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СМИ: на российские регионы надвигается серьезная угроза - РИА Новости, 03.02.2025
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09:29 03.02.2025 (обновлено: 10:54 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/sarancha-1996961980.html
СМИ: на российские регионы надвигается серьезная угроза
СМИ: на российские регионы надвигается серьезная угроза - РИА Новости, 03.02.2025
СМИ: на российские регионы надвигается серьезная угроза
Нашествие саранчи угрожает новому урожаю в России, пишут "Известия" со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе. РИА Новости, 03.02.2025
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россия
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общество
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нашествие саранчи угрожает новому урожаю в России, пишут "Известия" со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе. &quot;Из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в России станет саранча, для борьбы с которой будут созданы специальные отряды. В этом году с ней придется бороться в 21 регионе, они будут находиться в зоне максимального риска&quot;, — говорится в публикации.В статье отмечается, что в прошлом году под угрозой были 14 регионов. Наибольшая опасность на территориях у границы с Казахстаном, пишет издание. Ученые в статье для научного журнала Science Advances писали, что все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности. По их мнению, рост средней температуры и увеличение количества осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами.
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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество
Россия, Министерство сельского хозяйства РФ (Минсельхоз России), Общество
СМИ: на российские регионы надвигается серьезная угроза

"Известия": нашествие саранчи угрожает РФ, в зоне риска оказался 21 регион

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкНашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае
Нашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Нашествие азиатской саранчи в Краснодарском крае. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нашествие саранчи угрожает новому урожаю в России, пишут "Известия" со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе.
«

"Из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в России станет саранча, для борьбы с которой будут созданы специальные отряды. В этом году с ней придется бороться в 21 регионе, они будут находиться в зоне максимального риска", — говорится в публикации.

В статье отмечается, что в прошлом году под угрозой были 14 регионов. Наибольшая опасность на территориях у границы с Казахстаном, пишет издание.

Ученые в статье для научного журнала Science Advances писали, что все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности.

По их мнению, рост средней температуры и увеличение количества осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами.
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