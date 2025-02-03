Сырский пошел на отчаянные меры из-за положения ВСУ
Главком ВСУ Сырский объявил о переводе войск на корпусную структуру
© Фото : офис президента УкраиныГлавнокомандующий ВСУ Александр Сырский
© Фото : офис президента Украины
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в социальных сетях объявил о плане реформы ВСУ и переходе на корпусную структуру.
"Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру", — написал он.
Сырский также добавил, что "февраль будет непростым" для украинской стороны.
Накануне Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press назвал украинские потери огромными.
В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В оборонном ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.
Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение ста дней
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