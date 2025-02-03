https://ria.ru/20250203/vaktsina-1997134856.html
В Минздраве объяснили отличия онковакцин
В Минздраве объяснили отличия онковакцин - РИА Новости, 03.02.2025
В Минздраве объяснили отличия онковакцин
Онколитическая вакцина "Энтеромикс" влияет на опухолевые клетки с помощью энтеровирусов, фактически, вирус начинает уничтожать опухоль, а МРНК-вакцина... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T16:41:00+03:00
2025-02-03T16:41:00+03:00
2025-02-03T16:41:00+03:00
общество
россия
андрей каприн
российская академия наук
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Онколитическая вакцина "Энтеромикс" влияет на опухолевые клетки с помощью энтеровирусов, фактически, вирус начинает уничтожать опухоль, а МРНК-вакцина подбирается пациенту после генетического исследования образца опухоли, заявил главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн. В России разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" - онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи. "Если мы говорим об "Энтеромиксе". Здесь у нас вирусы, которые мы делаем безопасными с помощью наших специалистов. Это энтеровирусы. Снижаем их активность, и доказано их патогенное влияние на опухолевую клетку. Фактически вирус начинает уничтожать опухолевую клетку", - сказал Каприн на пресс-конференции "Онкологическая помощь в России". Он пояснил, что нужен подбор – для этого берется образец опухоли и в пробирке подбирается нужный энтеровирус. По словам Каприна, несколько иной принцип у МРНК-вакцины. Так, на генетическом уровне исследуется жидкость или материал из опухоли, по которому определяется, где был генетический "слом", а далее подбирается уже нужный состав вакцины, пояснил он.
https://ria.ru/20241201/vaktsina-1986684345.html
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общество, россия, андрей каприн, российская академия наук
Общество, Россия, Андрей Каприн, Российская академия наук
В Минздраве объяснили отличия онковакцин
Главный онколог Минздрава РФ объяснил разные принципы действия онковакцин
МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Онколитическая вакцина "Энтеромикс" влияет на опухолевые клетки с помощью энтеровирусов, фактически, вирус начинает уничтожать опухоль, а МРНК-вакцина подбирается пациенту после генетического исследования образца опухоли, заявил главный онколог Минздрава РФ, гендиректор НМИЦ радиологии Андрей Каприн.
В России
разрабатывается несколько онковакцин, среди них "Энтеромикс" - онколитическая вакцина, над которой работают специалисты НМИЦ радиологии Минздрава России совместно с ИМБ имени Энгельгардта РАН
, а также персонализированная МРНК-вакцина, совместная разработка НМИЦ радиологии и НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи.
"Если мы говорим об "Энтеромиксе". Здесь у нас вирусы, которые мы делаем безопасными с помощью наших специалистов. Это энтеровирусы. Снижаем их активность, и доказано их патогенное влияние на опухолевую клетку. Фактически вирус начинает уничтожать опухолевую клетку", - сказал Каприн
на пресс-конференции "Онкологическая помощь в России".
Он пояснил, что нужен подбор – для этого берется образец опухоли и в пробирке подбирается нужный энтеровирус.
По словам Каприна, несколько иной принцип у МРНК-вакцины. Так, на генетическом уровне исследуется жидкость или материал из опухоли, по которому определяется, где был генетический "слом", а далее подбирается уже нужный состав вакцины, пояснил он.