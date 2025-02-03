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В Совфеде прокомментировали введение Трампом пошлин в торговле - РИА Новости, 03.02.2025
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12:43 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sovfed-1997025632.html
В Совфеде прокомментировали введение Трампом пошлин в торговле
В Совфеде прокомментировали введение Трампом пошлин в торговле - РИА Новости, 03.02.2025
В Совфеде прокомментировали введение Трампом пошлин в торговле
Вводя внешние пошлины в торговле, президент США Дональд Трамп пытается, во многом, справиться с политической и экономической оппозицией внутри страны, считает... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T12:43:00+03:00
2025-02-03T12:43:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Вводя внешние пошлины в торговле, президент США Дональд Трамп пытается, во многом, справиться с политической и экономической оппозицией внутри страны, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков. "Введение внешних пошлин со стороны Трампа - это во многом попытка справиться с политической и экономической оппозицией внутри страны", - сказал политик РИА Новости в понедельник. Он отметил, что на сегодняшний день ряд процессов, проходящих в стране, не зависит от американского президента. "Так, ему архисложно повлиять на действия ФРС, а оппозиционно настроенные отдельные штаты и суды пытаются заблокировать его инициативы. При этом во внешней политике у Трампа полностью развязаны руки, это его прерогатива", - сказал Шендерюк-Жидков. По его мнению, введение внешних пошлин - это "действие, которое, с одной стороны, укрепляет и стимулирует американскую промышленность, а с другой - бьёт по транснациональным гигантам, которые во многом находятся к Трампу в оппозиции". "Тем самым президент США решает свои как внутриполитические, так и внешнеполитические задачи", - заключил парламентарий. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. Кроме того, Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
https://ria.ru/20250203/tramp-1996942491.html
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цены на нефть, сша, канада, мексика, дональд трамп, александр шендерюк-жидков, совет федерации рф, федеральная резервная система сша, в мире
Цены на нефть, США, Канада, Мексика, Дональд Трамп, Александр Шендерюк-Жидков, Совет Федерации РФ, Федеральная резервная система США, В мире
В Совфеде прокомментировали введение Трампом пошлин в торговле

Сенатор Шендерюк-Жидков: Трамп пытается справиться с оппозицией внутри страны

© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев – РИА Новости. Вводя внешние пошлины в торговле, президент США Дональд Трамп пытается, во многом, справиться с политической и экономической оппозицией внутри страны, считает первый замглавы бюджетного комитета Совфеда Александр Шендерюк-Жидков.
"Введение внешних пошлин со стороны Трампа - это во многом попытка справиться с политической и экономической оппозицией внутри страны", - сказал политик РИА Новости в понедельник.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады
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Он отметил, что на сегодняшний день ряд процессов, проходящих в стране, не зависит от американского президента. "Так, ему архисложно повлиять на действия ФРС, а оппозиционно настроенные отдельные штаты и суды пытаются заблокировать его инициативы. При этом во внешней политике у Трампа полностью развязаны руки, это его прерогатива", - сказал Шендерюк-Жидков.
По его мнению, введение внешних пошлин - это "действие, которое, с одной стороны, укрепляет и стимулирует американскую промышленность, а с другой - бьёт по транснациональным гигантам, которые во многом находятся к Трампу в оппозиции".
"Тем самым президент США решает свои как внутриполитические, так и внешнеполитические задачи", - заключил парламентарий.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
Кроме того, Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
Москва - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
В Кремле прокомментировали введение пошлин США против Канады, Мексики и КНР
12:34
 
Цены на нефтьСШАКанадаМексикаДональд ТрампАлександр Шендерюк-ЖидковСовет Федерации РФФедеральная резервная система СШАВ мире
 
 
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