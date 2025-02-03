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Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США - РИА Новости, 03.02.2025
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13:59 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/tusk-1997051104.html
Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США
Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США - РИА Новости, 03.02.2025
Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США
Европейский союз должен продемонстрировать силу и достоинство в отношениях с США, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыв на неформальную РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:59:00+03:00
2025-02-03T13:59:00+03:00
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дональд туск
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Европейский союз должен продемонстрировать силу и достоинство в отношениях с США, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыв на неформальную встречу лидеров стран ЕС в Брюссель. Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. "Мы имеем дело с нетипичной ситуацией, с серией неожиданностей со стороны ближайшего союзника. Европа должна продемонстрировать много здорового рассудка, спокойствия, ответственности. Мы должны уметь заботиться о своих отношениях с Соединенными Штатами, но также мы должны иметь чувство собственной силы и достоинства, мы должны быть едины без сомнения и без дискуссий", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение. При этом он назвал "тотальным недопониманием" перспективу введения США пошлин на импорт товаров из Европейского союза. "Польша со всей уверенностью будет тем государством, которое будет призывать к здоровому рассудку и осторожности, но мы также должны громко и ясно заявить, что все попытки начать какие-то войны – таможенные, торговые – это тотальное недопонимание. Это был бы один из ужаснейших парадоксов, если бы мы сейчас как союзники вошли в совершенно бессмысленный конфликт. Я надеюсь, что... дружественная, но твердая позиция Европейского союза, может быть, дойдет до американской администрации", - заявил польский премьер. Одновременно Туск заявил, что будет убеждать других лидеров Европейского союза не ограничивать финансирование закупок американского вооружения. "Я буду убеждать всех европейских лидеров, чтобы не вводить никаких ограничений, регулирования, например, ограничивающих возможность направления европейских денег на американское вооружение. Но не для того, чтобы к кому-либо подлизываться в Вашингтоне, а для того, чтобы серьезно относиться к безопасности как к нашему наиважнейшему приоритету", - сказал он. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html
https://ria.ru/20240917/evropa-1973017393.html
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сша
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цены на нефть, сша, брюссель, вашингтон (штат), дональд трамп, дональд туск, роберта метсола, евросоюз, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Цены на нефть, США, Брюссель, Вашингтон (штат), Дональд Трамп, Дональд Туск, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Туск призвал ЕС продемонстрировать силу в отношениях с США

Туск: ЕС должен продемонстрировать силу и достоинство в отношениях с США

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкПремьер-министр Польши Дональд Туск
Премьер-министр Польши Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Премьер-министр Польши Дональд Туск . Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Европейский союз должен продемонстрировать силу и достоинство в отношениях с США, заявил журналистам премьер-министр Польши Дональд Туск, прибыв на неформальную встречу лидеров стран ЕС в Брюссель.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
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"Мы имеем дело с нетипичной ситуацией, с серией неожиданностей со стороны ближайшего союзника. Европа должна продемонстрировать много здорового рассудка, спокойствия, ответственности. Мы должны уметь заботиться о своих отношениях с Соединенными Штатами, но также мы должны иметь чувство собственной силы и достоинства, мы должны быть едины без сомнения и без дискуссий", - сказал Туск, выступление которого транслирует Польское телевидение.
При этом он назвал "тотальным недопониманием" перспективу введения США пошлин на импорт товаров из Европейского союза.
"Польша со всей уверенностью будет тем государством, которое будет призывать к здоровому рассудку и осторожности, но мы также должны громко и ясно заявить, что все попытки начать какие-то войны – таможенные, торговые – это тотальное недопонимание. Это был бы один из ужаснейших парадоксов, если бы мы сейчас как союзники вошли в совершенно бессмысленный конфликт. Я надеюсь, что... дружественная, но твердая позиция Европейского союза, может быть, дойдет до американской администрации", - заявил польский премьер.
Одновременно Туск заявил, что будет убеждать других лидеров Европейского союза не ограничивать финансирование закупок американского вооружения.
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"Я буду убеждать всех европейских лидеров, чтобы не вводить никаких ограничений, регулирования, например, ограничивающих возможность направления европейских денег на американское вооружение. Но не для того, чтобы к кому-либо подлизываться в Вашингтоне, а для того, чтобы серьезно относиться к безопасности как к нашему наиважнейшему приоритету", - сказал он.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
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22 января, 14:39
 
Цены на нефтьСШАБрюссельВашингтон (штат)Дональд ТрампДональд ТускРоберта МетсолаЕвросоюзЕвропарламентВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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