https://ria.ru/20250203/sarancha-1996961980.html

СМИ: на российские регионы надвигается серьезная угроза

СМИ: на российские регионы надвигается серьезная угроза - РИА Новости, 03.02.2025

СМИ: на российские регионы надвигается серьезная угроза

Нашествие саранчи угрожает новому урожаю в России, пишут "Известия" со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе. РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T09:29:00+03:00

2025-02-03T09:29:00+03:00

2025-02-03T10:54:00+03:00

россия

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

общество

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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Нашествие саранчи угрожает новому урожаю в России, пишут "Известия" со ссылкой на доклад федерального Россельхозцентра при Минсельхозе. "Из-за аномально теплой зимы одной из главных угроз нового урожая в России станет саранча, для борьбы с которой будут созданы специальные отряды. В этом году с ней придется бороться в 21 регионе, они будут находиться в зоне максимального риска", — говорится в публикации.В статье отмечается, что в прошлом году под угрозой были 14 регионов. Наибольшая опасность на территориях у границы с Казахстаном, пишет издание. Ученые в статье для научного журнала Science Advances писали, что все более частые нашествия саранчи из-за глобального потепления угрожают мировой продовольственной безопасности. По их мнению, рост средней температуры и увеличение количества осадков создадут благоприятные для вредителя условия в нетипичных для нашествий районах и ухудшат ситуацию в традиционных "горячих точках" в Африке и Южной Азии. В исследовании говорится, что ареал вредителя продолжит расширяться даже в случае активной борьбы с углеродными выбросами.

https://ria.ru/20250122/minselkhoz-1995005401.html

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россия, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), общество