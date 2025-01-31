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Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах
Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах - РИА Новости, 31.01.2025
Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах
Украинская компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, сообщила украинская версия издания Forbes. РИА Новости, 31.01.2025
2025-01-31T19:57:00+03:00
2025-01-31T19:57:00+03:00
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Украинская компания "Нафтогаз Украины" начала импорт газа из-за критического уровня топлива в хранилищах, сообщила украинская версия издания Forbes. "Нафтогаз" начал импортировать газ. Пока импорт небольшой — сто миллионов кубометров, но может понадобиться в десять раз больше, чтобы пройти зиму без отключений", — говорится в материале.Как сообщает издание, к январю 2025 года в украинских газохранилищах осталось рекордно малое количество топлива — около восьми миллиардов кубометров, что ниже прошлогоднего показателя на 24%. При этом 4,5 миллиарда из них — буферный газ, после откачки которого топливохранилище выйдет из строя. Отмечается, что в случае наступления холодов Украина будет вынуждена вводить ограничения на потребление голубого топлива и наращивать импорт, для уверенного прохождения этого отопительного сезона стране потребуется дополнительный миллиард кубометров топлива. Как сообщили источники Forbes, Киев ограничен в возможностях импорта газа: страна может закачивать до 70 миллионов кубометров в сутки, при этом 42 миллиона — через территорию Словакии, а остальное из Венгрии и Польши.В августе 2024 года тогдашний глава "Нафтогаза Украины" Алексей Чернышов заявил, что Украина не планирует импортировать газ в этом отопительном сезоне, так как достаточно заполнила хранилища и нарастила собственную добычу топлива.
https://ria.ru/20250131/pridnestrove-1996604973.html
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Украина, Словакия, Венгрия, Нафтогаз Украины, В мире, Киев
Украина начала импорт газа из-за критического уровня в хранилищах
Forbes: "Нафтогаз Украины" начал импорт газа из-за критического уровня топлива