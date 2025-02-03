https://ria.ru/20250203/pushkov-1997034051.html

Пушков назвал главную проблему для политики Трампа

Пушков назвал главную проблему для политики Трампа - РИА Новости, 03.02.2025

Пушков назвал главную проблему для политики Трампа

Торговые войны США и Евросоюза, а также Америки с другими странами могут стать основной проблемой для политики президента США Дональда Трампа, в этом случае... РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T13:02:00+03:00

2025-02-03T13:02:00+03:00

2025-02-03T13:02:00+03:00

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МОСКВА, 3 фев - РИА Новости. Торговые войны США и Евросоюза, а также Америки с другими странами могут стать основной проблемой для политики президента США Дональда Трампа, в этом случае Украина перестанет быть приоритетом для Вашингтона, заявил сенатор РФ Алексей Пушков. Трамп ранее заявил, что введет импортные пошлины против товаров из Евросоюза, поскольку Брюссель "ужасно" относится к Вашингтону. "Брюссель клянется "жестко" ответить на угрозы Трампа повысить тарифы для Евросоюза, сообщает издание "Politico". Торговая война США-ЕС может стать второй крупной тарифной войной, которой будет занята администрация Трампа. Именно эти войны могут стать главным содержанием внешней и торговой политики Трампа - и его основной головной болью. В этом случае Украина отступает еще дальше в системе приоритетов администрации Трампа", - написал Пушков в своем телеграм-канале. Ранее Трамп подписал указы о введении пошлин на товары из Канады, Мексики и Китая. Импортные пошлины США в размере 25% вводятся против всех товаров из Канады, кроме энергоресурсов, на них ставка составит 10%. Против товаров из Мексики размер пошлин составит также 25%. На товары из КНР вводятся пошлины в размере 10% дополнительно к тем, что уже действуют в отношении китайского импорта со стороны США. В ЕС опасаются, что Трамп вернется к протекционистской политике и вновь повысит пошлины на продукцию из Евросоюза. Ранее глава Европарламента Роберта Метсола заявила польскому агентству РАР, что Евросоюз должен продолжать торговые переговоры с США после избрания Дональда Трампа, но быть готовым к ответным мерам в случае повышения пошлин на товары. Трамп во время первого срока на посту президента США ввел новые пошлины на сталь и алюминий. В конце 2022 года, уже при бывшем президенте США Джо Байдене, между Америкой и ее европейскими партнерами стала назревать очередная торговая война после того, как Соединенные Штаты приняли закон о противодействии инфляции, который в Европе назвали нечестной конкуренцией. В ответ Евросоюз обложил пошлинами американские товары.

https://ria.ru/20250201/tramp-1996738234.html

https://ria.ru/20250203/tramp-1996942491.html

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