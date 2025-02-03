https://ria.ru/20250203/pushkov-1996946529.html

Пушков сделал печальный вывод после слов Маска

Пушков сделал печальный вывод после слов Маска - РИА Новости, 03.02.2025

Пушков сделал печальный вывод после слов Маска

Заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что Американское агентство международного развития (USAID) должно умереть, не приведет к существенным РИА Новости, 03.02.2025

2025-02-03T05:32:00+03:00

2025-02-03T05:32:00+03:00

2025-02-03T11:28:00+03:00

в мире

сша

украина

алексей пушков

илон маск

агентство по международному развитию сша

совет федерации рф

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/03/0b/1568441018_0:152:3102:1897_1920x0_80_0_0_8152e4129f69f55213a29e51a1a56cf9.jpg

МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что Американское агентство международного развития (USAID) должно умереть, не приведет к существенным изменениям в деятельности организации. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Очень вероятно, что и после реорганизации, с учетом целей внешней политики США, это будут те же яйца, только вид сбоку", — усомнился он.Накануне Маск раскрыл, что USAID выделяло средства для исследований в области биологического оружия. Также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) называл агентство преступной организацией и "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Белый дом ранее сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.Западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим государствам.

https://ria.ru/20250131/pushkov-1996521753.html

https://ria.ru/20250126/ukraina-1995562168.html

сша

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, украина, алексей пушков, илон маск, агентство по международному развитию сша, совет федерации рф