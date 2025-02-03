СМИ: на российские регионы надвигается серьезная угроза
"Известия": нашествие саранчи угрожает РФ, в зоне риска оказался 21 регион
© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае
Нашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нашествие саранчи угрожает новому урожаю в России, пишут "Известия" со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе.
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"Из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в России станет саранча, для борьбы с которой будут созданы специальные отряды. В этом году с ней придется бороться в 21 регионе, они будут находиться в зоне максимального риска", — говорится в публикации.
В статье отмечается, что в прошлом году под угрозой были 14 регионов. Наибольшая опасность на территориях у границы с Казахстаном, пишет издание.
Ученые в статье для научного журнала Science Advances писали, что все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности.
По их мнению, рост средней температуры и увеличение количества осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами.
Ученые в статье для научного журнала Science Advances писали, что все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности.
По их мнению, рост средней температуры и увеличение количества осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами.
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