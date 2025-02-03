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В Раде призвали Трампа провести аудит всех средств для Украины с 2020 года - РИА Новости, 03.02.2025
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17:14 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/ukraina-1997146096.html
В Раде призвали Трампа провести аудит всех средств для Украины с 2020 года
В Раде призвали Трампа провести аудит всех средств для Украины с 2020 года - РИА Новости, 03.02.2025
В Раде призвали Трампа провести аудит всех средств для Украины с 2020 года
Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом провести аудит всех средств, поступивших на Украину с 2020... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T17:14:00+03:00
2025-02-03T17:14:00+03:00
в мире
украина
дональд трамп
верховная рада украины
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александр дубинский
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом провести аудит всех средств, поступивших на Украину с 2020 года. На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО. "Проведите аудит Украины! Проведите аудит каждого доллара, отправленного на Украину с 2020 года. Перекройте денежный поток диктатуре (Владимира -ред.) Зеленского. Пусть Украина восстановит мир, демократию, правосудие и справедливость", - говорится в сообщении Дубинского, опубликованном в социальной сети Х. В своем сообщении Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявляет, что дело против него сфабриковано, а реальной причиной заключения является разоблачение им коррупционных схем с участием экс-президента США Джо Байдена на Украине. По словам Дубинского, именно он одним из первых опубликовал доказательства того, что Байден использовал Украину для личной финансовой выгоды и раскрыл схему, благодаря которой стало известно, как сын Джо Байдена Хантер получил миллионы долларов через офшорные схемы и украинскую компанию Burisma.
https://ria.ru/20250203/ukraine-1997119310.html
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в мире, украина, дональд трамп, верховная рада украины, джо байден, нато, александр дубинский
В мире, Украина, Дональд Трамп, Верховная Рада Украины, Джо Байден, НАТО, Александр Дубинский
В Раде призвали Трампа провести аудит всех средств для Украины с 2020 года

Депутат Дубинский призвал Трампа провести аудит средств для Киева с 2020 года

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Стрингер
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Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский обратился к президенту США Дональду Трампу с призывом провести аудит всех средств, поступивших на Украину с 2020 года.
На прошлой неделе Зеленский в интервью информационному агентству Associated Press признался, что не знает, куда делись около ста миллиардов долларов американской помощи, по его словам, из 177 миллиардов до Украины дошли только 76 миллиардов. При этом президент США Дональд Трамп заявлял, что Америка потратила на поддержку Украины на 200 миллиардов долларов больше, чем другие члены НАТО.
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"Проведите аудит Украины! Проведите аудит каждого доллара, отправленного на Украину с 2020 года. Перекройте денежный поток диктатуре (Владимира -ред.) Зеленского. Пусть Украина восстановит мир, демократию, правосудие и справедливость", - говорится в сообщении Дубинского, опубликованном в социальной сети Х.
В своем сообщении Дубинский, находящийся в украинском СИЗО по обвинению в госизмене, заявляет, что дело против него сфабриковано, а реальной причиной заключения является разоблачение им коррупционных схем с участием экс-президента США Джо Байдена на Украине. По словам Дубинского, именно он одним из первых опубликовал доказательства того, что Байден использовал Украину для личной финансовой выгоды и раскрыл схему, благодаря которой стало известно, как сын Джо Байдена Хантер получил миллионы долларов через офшорные схемы и украинскую компанию Burisma.
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В миреУкраинаДональд ТрампВерховная Рада УкраиныДжо БайденНАТОАлександр Дубинский
 
 
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