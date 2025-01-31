Рейтинг@Mail.ru
Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах - РИА Новости, 31.01.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:57 31.01.2025 (обновлено: 20:19 31.01.2025)
https://ria.ru/20250131/gaz-1996713301.html
Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах
Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах - РИА Новости, 31.01.2025
Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах
Украинская компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, сообщила украинская версия издания Forbes. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:57:00+03:00
2025-01-31T20:19:00+03:00
украина
словакия
венгрия
нафтогаз украины
в мире
киев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97334/81/973348118_0:250:3000:1938_1920x0_80_0_0_3881040c731378535d822572d722ebf8.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, сообщила украинская версия издания Forbes. "Нафтогаз" начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений", — говорится в материале.Как сообщает издание, к январю 2025 года в украинских газохранилищах осталось рекордно малое количество топлива — около восьми миллиардов кубометров, что ниже прошлогоднего показателя на 24%. При этом 4,5 миллиарда из них — буферный газ, после откачки которого топливохранилище выйдет из строя. Отмечается, что в случае наступления холодов Украина будет вынуждена вводить ограничения на потребление голубого топлива и наращивать импорт, для уверенного прохождения этого отопительного сезона стране потребуется дополнительный миллиард кубометров топлива. Как сообщили источники Forbes, Киев ограничен в возможностях импорта газа: страна может закачивать до 70 миллионов кубометров в сутки, при этом 42 миллиона — через территорию Словакии, а остальное из Венгрии и Польши.В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива.
https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996604973.html
https://ria.ru/20250115/tranzit-1993926508.html
украина
словакия
венгрия
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/97334/81/973348118_253:0:2946:2020_1920x0_80_0_0_a44abab3e71bff303e70b740c418a3ff.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, словакия, венгрия, нафтогаз украины, в мире, киев
Украина, Словакия, Венгрия, Нафтогаз Украины, В мире, Киев
Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах

Forbes: "Нафтогаз Украины" начал импорт газа из-за критического уровня топлива

© РИА Новости / Сергей Старостенко | Перейти в медиабанкБоярская газокомпрессорная станция
Боярская газокомпрессорная станция - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
© РИА Новости / Сергей Старостенко
Перейти в медиабанк
Боярская газокомпрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, сообщила украинская версия издания Forbes.
"Нафтогаз" начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений", — говорится в материале.
Автомобильное движение на одной из центральных улиц в Тирасполе - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Россия пытается поставить Приднестровью газ по альтернативным маршрутам
Вчера, 13:20
Как сообщает издание, к январю 2025 года в украинских газохранилищах осталось рекордно малое количество топлива — около восьми миллиардов кубометров, что ниже прошлогоднего показателя на 24%. При этом 4,5 миллиарда из них — буферный газ, после откачки которого топливохранилище выйдет из строя.
Отмечается, что в случае наступления холодов Украина будет вынуждена вводить ограничения на потребление голубого топлива и наращивать импорт, для уверенного прохождения этого отопительного сезона стране потребуется дополнительный миллиард кубометров топлива.
Как сообщили источники Forbes, Киев ограничен в возможностях импорта газа: страна может закачивать до 70 миллионов кубометров в сутки, при этом 42 миллиона — через территорию Словакии, а остальное из Венгрии и Польши.
В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива.
Газохранилище в Стрыйском районе Львовской области - РИА Новости, 1920, 15.01.2025
В США уверены, что Украина никогда не возобновит транзит российского газа
15 января, 23:08
 
УкраинаСловакияВенгрияНафтогаз УкраиныВ миреКиев
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала