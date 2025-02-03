Освобождение Польши и дорога на Берлин: итоги Висло-Одерской операции
Висло-Одерская наступательная операция проходила с 12 января по 3 февраля 1945 года.
Висло-Одерская наступательная операция проходила с 12 января по 3 февраля 1945 года.
Планировалось ударами с плацдармов на Висле в сторону Познани и Бреслау рассечь и уничтожить по частям основные силы немецкой группы армий "А".
Планировалось ударами с плацдармов на Висле в сторону Познани и Бреслау рассечь и уничтожить по частям основные силы немецкой группы армий "А".
Освобождение Польши должно было создать благоприятные условия для наступления на Берлин.
Освобождение Польши должно было создать благоприятные условия для наступления на Берлин.
К началу 1945 года советские войска на востоке и союзники СССР по антигитлеровской коалиции на западе приблизились к границам Германии и заняли выгодное положение для разгрома врага.
К началу 1945 года советские войска на востоке и союзники СССР по антигитлеровской коалиции на западе приблизились к границам Германии и заняли выгодное положение для разгрома врага.
На фото: польские католические монахини навещают в госпитале советских солдат.
На фото: польские католические монахини навещают в госпитале советских солдат.
Командование советских войск планировало начать наступление на всех направлениях с последующим продвижением вглубь немецкой обороны и взятием столицы Третьего рейха.
Командование советских войск планировало начать наступление на всех направлениях с последующим продвижением вглубь немецкой обороны и взятием столицы Третьего рейха.
Главный удар должны были нанести войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на центральном участке советско-германского фронта.
Главный удар должны были нанести войска 1-го Белорусского и 1-го Украинского фронтов на центральном участке советско-германского фронта.
К началу операции они вышли к Висле и удерживали на ее западном берегу три оперативных плацдарма.
К началу операции они вышли к Висле и удерживали на ее западном берегу три оперативных плацдарма.
Подготовка советских войск к операции началась осенью 1944 года, командование провело крупные перегруппировки воинских соединений.
Подготовка советских войск к операции началась осенью 1944 года, командование провело крупные перегруппировки воинских соединений.
Итогом операции стало освобождение большей части Польши и ее столицы. Это открыло дорогу на Берлин — до города оставалось около 70 километров.
Итогом операции стало освобождение большей части Польши и ее столицы. Это открыло дорогу на Берлин — до города оставалось около 70 километров.
Фашисты практически уничтожили Варшаву: стерли промышленные предприятия с лица земли, взорвали и сожгли жилые дома.
Фашисты практически уничтожили Варшаву: стерли промышленные предприятия с лица земли, взорвали и сожгли жилые дома.
На фото: жители освобожденного Кракова приветствуют советских солдат.
На фото: жители освобожденного Кракова приветствуют советских солдат.