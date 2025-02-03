В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации
"Россельхозцентр": саранчу в России будут уничтожать с помощью авиации
Нашествие саранчи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прогнозируемое на лето 2025 года увеличение численности саранчи на полях почти 20 регионов России будут уничтожать в том числе с помощью авиации, если в этом будет необходимость, заявили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Россельхозцентр".
Ранее это учреждение в своем прогнозе сообщило, что при благоприятно складывающихся погодных условиях численность саранчи "будет нарастать в местах ежегодного массового проявления". В зону повышенного риска попадают 17 регионов, в том числе Калмыкия, Крым, Чечня, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Новосибирская области.
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"Самым опасным является тот факт, что саранча имеет несколько стадий развития и необходимо вовремя принять меры по ее сдерживанию. Во многих регионах аграрии практически ночуют на полях для своевременной борьбы с саранчовыми и ведется постоянный мониторинг. Более того, в экстренных случаях будут задействованы авиация и наземная техника для распыления инсектицидов для борьбы с насекомыми", - рассказали в "Россельхозцентре".
Для проведения защитных обработок против саранчовых в 2025 году с целью ликвидации ЧС имеется резерв инсектицида "Имидор" в объеме 8,3 тонны для обработки 110 тысяч гектаров, сообщили в свою очередь в пресс-службе Минсельхоза России. Там также уточнили, что проводятся различные обследования, например, "весенний зимующий запас саранчовых вредителей, учет отрождения личинок и мониторинг локализации имаго (взрослых стадий индивидуального развития насекомых - ред.) саранчовых".
"Каждый год это происходит (угроза нашествия саранчи - ред.), особенно в южных регионах, например Астраханская область, Республика Калмыкия, но до центра России доходит редко. Однако постоянно ведется борьба с этими вредителями, опрыскивание всех территорий и преждевременная подготовка в этом аспекте к началу сезона", - рассказал РИА Новости президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.
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