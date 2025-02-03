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Пушков назвал главную проблему для политики Трампа - РИА Новости, 03.02.2025
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13:02 03.02.2025
https://ria.ru/20250203/pushkov-1997034051.html
Пушков назвал главную проблему для политики Трампа
Пушков назвал главную проблему для политики Трампа - РИА Новости, 03.02.2025
Пушков назвал главную проблему для политики Трампа
Торговые войны США и Евросоюза, а также Америки с другими странами могут стать основной проблемой для политики президента США Дональда Трампа, в этом случае... РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T13:02:00+03:00
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Торговые войны США и Евросоюза, а также Америки с другими странами могут стать основной проблемой для политики президента США Дональда Трампа, в этом случае Украина перестанет быть приоритетом для Вашингтона, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. "Брюссель клянется "жестко" ответить на угрозы Трампа повысить тарифы для Евросоюза, сообщает издание "Politico". Торговая война США-ЕС может стать второй крупной тарифной войной, которой будет занята администрация Трампа. Именно эти войны могут стать главным содержанием внешней и торговой политики Трампа - и его основной головной болью. В этом случае Украина отступает еще дальше в системе приоритетов администрации Трампа", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html
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цены на нефть, сша, америка, украина, дональд трамп, алексей пушков, роберта метсола, евросоюз, politico, европарламент, введение трампом пошлин на товары из китая, мексики и канады, в мире
Цены на нефть, США, Америка, Украина, Дональд Трамп, Алексей Пушков, Роберта Метсола, Евросоюз, Politico, Европарламент, Введение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и Канады, В мире
Пушков назвал главную проблему для политики Трампа

Сенатор Пушков: торговые войны США и ЕС могут стать головной болью для Трампа

© Getty Images / Chip SomodevillaДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© Getty Images / Chip Somodevilla
Дональд Трамп. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Торговые войны США и Евросоюза, а также Америки с другими странами могут стать основной проблемой для политики президента США Дональда Трампа, в этом случае Украина перестанет быть приоритетом для Вашингтона, заявил сенатор РФ Алексей Пушков.
Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 01.02.2025
Трамп пообещал ввести пошлины против ЕС за "ужасное" отношение к США
1 февраля, 00:37
"Брюссель клянется "жестко" ответить на угрозы Трампа повысить тарифы для Евросоюза, сообщает издание "Politico". Торговая война США-ЕС может стать второй крупной тарифной войной, которой будет занята администрация Трампа. Именно эти войны могут стать главным содержанием внешней и торговой политики Трампа - и его основной головной болью. В этом случае Украина отступает еще дальше в системе приоритетов администрации Трампа", - написал Пушков в своем телеграм-канале.
Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США.
В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары.
Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.
Президент США Дональд Трамп беседует с журналистами на авиабазе Эндрюс, штат Мэриленд - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
Трамп рассказал, когда обсудит пошлины с руководством Мексики и Канады
03:40
 
Цены на нефтьСШААмерикаУкраинаДональд ТрампАлексей ПушковРоберта МетсолаЕвросоюзPoliticoЕвропарламентВведение Трампом пошлин на товары из Китая, Мексики и КанадыВ мире
 
 
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