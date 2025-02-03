Рейтинг@Mail.ru
В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомую из ревности - РИА Новости, 03.02.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:51 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sk-1997195884.html
В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомую из ревности
В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомую из ревности - РИА Новости, 03.02.2025
В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомую из ревности
Жительница Йошкар-Олы, попытавшаяся заживо сжечь свою знакомую, заключена под стражу по обвинению в покушении на убийство знакомой с особой жестокостью,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T22:51:00+03:00
2025-02-03T22:51:00+03:00
россия
йошкар-ола
происшествия
следственный комитет россии (ск рф)
республика марий эл
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_0:120:3067:1845_1920x0_80_0_0_e0abd492af5db881e68a6035446bbc50.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Жительница Йошкар-Олы, попытавшаяся заживо сжечь свою знакомую, заключена под стражу по обвинению в покушении на убийство знакомой с особой жестокостью, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 февраля в подъезде многоквартирного дома в Йошкар-Оле между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемой и ее знакомой возникла ссора, в ходе которой женщина облила потерпевшую горючей жидкостью и подожгла. Очевидцы смогли потушить пламя и вызвали медиков, потерпевшая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью), обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает прокуратура Марий Эл, в качестве одной из версий произошедшего рассматривается ревность.
https://ria.ru/20240912/sud-1972385942.html
https://ria.ru/20240507/prigovor-1944317148.html
россия
йошкар-ола
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/19/1935724754_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_ae6c829816c0c378630a80074b1ed1f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, йошкар-ола, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл
Россия, Йошкар-Ола, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Марий Эл
В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомую из ревности

СК: жительница Марий Эл пыталась сжечь знакомую, ее заключили под стражу

© Sputnik / Табылды Кадырбеков | Перейти в медиабанкНаручники висят на дверной ручке
Наручники висят на дверной ручке - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Перейти в медиабанк
Наручники висят на дверной ручке . Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Жительница Йошкар-Олы, попытавшаяся заживо сжечь свою знакомую, заключена под стражу по обвинению в покушении на убийство знакомой с особой жестокостью, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл.
По версии следствия, в ночь с 1 на 2 февраля в подъезде многоквартирного дома в Йошкар-Оле между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемой и ее знакомой возникла ссора, в ходе которой женщина облила потерпевшую горючей жидкостью и подожгла. Очевидцы смогли потушить пламя и вызвали медиков, потерпевшая госпитализирована.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 12.09.2024
Нижегородца, сжегшего соседа по палате, отправили на принудительное лечение
12 сентября 2024, 21:01
Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью), обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
Как сообщает прокуратура Марий Эл, в качестве одной из версий произошедшего рассматривается ревность.
Светлана Кириллова во время оглашения приговора в Свердловском областном суде - РИА Новости, 1920, 07.05.2024
На Урале вынесли приговор мужчине и женщине, заживо сжегшим знакомого
7 мая 2024, 10:53
 
РоссияЙошкар-ОлаПроисшествияСледственный комитет России (СК РФ)Республика Марий Эл
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала