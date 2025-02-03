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Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в течение суток - РИА Новости, 03.02.2025
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23:13 03.02.2025 (обновлено: 23:25 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/tramp-1997196965.html
Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в течение суток
Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в течение суток - РИА Новости, 03.02.2025
Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в течение суток
Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки, заявила пресс-секретарь Белого дома пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2025
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китай
си цзиньпин
дональд трамп
в мире
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки, заявила пресс-секретарь Белого дома пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News."Как только недавно заявил президент в Овальном офисе, у него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов", - сообщила она.Левитт отметила, что не станет забегать вперед предстоящего разговора.
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китай, си цзиньпин, дональд трамп, в мире, сша
Китай, Си Цзиньпин, Дональд Трамп, В мире, США
Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в течение суток

Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в ближайшие 24 часа

© AP Photo / Alex BrandonДональд Трампа и Си Цзиньпин
Дональд Трампа и Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© AP Photo / Alex Brandon
Дональд Трампа и Си Цзиньпин. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки, заявила пресс-секретарь Белого дома пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News.
"Как только недавно заявил президент в Овальном офисе, у него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов", - сообщила она.
Левитт отметила, что не станет забегать вперед предстоящего разговора.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.01.2025
Трамп заявил о прогрессе в контактах с лидерами России и Китая
31 января, 00:13
 
КитайСи ЦзиньпинДональд ТрампВ миреСША
 
 
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