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В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации - РИА Новости, 03.02.2025
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14:55 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/sarancha-1997105049.html
В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации
В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации - РИА Новости, 03.02.2025
В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации
Прогнозируемое на лето 2025 года увеличение численности саранчи на полях почти 20 регионов России будут уничтожать в том числе с помощью авиации, если в этом... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:55:00+03:00
2025-02-03T14:55:00+03:00
общество
россия
алтайский край
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прогнозируемое на лето 2025 года увеличение численности саранчи на полях почти 20 регионов России будут уничтожать в том числе с помощью авиации, если в этом будет необходимость, заявили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Россельхозцентр". Ранее это учреждение в своем прогнозе сообщило, что при благоприятно складывающихся погодных условиях численность саранчи "будет нарастать в местах ежегодного массового проявления". В зону повышенного риска попадают 17 регионов, в том числе Калмыкия, Крым, Чечня, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Новосибирская области. "Самым опасным является тот факт, что саранча имеет несколько стадий развития и необходимо вовремя принять меры по ее сдерживанию. Во многих регионах аграрии практически ночуют на полях для своевременной борьбы с саранчовыми и ведется постоянный мониторинг. Более того, в экстренных случаях будут задействованы авиация и наземная техника для распыления инсектицидов для борьбы с насекомыми", - рассказали в "Россельхозцентре". Для проведения защитных обработок против саранчовых в 2025 году с целью ликвидации ЧС имеется резерв инсектицида "Имидор" в объеме 8,3 тонны для обработки 110 тысяч гектаров, сообщили в свою очередь в пресс-службе Минсельхоза России. Там также уточнили, что проводятся различные обследования, например, "весенний зимующий запас саранчовых вредителей, учет отрождения личинок и мониторинг локализации имаго (взрослых стадий индивидуального развития насекомых - ред.) саранчовых". "Каждый год это происходит (угроза нашествия саранчи - ред.), особенно в южных регионах, например Астраханская область, Республика Калмыкия, но до центра России доходит редко. Однако постоянно ведется борьба с этими вредителями, опрыскивание всех территорий и преждевременная подготовка в этом аспекте к началу сезона", - рассказал РИА Новости президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.
https://ria.ru/20240218/sarancha-1928025019.html
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общество, россия, алтайский край, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
Общество, Россия, Алтайский край, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России)
В России планируют уничтожать саранчу с помощью авиации

"Россельхозцентр": саранчу в России будут уничтожать с помощью авиации

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНашествие саранчи
Нашествие саранчи - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нашествие саранчи. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Прогнозируемое на лето 2025 года увеличение численности саранчи на полях почти 20 регионов России будут уничтожать в том числе с помощью авиации, если в этом будет необходимость, заявили РИА Новости в пресс-службе ФГБУ "Россельхозцентр".
Ранее это учреждение в своем прогнозе сообщило, что при благоприятно складывающихся погодных условиях численность саранчи "будет нарастать в местах ежегодного массового проявления". В зону повышенного риска попадают 17 регионов, в том числе Калмыкия, Крым, Чечня, Марий Эл, Татарстан, Чувашия, Алтайский край, Астраханская, Волгоградская, Оренбургская, Самарская, Саратовская, Ульяновская и Новосибирская области.
«
"Самым опасным является тот факт, что саранча имеет несколько стадий развития и необходимо вовремя принять меры по ее сдерживанию. Во многих регионах аграрии практически ночуют на полях для своевременной борьбы с саранчовыми и ведется постоянный мониторинг. Более того, в экстренных случаях будут задействованы авиация и наземная техника для распыления инсектицидов для борьбы с насекомыми", - рассказали в "Россельхозцентре".
Для проведения защитных обработок против саранчовых в 2025 году с целью ликвидации ЧС имеется резерв инсектицида "Имидор" в объеме 8,3 тонны для обработки 110 тысяч гектаров, сообщили в свою очередь в пресс-службе Минсельхоза России. Там также уточнили, что проводятся различные обследования, например, "весенний зимующий запас саранчовых вредителей, учет отрождения личинок и мониторинг локализации имаго (взрослых стадий индивидуального развития насекомых - ред.) саранчовых".
"Каждый год это происходит (угроза нашествия саранчи - ред.), особенно в южных регионах, например Астраханская область, Республика Калмыкия, но до центра России доходит редко. Однако постоянно ведется борьба с этими вредителями, опрыскивание всех территорий и преждевременная подготовка в этом аспекте к началу сезона", - рассказал РИА Новости президент Ассоциации садоводов России Игорь Муханин.
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