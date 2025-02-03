Пушков сделал печальный вывод после слов Маска
Пушков усомнился в том, что закрытие USAID изменит суть этого агентства
© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что Американское агентство международного развития (USAID) должно умереть, не приведет к существенным изменениям в деятельности организации. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
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"Очень вероятно, что и после реорганизации, с учетом целей внешней политики США, это будут те же яйца, только вид сбоку", — усомнился он.
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Накануне Маск раскрыл, что USAID выделяло средства для исследований в области биологического оружия. Также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) называл агентство преступной организацией и "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Белый дом ранее сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим государствам.
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