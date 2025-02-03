https://ria.ru/20250203/sarancha-1997105049.html

В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации

В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации - РИА Новости, 03.02.2025

В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации

Прогнозируемое на лето 2025 года увеличение численности саранчи на полях почти 20 регионов России будут уничтожать в том числе с помощью авиации, если в этом... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T14:55:00+03:00

2025-02-03T14:55:00+03:00

2025-02-03T14:55:00+03:00

общество

россия

алтайский край

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/08/1895021346_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_676cd2ec8b33f801e15bbd65b185ecd8.jpg

МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прогнозируемое на лето 2025 года увеличение численности саранчи на полях почти 20 регионов России будут уничтожать в том числе с помощью авиации, если в этом будет необходимость, заявили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Россельхозцентр". Ранее это учреждение в своем прогнозе сообщило, что при благоприятно складывающихся погодных условиях численность саранчи "будет нарастать в местах ежегодного массового проявления". В зону повышенного риска попадают 17 регионов, в том числе Калмыкия, Крым, Чечня, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Новосибирская области. "Самым опасным является тот факт, что саранча имеет несколько стадий развития и необходимо вовремя принять меры по ее сдерживанию. Во многих регионах аграрии практически ночуют на полях для своевременной борьбы с саранчовыми и ведется постоянный мониторинг. Более того, в экстренных случаях будут задействованы авиация и наземная техника для распыления инсектицидов для борьбы с насекомыми", - рассказали в "Россельхозцентре". Для проведения защитных обработок против саранчовых в 2025 году с целью ликвидации ЧС имеется резерв инсектицида "Имидор" в объеме 8,3 тонны для обработки 110 тысяч гектаров, сообщили в свою очередь в пресс-службе Минсельхоза России. Там также уточнили, что проводятся различные обследования, например, "весенний зимующий запас саранчовых вредителей, учет отрождения личинок и мониторинг локализации имаго (взрослых стадий индивидуального развития насекомых - ред.) саранчовых". "Каждый год это происходит (угроза нашествия саранчи - ред.), особенно в южных регионах, например Астраханская область, Республика Калмыкия, но до центра России доходит редко. Однако постоянно ведется борьба с этими вредителями, опрыскивание всех территорий и преждевременная подготовка в этом аспекте к началу сезона", - рассказал РИА Новости президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.

https://ria.ru/20240218/sarancha-1928025019.html

россия

алтайский край

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, алтайский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)