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Таскавшего собак в приморском селе тигра могут переселить - РИА Новости, 03.02.2025
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07:36 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/tigr-1996951005.html
Таскавшего собак в приморском селе тигра могут переселить
Таскавшего собак в приморском селе тигра могут переселить - РИА Новости, 03.02.2025
Таскавшего собак в приморском селе тигра могут переселить
Пойманный самец краснокнижного амурского тигра, охотившийся на собак в приморском селе Барабаш, здоров и не травмирован, его могут выпустить в тайгу в... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T07:36:00+03:00
2025-02-03T07:36:00+03:00
россия
хабаровский край
амурская область
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Пойманный самец краснокнижного амурского тигра, охотившийся на собак в приморском селе Барабаш, здоров и не травмирован, его могут выпустить в тайгу в отдаленной местности, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр". Накануне специалисты охотнадзора и национального парка "Земля леопарда" отловили амурского тигра, охотившегося на собак в Барабаше. Зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных для осмотра. "Было проведено ветеринарное обследование - взрослый самец здоров, без повреждений, с нормальным весом. После завершения всех обследований будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Возможны возвращение в дикую природу с переселением в отдалённую часть ареала или продолжение реабилитации в Центре "Тигр", - говорится в сообщении. Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
https://ria.ru/20250203/tigry-1996950499.html
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россия
хабаровский край
амурская область
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россия, хабаровский край, амурская область
Россия, Хабаровский край, Амурская область
Таскавшего собак в приморском селе тигра могут переселить

Таскавшего собак в приморском селе тигра могут переселить в другой район

© Фото : Центр "Амурский тигр"Амурский тигр
Амурский тигр - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Фото : Центр "Амурский тигр"
Амурский тигр. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 3 фев – РИА Новости. Пойманный самец краснокнижного амурского тигра, охотившийся на собак в приморском селе Барабаш, здоров и не травмирован, его могут выпустить в тайгу в отдаленной местности, сообщает Центр реабилитации тигров и других редких животных "Тигр".
Накануне специалисты охотнадзора и национального парка "Земля леопарда" отловили амурского тигра, охотившегося на собак в Барабаше. Зверя доставили в Центр реабилитации тигров и других редких животных для осмотра.
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"Было проведено ветеринарное обследование - взрослый самец здоров, без повреждений, с нормальным весом. После завершения всех обследований будет принято решение о его дальнейшей судьбе. Возможны возвращение в дикую природу с переселением в отдалённую часть ареала или продолжение реабилитации в Центре "Тигр", - говорится в сообщении.
Амурский тигр - один из самых редких хищников планеты, занесен в международную Красную книгу. В России эти дикие кошки обитают на территории четырех субъектов: Приморского и Хабаровского краев, Амурской области и Еврейской автономной области. По экспертным оценкам, популяция хищника в РФ составляет около 750 особей.
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РоссияХабаровский крайАмурская область
 
 
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