https://ria.ru/20250203/ukraine-1997119310.html

Сырский пошел на отчаянные меры из-за положения ВСУ

Сырский пошел на отчаянные меры из-за положения ВСУ - РИА Новости, 03.02.2025

Сырский пошел на отчаянные меры из-за положения ВСУ

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в социальных сетях объявил о плане реформы ВСУ и переходе на корпусную структуру. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T15:50:00+03:00

2025-02-03T15:50:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский на своей странице в социальных сетях объявил о плане реформы ВСУ и переходе на корпусную структуру."Учитываем вызовы времени и работаем на усиление армии даже в сложившихся непростых условиях. Продолжается реформа организационной структуры Вооруженных сил. Приступили к реализации мер по переходу на корпусную структуру", — написал он.Сырский также добавил, что "февраль будет непростым" для украинской стороны.Накануне Владимир Зеленский в интервью агентству Associated Press назвал украинские потери огромными.В конце января Минобороны России сообщило, что за последние полгода ежемесячные санитарные и невосполнимые потери живой силы ВСУ стабильно составляют около 50 тысяч человек и выше. Так, по его данным, в январе эти потери составили 51 960 человек, в декабре 2024 года – 48 470, в ноябре – 60 805. В оборонном ведомстве отмечали, что темпы мобилизации на Украине не помогают восполнить потери, что приводит к сокращению численности ВСУ.Ранее находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене депутат Рады Александр Дубинский заявлял, что Зеленский в несколько раз завышает реальную численность ВСУ, если он не пойдет на переговоры с Россией, фронт рухнет в течение ста дней

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

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в мире, россия, александр сырский, вооруженные силы украины, владимир зеленский, украина