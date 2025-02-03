https://ria.ru/20250203/tramp-1997196965.html

Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в течение суток

Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в течение суток - РИА Новости, 03.02.2025

Трамп рассчитывает поговорить с Си Цзиньпином в течение суток

Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки, заявила пресс-секретарь Белого дома пресс-секретарь... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T23:13:00+03:00

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2025-02-03T23:25:00+03:00

китай

си цзиньпин

дональд трамп

в мире

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ВАШИНГТОН, 3 фев - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп рассчитывает поговорить с председателем КНР Си Цзиньпином в ближайшие сутки, заявила пресс-секретарь Белого дома пресс-секретарь Белого дома Каролин Левитт в эфире телеканала Fox News."Как только недавно заявил президент в Овальном офисе, у него есть план поговорить с председателем Си в течение следующих 24 часов", - сообщила она.Левитт отметила, что не станет забегать вперед предстоящего разговора.

https://ria.ru/20250131/tramp-1996511119.html

китай

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китай, си цзиньпин, дональд трамп, в мире, сша