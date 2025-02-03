https://ria.ru/20250203/ukraina-1997190179.html

СБУ задержала двух человек, пытавшихся пронести взрывчатку в здание полиции

СБУ задержала двух человек, пытавшихся пронести взрывчатку в здание полиции - РИА Новости, 03.02.2025

СБУ задержала двух человек, пытавшихся пронести взрывчатку в здание полиции

Сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины, сообщило... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T21:40:00+03:00

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2025-02-03T21:40:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Сотрудники СБУ задержали двух человек, которые, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции в Ровненской области на западе Украины, сообщило агентство РБК-Украина со ссылкой на областное управление СБУ. "В Ровненской области сотрудники Службы безопасности задержали двух террористов. Они, вероятно, пытались пронести взрывчатку в здание полиции", - говорится в сообщении, опубликованном на сайте РБК-Украина. Накануне в полиции Днепропетровской области сообщили о взрыве возле здания военкомата в городе Павлоград Днепропетровской области. Ранее украинская полиция сообщала о взрыве в областном военкомате в Ровно, по меньшей мере один человек погиб, шестеро получили ранения. В национальной полиции Украины 23 января сообщали, что злоумышленники в Житомире намеревались взорвать наряд полиции, совершив ложный вызов из заминированной квартиры.

https://ria.ru/20250201/sbu-1996817562.html

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