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Пушков сделал печальный вывод после слов Маска - РИА Новости, 03.02.2025
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05:32 03.02.2025 (обновлено: 11:28 03.02.2025)
https://ria.ru/20250203/pushkov-1996946529.html
Пушков сделал печальный вывод после слов Маска
Пушков сделал печальный вывод после слов Маска - РИА Новости, 03.02.2025
Пушков сделал печальный вывод после слов Маска
Заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что Американское агентство международного развития (USAID) должно умереть, не приведет к существенным РИА Новости, 03.02.2025
2025-02-03T05:32:00+03:00
2025-02-03T11:28:00+03:00
в мире
сша
украина
алексей пушков
илон маск
агентство по международному развитию сша
совет федерации рф
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что Американское агентство международного развития (USAID) должно умереть, не приведет к существенным изменениям в деятельности организации. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале."Очень вероятно, что и после реорганизации, с учетом целей внешней политики США, это будут те же яйца, только вид сбоку", — усомнился он.Накануне Маск раскрыл, что USAID выделяло средства для исследований в области биологического оружия. Также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) называл агентство преступной организацией и "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".Белый дом ранее сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.Западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим государствам.
https://ria.ru/20250131/pushkov-1996521753.html
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в мире, сша, украина, алексей пушков, илон маск, агентство по международному развитию сша, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Алексей Пушков, Илон Маск, Агентство по международному развитию США, Совет Федерации РФ
Пушков сделал печальный вывод после слов Маска

Пушков усомнился в том, что закрытие USAID изменит суть этого агентства

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации России
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России - РИА Новости, 1920, 03.02.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации России. Архивное фото
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МОСКВА, 3 фев — РИА Новости. Заявление американского предпринимателя Илона Маска о том, что Американское агентство международного развития (USAID) должно умереть, не приведет к существенным изменениям в деятельности организации. Такое мнение высказал глава комиссии Совфеда по информполитике Алексей Пушков в своем Telegram-канале.
«
"Очень вероятно, что и после реорганизации, с учетом целей внешней политики США, это будут те же яйца, только вид сбоку", — усомнился он.
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Накануне Маск раскрыл, что USAID выделяло средства для исследований в области биологического оружия. Также глава нового департамента эффективности государственного управления (DOGE) называл агентство преступной организацией и "змеиным гнездом радикально левых марксистов, которые ненавидят Америку".
Белый дом ранее сообщил, что Трамп подписал указ о приостановке на 90 дней предоставления помощи другим странам в целях развития для оценки соответствия этих программ внешней политике Соединенных Штатов. Украинский телеканал "Общественное" со ссылкой на источники сообщил, что офис USAID на Украине получил приказ остановить все проекты в стране. Как подчеркнул источник, на данный момент сотрудники украинского отделения организации не имеют данных о дальнейшей судьбе программы на Украине.
Западные СМИ сообщали, что администрация президента США Дональда Трампа отправила в отпуск около 60 высокопоставленных чиновников USAID после приостановки Штатами предоставления помощи другим государствам.
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В миреСШАУкраинаАлексей ПушковИлон МаскАгентство по международному развитию СШАСовет Федерации РФ
 
 
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