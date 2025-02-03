https://ria.ru/20250203/putin-1997056574.html
Путин оценил масштаб преступлений нацистов в годы ВОВ
Путин оценил масштаб преступлений нацистов в годы ВОВ - РИА Новости, 03.02.2025
Путин оценил масштаб преступлений нацистов в годы ВОВ
Масштаб преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны просто колоссальный, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром просвещения... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T14:05:00+03:00
2025-02-03T14:05:00+03:00
2025-02-03T14:05:00+03:00
россия
владимир путин
сергей кравцов
великая отечественная война (1941-1945)
общество
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Масштаб преступлений нацистов в годы Великой Отечественной войны просто колоссальный, заявил президент России Владимир Путин на встрече с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым. Глава Минпросвещения в ходе встречи рассказал президенту об активном развитии проекта "Без срока давности". "Это проект о том, что нельзя забывать те преступления нацистов, которые были в отношении мирного населения. До сих пор идут раскопки: новые документы, факты – мы об этом говорим школьникам, и проект этот дальше будем поддерживать", - сказал Кравцов. "Масштаб этих преступлений просто колоссальный", - отреагировал Путин.
https://ria.ru/20250202/polsha-1996883129.html
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россия, владимир путин, сергей кравцов, великая отечественная война (1941-1945), общество
Россия, Владимир Путин, Сергей Кравцов, Великая Отечественная война (1941-1945), Общество
Путин оценил масштаб преступлений нацистов в годы ВОВ
Путин назвал масштаб преступлений нацистов в годы ВОВ колоссальным