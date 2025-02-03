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Туск прокомментировал обещания Трампа ввести пошлины на товары из ЕС - РИА Новости, 03.02.2025
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01:41 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/tusk-1996939565.html
Туск прокомментировал обещания Трампа ввести пошлины на товары из ЕС
Туск прокомментировал обещания Трампа ввести пошлины на товары из ЕС - РИА Новости, 03.02.2025
Туск прокомментировал обещания Трампа ввести пошлины на товары из ЕС
Обещания президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза нужно воспринимать "с беспокойством, но без страха", заявил... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T01:41:00+03:00
2025-02-03T01:41:00+03:00
сша
польша
канада
дональд трамп
дональд туск
роберта метсола
евросоюз
европарламент
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Обещания президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза нужно воспринимать "с беспокойством, но без страха", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. "Вы наверняка обеспокоены последними событиями, обещаниями президента Трампа о наложении высоких пошлин на Европейский союз, в том числе на Польшу. Есть о чем беспокоиться, но не бояться", - заявил Туск в видеообращении в своем аккаунте на платформе Х. Он пояснил, что Польша может противопоставить угрозам Трампа свой высоки экономический рост. "Мы в Польше имеем хорошие ответы на эти обещания. Во-первых, это рекордный и действительно динамичный экономический рост", - сказал польский премьер. "Мы готовы на разные сценарии. Без страха, но рассудительно", - заключил он. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
https://ria.ru/20250203/poshliny-1996938044.html
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сша, польша, канада, дональд трамп, дональд туск, роберта метсола, евросоюз, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады
США, Польша, Канада, Дональд Трамп, Дональд Туск, Роберта Метсола, Евросоюз, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
Туск прокомментировал обещания Трампа ввести пошлины на товары из ЕС

Туск: угрозы Трампа о пошлинах нужно воспринимать с беспокойством, но без страха

© AP Photo / Mindaugas KulbisДональд Туск
Дональд Туск - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Mindaugas Kulbis
Дональд Туск. Архивное фото
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ВАРШАВА, 3 фев – РИА Новости. Обещания президента США Дональда Трампа ввести импортные пошлины на товары из Евросоюза нужно воспринимать "с беспокойством, но без страха", заявил премьер-министр Польши Дональд Туск.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
Роберт Хабек - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Вице-канцлер ФРГ заявил о готовности ЕС ввести ответные пошлины против США
00:50
"Вы наверняка обеспокоены последними событиями, обещаниями президента Трампа о наложении высоких пошлин на Европейский союз, в том числе на Польшу. Есть о чем беспокоиться, но не бояться", - заявил Туск в видеообращении в своем аккаунте на платформе Х.
Он пояснил, что Польша может противопоставить угрозам Трампа свой высоки экономический рост. "Мы в Польше имеем хорошие ответы на эти обещания. Во-первых, это рекордный и действительно динамичный экономический рост", - сказал польский премьер.
"Мы готовы на разные сценарии. Без страха, но рассудительно", - заключил он.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
WP: Европа уменьшит сотрудничество с Трампом против КНР при введении пошлин
Вчера, 17:45
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 02.02.2025
В ЕС нет информации о новых пошлинах США против европейских товаров
Вчера, 19:33
 
СШАПольшаКанадаДональд ТрампДональд ТускРоберта МетсолаЕвросоюзЕвропарламентВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады
 
 
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