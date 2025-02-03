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Назван регион-лидер по объему вкладов на душу населения - РИА Новости, 03.02.2025
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00:15 03.02.2025 (обновлено: 05:53 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/vklady-1996936523.html
Назван регион-лидер по объему вкладов на душу населения
Назван регион-лидер по объему вкладов на душу населения - РИА Новости, 03.02.2025
Назван регион-лидер по объему вкладов на душу населения
Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T00:15:00+03:00
2025-02-03T05:53:00+03:00
экономика
россия
москва
санкт-петербург
федеральная служба государственной статистики (росстат)
югра
риа рейтинг
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости.Рост объема вкладовДинамика вкладов населения в 2024 году оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок в экономике и существенного роста зарплат. Объем вкладов населения в российских банках (с учетом средств на счетах эскроу), согласно данным Банка России, за 2024 год увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады увеличились на 25,1 процента, таким образом, был обновлен рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5 процента).В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках (с учетом средств на счетах эскроу) в среднем составляет 434 тысячи рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах Федерации отличается многократно. Для оценки ситуации со вкладами населения в регионах России эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения. Вклады на счетах в банках имеет не каждый гражданин и размеры вкладов существенно отличаются между собой, тем не менее, среднее значение в данном исследовании позволяет оценить межрегиональные различия.Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2025 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2025 года к объему вкладов на 1 января 2024 года.Москва лидирует с отрывомСогласно результатам исследования, средний объем вкладов на одного жителя отличается между регионами в 71 раз. Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге с достаточно большим отрывом даже от Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию в рейтинге, а от многих других регионов отрыв превышает десятки раз.Первая позиция столицы в первую очередь определяется тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных россиян, которые преимущественно живут здесь, и соответственно в столице формируют свои сбережения. В целом в столице проживает примерно 10 процентов населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает треть банковских вкладов.Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 821 тысяча рублей вкладов в банках. Замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 631,5 тысячи рублей в среднем на каждого жителя региона. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Приморский край. В этих семи регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 439 тысяч до 594 тысяч рублей. Таким образом, в целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами. Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республике Ингушетия (24,6 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чечне (29,6 тысячи рублей на человека). Также в последней десятке представлены Дагестан (52,5 тысячи рублей), Карачаево-Черкесския (70,2 тысячи), Кабардино-Балкария (76,9 тысячи), Тува (99 тысяч), Калмыкия (104,5 тысячи), Алтай (115,3 тысячи), Адыгея (121,8 тысячи) и Северная Осетия — Алания (141,6 тысячи). Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионов эксперты объясняют слабым развитием местного рынка банковских услуг.Рекордный рост депозитовВ 2024 году вклады населения в российских банках показали очень внушительный рост (+25,1 процента), таким образом был обновлен рекорд 2015 года. Как поясняют эксперты, позитивный вклад в динамику внесли сразу несколько факторов. Во-первых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения. Во-вторых, в 2024 году происходил быстрый рост ставок и соответственно росла склонность к сбережению. В-третьих, первичный рынок жилья в 2024 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу счетах.Лидером по приросту вкладов в 2024 году является Белгородская область, где вклады выросли на +37 процнетов. Второй результат по динамике вкладов у Республики Крым – +36 процентов. В целом согласно результатам исследования, в 25 регионах прирост вкладов оказался выше 25 процентов, а снижением объема вкладов характеризовался только Ненецкий автономный округ. В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за 2024 год составил 87 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил 395 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом и сопоставимо с общим объемом вкладов в отдельных регионах. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 142 тысячи рублей в среднем на человека за 2024 год, а в Белгородской и Московской областях жителям удалось за 2024 год скопить и положить в банки 92 и 81 тысячи рублей соответственно.Вклады и доходыВ среднем по России соотношение вклад/доход находится на отметке чуть более чем семь месяцев. При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже – 5,5, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за полгода.Москва лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют более 13 среднемесячных доходов. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультра-богатые люди, поэтому для типичного москвича этот показатель сильно завышен статистикой.Вторую строчку по соотношению вкладов и доходов, как и по объему средств в банках, занимает Санкт-Петербург с соотношением 10,1, далее идут – Калининградская область (вклады равняются 8,2 средним месячным доходам), Чувашия (7,8), Самарская область (7,5) и Ярославская область (7,3).*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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экономика, россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат), югра, риа рейтинг
Экономика, Россия, Москва, Санкт-Петербург, Федеральная служба государственной статистики (Росстат), Югра, РИА Рейтинг
Назван регион-лидер по объему вкладов на душу населения

Москва лидирует в рейтинге по объему вкладов, замыкает список Ингушетия

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости.

Рост объема вкладов

Динамика вкладов населения в 2024 году оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок в экономике и существенного роста зарплат. Объем вкладов населения в российских банках (с учетом средств на счетах эскроу), согласно данным Банка России, за 2024 год увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады увеличились на 25,1 процента, таким образом, был обновлен рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5 процента).
Рейтинг регионов по объему вкладов населения
Рейтинг регионов по объему вкладов населения
00:00
В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках (с учетом средств на счетах эскроу) в среднем составляет 434 тысячи рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах Федерации отличается многократно.
Для оценки ситуации со вкладами населения в регионах России эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения. Вклады на счетах в банках имеет не каждый гражданин и размеры вкладов существенно отличаются между собой, тем не менее, среднее значение в данном исследовании позволяет оценить межрегиональные различия.
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Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2025 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2025 года к объему вкладов на 1 января 2024 года.

Москва лидирует с отрывом

Согласно результатам исследования, средний объем вкладов на одного жителя отличается между регионами в 71 раз. Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге с достаточно большим отрывом даже от Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию в рейтинге, а от многих других регионов отрыв превышает десятки раз.
Первая позиция столицы в первую очередь определяется тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных россиян, которые преимущественно живут здесь, и соответственно в столице формируют свои сбережения. В целом в столице проживает примерно 10 процентов населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает треть банковских вкладов.
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29 января, 10:23
Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 821 тысяча рублей вкладов в банках. Замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 631,5 тысячи рублей в среднем на каждого жителя региона. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Приморский край. В этих семи регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 439 тысяч до 594 тысяч рублей. Таким образом, в целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами.
Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республике Ингушетия (24,6 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чечне (29,6 тысячи рублей на человека). Также в последней десятке представлены Дагестан (52,5 тысячи рублей), Карачаево-Черкесския (70,2 тысячи), Кабардино-Балкария (76,9 тысячи), Тува (99 тысяч), Калмыкия (104,5 тысячи), Алтай (115,3 тысячи), Адыгея (121,8 тысячи) и Северная Осетия — Алания (141,6 тысячи).
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Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионов эксперты объясняют слабым развитием местного рынка банковских услуг.

Рекордный рост депозитов

В 2024 году вклады населения в российских банках показали очень внушительный рост (+25,1 процента), таким образом был обновлен рекорд 2015 года. Как поясняют эксперты, позитивный вклад в динамику внесли сразу несколько факторов. Во-первых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения. Во-вторых, в 2024 году происходил быстрый рост ставок и соответственно росла склонность к сбережению. В-третьих, первичный рынок жилья в 2024 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу счетах.
Лидером по приросту вкладов в 2024 году является Белгородская область, где вклады выросли на +37 процнетов. Второй результат по динамике вкладов у Республики Крым – +36 процентов. В целом согласно результатам исследования, в 25 регионах прирост вкладов оказался выше 25 процентов, а снижением объема вкладов характеризовался только Ненецкий автономный округ.
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В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за 2024 год составил 87 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил 395 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом и сопоставимо с общим объемом вкладов в отдельных регионах. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 142 тысячи рублей в среднем на человека за 2024 год, а в Белгородской и Московской областях жителям удалось за 2024 год скопить и положить в банки 92 и 81 тысячи рублей соответственно.

Вклады и доходы

В среднем по России соотношение вклад/доход находится на отметке чуть более чем семь месяцев. При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже – 5,5, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за полгода.
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Москва лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют более 13 среднемесячных доходов. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультра-богатые люди, поэтому для типичного москвича этот показатель сильно завышен статистикой.
Вторую строчку по соотношению вкладов и доходов, как и по объему средств в банках, занимает Санкт-Петербург с соотношением 10,1, далее идут – Калининградская область (вклады равняются 8,2 средним месячным доходам), Чувашия (7,8), Самарская область (7,5) и Ярославская область (7,3).
*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.
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ЭкономикаРоссияМоскваСанкт-ПетербургФедеральная служба государственной статистики (Росстат)ЮграРИА Рейтинг
 
 
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