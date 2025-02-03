https://ria.ru/20250203/ukraina-1996886955.html

Газовая победа Украины над Россией обернулась изменой

Газовая победа Украины над Россией обернулась изменой - РИА Новости, 03.02.2025

Газовая победа Украины над Россией обернулась изменой

Как же стремительно на Украине любая очередная "перемога" ("победа") превращается в "зраду" ("измену"). Порой не успеваешь уследить за тем, как происходит эта... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T08:00:00+03:00

2025-02-03T08:00:00+03:00

2025-02-03T14:24:00+03:00

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Как же стремительно на Украине любая очередная "перемога" ("победа") превращается в "зраду" ("измену"). Порой не успеваешь уследить за тем, как происходит эта трансформация.Давайте вспомним, с чего начался этот год на Украине. Первого января глава киевского режима Владимир Зеленский торжественно поздравил своих сограждан с ранее недостижимой победой над "агрессором". Он радостно объявил: "Сегодня транзит российского газа — 0. Это одно из наибольших поражений Москвы".Ликованию в украинских СМИ в те дни не было предела. На всех эфирах обывателю, еще не отошедшему от новогодних застолий, объясняли, сколько Россия потеряет от закрытия доступа к "премиальному европейскому рынку". Эксперты разных мастей захлебывались от восторга, даже забыв, что они же на протяжении многих лет до этого рассказывали, почему коварная Москва пытается лишить Украину газового транзита.Но больше всего поражает тот факт, что практически никто не обсуждал, казалось бы, вполне закономерный вопрос: а откуда будет брать газ сама Украина в отсутствие российского? Если кто-то вскользь и упоминал данную тему, от нее тут же отмахивались, как от назойливой мухи. Всем ведь давно известно, что украинцы почти уже десять лет не покупают российского газа! Что же переживать-то по этому поводу?И тут бы этим экспертам логично было вспомнить, чей же газ все это время закупала Украина якобы в отсутствие российского. На протяжении всего этого времени газовые операторы отчитывались, что основным источником поставок топлива из Европы являются Словакия и Венгрия, доля которых в общих закупках газа Украиной составляла более 75%.Погодите-ка, но это же те самые страны, которых Зеленский лишил газа, победоносно перекрыв транзит из России! То есть основные поставщики Украины сами остались без топлива. Изначально было понятно, что все эти годы украинцы отбирали российский газ, проводя его по документам как "словацкий" или "венгерский". Неужели кто-то в Киеве этого не знал?Или кто-то в самом деле поверил в слова руководителя "Нафтогаза" Алексея Чернышова о том, что прошлогоднюю зиму Украина впервые прошла за счет "собственного газа"? Он радостно заявил год назад: "Историческое событие. Десять лет назад в это никто не поверил бы. Два года назад, когда началась полномасштабная война, в это тоже сложно было поверить".А теперь, значит, поверили? Как поверили и в заявления того же Чернышова о том, что запасов в ПХГ (подземных хранилищах газа) вполне достаточно для "стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2024-2025 годов" при отсутствии непредвиденных обстоятельств. Обычно к таковым обстоятельствам относят аномально холодные зимы. Но этот январь выдался скорее аномально теплым, а потому никаких проблем у киевских поставщиков газа не должно было быть.И вдруг — та самая "зрада"! Как гром среди ясного неба следует заявление: запасы топлива в ПХГ достигли критической отметки в десять процентов, что является абсолютным антирекордом. И это накануне серьезного февральского похолодания, которое неминуемо приведет к росту потребления.Сразу же за этим последовал очередной удар для украинцев, еще не успевших толком отпраздновать "победу над Россией". Forbes сообщил, что Украина под шумок начала импортировать газ. Пока закуплен небольшой объем (сто миллионов кубометров), но, по данным издания, "может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений". Ну вот, а как же так получилось-то, учитывая все те гордые реляции о "поверженном агрессоре"?Дальше — больше. Бывший руководитель газотранспортного оператора Украины Сергей Макогон, который еще в декабре предупреждал о нехватке запасов газа в ПХГ, сейчас на пальцах показал, сколько государство теперь вынуждено терять, срочно закупая голубое топливо за рубежом по ценам, которые раза в полтора выше летних. И слово "зрада" снова отчетливо замаячило в украинском информационном пространстве!К тому же на все это наложило свой отпечаток откровенное хамство Зеленского в публичной перепалке с премьер-министром Словакии Робертом Фицо. Глава киевского режима решил поучать лидера европейской страны, насколько тому выгодно отказаться от "агрессивного российского топлива". Он во всеуслышание объяснил словаку: "За американский сжиженный газ надо платить деньгами, а вот за российский газ нужно платить не только деньгами, а еще независимостью и суверенитетом".Подчеркиваем, Зеленский это объясняет руководителю страны, у которой Украина, согласно официальным бумагам, все последние годы как раз и закупала тот самый страшный российский газ! И сейчас, когда киевский режим кинулся искать голубое топливо за рубежом, Фицо наверняка припомнит эту публичную лекцию о том, что за газ надо платить деньги. Представляете, как удивится сам Зеленский! Какие деньги? Это же Европа должна платить по украинским счетам! Не Украина же, давно уже ставшая полным банкротом!Сейчас вице-премьер и министр экономики Словакии Дениса Сакова сообщает очевидный факт: на Украине нет своего газа. И напоминает о том, что Братислава призывала Зеленского пересмотреть решение о перекрытии транзита: "Мы предупреждали уже в декабре, что это решение является односторонним, неразумным, непрагматичным и серьезно повлияет на рост цен на газ во всей Европе. Но наше второе негативное ожидание этого решения — что Украине не хватит газа для собственного потребления — тоже оправдалось".То есть Украину предупреждали заранее о пагубных для нее же последствиях! Но то-то и удивительно, что сами украинцы совершенно потеряли остатки какого-то критического мышления, раз в очередной раз восприняли на ура сказки о "победе над Россией" и даже не задались самыми элементарными вопросами, лежащими на поверхности.Да и сейчас, когда кризис, созданный руками Зеленского на ровном месте, уже больно бьет по украинцам, знаете, что активно обсуждается там? Аналитики вовсю спорят не о том, где брать газ и кто виноват в нынешней ситуации, а о том, почему европейские СМИ критически для киевского режима освещают этот кризис.Представитель аналитического Центра имени Разумкова авторитетно сообщает украинцам: "Еще со времен Андропова была практика, когда западные СМИ публиковали советские нарративы. Сейчас тоже это делается не просто так. Цель — показать, что без российского газа Европа погибнет. Это подается завуалированно и замаскированно. Но цель понятна".Вон оно что! Оказывается, это Юрий Андропов виноват в том, что СМИ Европы просто посчитали, сколько Украина потеряет денег на закупках дорогого газа. Сами-то украинцы провели декоммунизацию, а потому считать разучились, отринув математику как советскую лженауку. Вот только газа почему-то в хранилищах от этого больше не стало. Видимо, опять Андропов виноват.

https://ria.ru/20250201/ukraina-1996399264.html

https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html

https://ria.ru/20250130/kiev-1996490088.html

https://ria.ru/20250202/ukraina-1996777630.html

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аналитика, украина, европа, россия, природный газ