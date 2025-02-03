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СБУ задержала двух человек, пытавшихся пронести взрывчатку в здание полиции - РИА Новости, 03.02.2025
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21:40 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997190179.html
СБУ задержала двух человек, пытавшихся пронести взрывчатку в здание полиции
СБУ задержала двух человек, пытавшихся пронести взрывчатку в здание полиции - РИА Новости, 03.02.2025
СБУ задержала двух человек, пытавшихся пронести взрывчатку в здание полиции
Сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины, сообщило... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T21:40:00+03:00
2025-02-03T21:40:00+03:00
в мире
ровненская область
украина
служба безопасности украины
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ. "В Ровненской области сотрудники Службы безопасности задержали двух террористов. Они, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украина. Накануне в полиции Днепропетровской области сообщили о взрыве возле здания военкомата в городе Павлоград Днепропетровской области. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.
https://ria.ru/20250201/sbu-1996817562.html
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в мире, ровненская область, украина, служба безопасности украины
В мире, Ровненская область, Украина, Служба безопасности Украины
СБУ задержала двух человек, пытавшихся пронести взрывчатку в здание полиции

СБУ задержала пытавшихся пронести взрывчатку в полицию в Ровненской области

© Фото : СБУНашивка СБУ
Нашивка СБУ - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : СБУ
Нашивка СБУ. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ.
Ровненской области сотрудники Службы безопасности задержали двух террористов. Они, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украина.
Сотрудники Службы безопасности Украины - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
На Украине задержали призывавших к уклонению от мобилизации
1 февраля, 18:15
Накануне в полиции Днепропетровской области сообщили о взрыве возле здания военкомата в городе Павлоград Днепропетровской области. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.
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1 февраля, 14:12
 
В миреРовненская областьУкраинаСлужба безопасности Украины
 
 
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