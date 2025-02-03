https://ria.ru/20250203/rosaviatsiya-1996947137.html
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения - РИА Новости, 03.02.2025
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова сняты в 5.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:44:00+03:00
2025-02-03T05:44:00+03:00
2025-02-03T05:44:00+03:00
саратов
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нариманов
федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
международная организация гражданской авиации
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Временные ограничения на прием и выпуск самолетов в аэропорту Саратова сняты в 5.00 мск, сообщил представитель Росавиации Артем Кореняко. Ранее он сообщал, что временные ограничения введены на прием и выпуск воздушных судов в пяти аэропортах: Астрахань (Нариманово; код ИКАО: URWA), Казань (UWKD), Нижнекамск (Бегишево; UWKE), Саратов (Гагарин; UWSG), Ульяновск (Баратаевка; UWLL). "В аэропорту Саратов (Гагарин) в 5.00 МСК сняты ограничения на прием и выпуск воздушных судов (ВС)", - написал он в Telegram-канале.
https://ria.ru/20250203/ogranicheniya-1996944674.html
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саратов, астрахань, нариманов, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация), международная организация гражданской авиации
Саратов, Астрахань, Нариманов, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация), Международная организация гражданской авиации
В аэропорту Саратова сняли временные ограничения
Росавиация: в аэропорту Саратова сняли временные ограничения на полеты