на улицах освобожденного города

Главный удар должны были нанести войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на центральном участке советско-германского фронта.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Владимир Гребнев | Перейти в медиабанк

К началу операции они вышли к Висле и удерживали на ее западном берегу три оперативных плацдарма.

Автомобили с военным имуществом движутся по деревянному мосту через Вислу, возведенному советскими инженерами-саперами в районе Варшавы

К началу операции они вышли к Висле и удерживали на ее западном берегу три оперативных плацдарма.

© РИА Новости / Владимир Гребнев
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© РИА Новости / Владимир Юдин | Перейти в медиабанк

Подготовка советских войск к операции началась осенью 1944 года, командование провело крупные перегруппировки воинских соединений.

Заседание Чрезвычайной экспертной комиссии в концентрационном лагере Освенцим

Подготовка советских войск к операции началась осенью 1944 года, командование провело крупные перегруппировки воинских соединений.

© РИА Новости / Владимир Юдин
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9 из 12
© РИА Новости | Перейти в медиабанк

Итогом операции стало освобождение большей части Польши и ее столицы. Это открыло дорогу на Берлин — до города оставалось около 70 километров.

Советская артиллерия ведет бой в районе Познани

Итогом операции стало освобождение большей части Польши и ее столицы. Это открыло дорогу на Берлин — до города оставалось около 70 километров.

© РИА Новости
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10 из 12
© РИА Новости / Иван Шагин | Перейти в медиабанк

Фашисты практически уничтожили Варшаву: стерли промышленные предприятия с лица земли, взорвали и сожгли жилые дома.

Население города возвращается в свои дома

Фашисты практически уничтожили Варшаву: стерли промышленные предприятия с лица земли, взорвали и сожгли жилые дома.

© РИА Новости / Иван Шагин
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11 из 12
© РИА Новости / В. Накаряков | Перейти в медиабанк

На фото: жители освобожденного Кракова приветствуют советских солдат.

Жители освобожденного Кракова приветствуют советских солдат

На фото: жители освобожденного Кракова приветствуют советских солдат.

© РИА Новости / В. Накаряков
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80-летие Победы в Великой Отечественной войнеФотоВеликая Отечественная война (1941-1945)ПольшаГерманияСССРБерлин (город)Варшава80-летие Победы в Великой Отечественной войнеОсвобождение. Путь к Победе
 
 
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