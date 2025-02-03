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В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомую из ревности
В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомую из ревности - РИА Новости, 03.02.2025
В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомую из ревности
Жительница Йошкар-Олы, попытавшаяся заживо сжечь свою знакомую, заключена под стражу по обвинению в покушении на убийство знакомой с особой жестокостью,... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T22:51:00+03:00
2025-02-03T22:51:00+03:00
2025-02-03T22:51:00+03:00
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 3 фев - РИА Новости. Жительница Йошкар-Олы, попытавшаяся заживо сжечь свою знакомую, заключена под стражу по обвинению в покушении на убийство знакомой с особой жестокостью, сообщает следственное управление СК РФ по Марий Эл. По версии следствия, в ночь с 1 на 2 февраля в подъезде многоквартирного дома в Йошкар-Оле между находившимися в состоянии алкогольного опьянения обвиняемой и ее знакомой возникла ссора, в ходе которой женщина облила потерпевшую горючей жидкостью и подожгла. Очевидцы смогли потушить пламя и вызвали медиков, потерпевшая госпитализирована. Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство с особой жестокостью), обвиняемой судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Как сообщает прокуратура Марий Эл, в качестве одной из версий произошедшего рассматривается ревность.
https://ria.ru/20240912/sud-1972385942.html
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россия, йошкар-ола, происшествия, следственный комитет россии (ск рф), республика марий эл
Россия, Йошкар-Ола, Происшествия, Следственный комитет России (СК РФ), Республика Марий Эл
В Марий Эл арестовали женщину, пытавшуюся заживо сжечь знакомую из ревности
СК: жительница Марий Эл пыталась сжечь знакомую, ее заключили под стражу