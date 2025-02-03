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Назван регион-лидер по объему вкладов на душу населения

Назван регион-лидер по объему вкладов на душу населения - РИА Новости, 03.02.2025

Назван регион-лидер по объему вкладов на душу населения

Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня,... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T00:15:00+03:00

2025-02-03T00:15:00+03:00

2025-02-03T05:53:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург возглавили рейтинг регионов России по объемам вкладов на душу населения на начало 2025 года, замыкают список Ингушетия и Чечня, свидетельствует исследование РИА Новости.Рост объема вкладовДинамика вкладов населения в 2024 году оказалась рекордной на фоне высоких процентных ставок в экономике и существенного роста зарплат. Объем вкладов населения в российских банках (с учетом средств на счетах эскроу), согласно данным Банка России, за 2024 год увеличился на 12,7 триллиона рублей и на конец года составил 63,4 триллиона. В процентном выражении вклады увеличились на 25,1 процента, таким образом, был обновлен рекорд по приросту депозитов 2015 года (24,5 процента).В пересчете на одного жителя в России объем вкладов населения в банках (с учетом средств на счетах эскроу) в среднем составляет 434 тысячи рублей. При этом в различных регионах России ситуация крайне неоднородная. Как показало исследование, средний размер вкладов в банках в разных субъектах Федерации отличается многократно. Для оценки ситуации со вкладами населения в регионах России эксперты РИА Новости провели исследование и составили седьмой ежегодный рейтинг регионов по размеру средних банковских вкладов населения. Вклады на счетах в банках имеет не каждый гражданин и размеры вкладов существенно отличаются между собой, тем не менее, среднее значение в данном исследовании позволяет оценить межрегиональные различия.Расчеты произведены по данным Центробанка и Росстата. Регионы ранжированы по среднедушевому объему вкладов (вклады (депозиты) и другие привлеченные средства физических лиц c учетом счетов эскроу) по состоянию на 1 января 2025 года. Изменение вкладов рассчитано как результат на 1 января 2025 года к объему вкладов на 1 января 2024 года.Москва лидирует с отрывомСогласно результатам исследования, средний объем вкладов на одного жителя отличается между регионами в 71 раз. Москва, как и ранее, лидирует в рейтинге с достаточно большим отрывом даже от Санкт-Петербурга, занимающего вторую позицию в рейтинге, а от многих других регионов отрыв превышает десятки раз.Первая позиция столицы в первую очередь определяется тем, что в Москве наблюдается высокая концентрация самых состоятельных россиян, которые преимущественно живут здесь, и соответственно в столице формируют свои сбережения. В целом в столице проживает примерно 10 процентов населения России, а в части сбережений Москва обеспечивает треть банковских вкладов.Второе место в рейтинге занимает Санкт-Петербург, в котором в среднем на человека приходится 821 тысяча рублей вкладов в банках. Замыкает первую тройку Ненецкий автономный округ с результатом в 631,5 тысячи рублей в среднем на каждого жителя региона. В первую десятку рейтинга также входят: Магаданская область, Камчатский край, Мурманская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра и Приморский край. В этих семи регионах среднедушевые остатки средств на вкладах в банках находятся в диапазоне от 439 тысяч до 594 тысяч рублей. Таким образом, в целом регионы-лидеры представлены в основном северными и столичными субъектами. Меньше всего денег на вкладах в банках на душу населения в Республике Ингушетия (24,6 тысячи рублей на человека). Схожий результат в Чечне (29,6 тысячи рублей на человека). Также в последней десятке представлены Дагестан (52,5 тысячи рублей), Карачаево-Черкесския (70,2 тысячи), Кабардино-Балкария (76,9 тысячи), Тува (99 тысяч), Калмыкия (104,5 тысячи), Алтай (115,3 тысячи), Адыгея (121,8 тысячи) и Северная Осетия — Алания (141,6 тысячи). Как видно из результатов исследования, низкие объемы средств на вкладах наблюдаются в основном в южных республиках, где у населения не очень высокие доходы. Кроме того, невысокий уровень вкладов у части этих регионов эксперты объясняют слабым развитием местного рынка банковских услуг.Рекордный рост депозитовВ 2024 году вклады населения в российских банках показали очень внушительный рост (+25,1 процента), таким образом был обновлен рекорд 2015 года. Как поясняют эксперты, позитивный вклад в динамику внесли сразу несколько факторов. Во-первых, наблюдался быстрый рост доходов населения, что помогало формировать дополнительные сбережения. Во-вторых, в 2024 году происходил быстрый рост ставок и соответственно росла склонность к сбережению. В-третьих, первичный рынок жилья в 2024 году бил множество рекордов, что обеспечило быстрый прирост средств на эскроу счетах.Лидером по приросту вкладов в 2024 году является Белгородская область, где вклады выросли на +37 процнетов. Второй результат по динамике вкладов у Республики Крым – +36 процентов. В целом согласно результатам исследования, в 25 регионах прирост вкладов оказался выше 25 процентов, а снижением объема вкладов характеризовался только Ненецкий автономный округ. В абсолютном выражении среднедушевой прирост вкладов за 2024 год составил 87 тысяч рублей, то есть средний россиянин смог дополнительно положить на счета в банках примерно такую сумму. При этом в Москве прирост вкладов на душу населения составил 395 тысяч рублей, что является наилучшим абсолютным результатом и сопоставимо с общим объемом вкладов в отдельных регионах. Сбережения в Санкт-Петербурге выросли на 142 тысячи рублей в среднем на человека за 2024 год, а в Белгородской и Московской областях жителям удалось за 2024 год скопить и положить в банки 92 и 81 тысячи рублей соответственно.Вклады и доходыВ среднем по России соотношение вклад/доход находится на отметке чуть более чем семь месяцев. При этом медианное значение отношения среди регионов заметно ниже – 5,5, то есть в среднестатистическом регионе средние сбережения примерно равны доходам за полгода.Москва лидирует и по этому показателю. Средние вклады в столице составляют более 13 среднемесячных доходов. Однако, как уже говорилось выше, значительные сбережения сформировали ультра-богатые люди, поэтому для типичного москвича этот показатель сильно завышен статистикой.Вторую строчку по соотношению вкладов и доходов, как и по объему средств в банках, занимает Санкт-Петербург с соотношением 10,1, далее идут – Калининградская область (вклады равняются 8,2 средним месячным доходам), Чувашия (7,8), Самарская область (7,5) и Ярославская область (7,3).*Рейтинг подготовлен по заказу агентства РИА Новости специалистами РИА Рейтинг.

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https://realty.ria.ru/20250129/podmoskove-1996058208.html

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экономика, россия, москва, санкт-петербург, федеральная служба государственной статистики (росстат), югра, риа рейтинг